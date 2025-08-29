Nokian Renkaat tekee tuloskäännettä, mutta analyysitalo ei jää parempia aikoja odottamaan.

Inderes myi mallisalkustaan Nokian Renkaat – tässä syyt

Inderes kertoo myyneensä torstaina noin 5,8 prosentin painolla olleet Nokian Renkaiden osakkeet mallisalkustaan. Alkuperäinen sijoitusteesi yhtiössä epäonnistui, kun tulostaso on jäänyt lähelle vuoden 2023 pohjia ja ennusteet ovat laskeneet.

Aiemmin tällä viikolla Inderesin analyytikko Rauli Juva kertoi, että rengasyhtiön tuotto-riskisuhde ei tällä hetkellä houkuttele.

”Näemme yhtiössä edelleen lähivuosina potentiaalia merkittävään tulosparannukseen, mutta viimeaikaisen kurssinousun myötä osake hinnoittelee jo kohtuullisesti myös lähivuosien parannusta, minkä vuoksi näemme tällä hetkellä tuotto-riskisuhteen heikohkona.”, hän totesi.

Yhtiö ei näytä pystyvän kasvattamaan myyntivolyymejään samaa tahtia kuin sen kapasiteetti nousee, analyytikko arvioi.

Juvan mukaan yhtiön viime vuosien heikko tulos ja kassavirta on painanut taseasemaa heikommaksi, mikä lisää myös riskejä, mikäli tuloskäänne ei etenisi odotetusti.

Samalla Inderes laski Nokian Renkaiden suosituksen lisää-tasolta vähennä-tasoon ja laski osakkeen tavoitehinnan 8,0 eurosta 7,7 euroon.

Osakkeen tuotto Inderesin mallisalkulle jäi osinkojen kanssa positiiviseksi, mutta selvästi indeksiä heikommaksi. Myynnin jäljiltä mallisalkun käteispaino nousi vajaaseen 20 prosenttiin, mikä tarjoaa hyvin mahdollisuuksia uusille liikkeille tilaisuuden tullen.

Nokian Renkaiden osake on laskenut viimeisimmän vuoden aikana neljä prosenttia, ja viidessä vuodessa osakkeen arvosta on sulanut yli 65 prosenttia.

Tuloskunto petraantunut selvästi

Rengasyhtiö tekee kuitenkin positiivista tuloskäännettä.

Yhtiö kuluvan vuoden alku alkoi tahmeasti, kun tammi-maaliskuun segmentit yhteensä liikevoitto oli tappiollinen -18,5 miljoonaa euroa. Liikevoitto laski johtuen aiempaa korkeammista raaka-ainekustannuksista sekä myynnin, hallinnon ja yleiskustannuksista.

Ensimmäisen neljänneksen aikana yhtiö kuitenkin toteutti hinnankorotuksia, joiden tarkoituksena oli kompensoida kohonneita raaka-ainekustannuksia. Näiden korotusten yhtiö lupaili vaikuttavan myönteisesti tulokseen toisella vuosineljänneksellä.

Niin todellakin kävi. Yhtiö onnistui kääntämään tuloksen plussalle.

Rengasyhtiön liikevaihto nousi huhti-kesäkuussa vertailukelpoisilla valuutoilla 6,9 prosenttia vertailukaudesta 344 miljoonaan euroon. Myynti kasvoi markkinoita nopeammin kaikilla alueilla.

Segmentit yhteensä liikevoitto nousi viime vuoden 20,1 miljoonasta eurosta 26,3 miljoonaan euroon. Liikevoitto parani johtuen henkilöauton renkaiden myynnin kasvusta, ensimmäisellä vuosineljänneksellä tehdyistä hinnankorotuksista sekä alhaisemmista valmistus- ja toimitusketjukustannuksista.

Liikevoitto oli 14,8 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 8,4 miljoonaa euroa.

Nokian Renkailla suunnitelmissa tehostamistoimia

Nokian Renkaiden toimitusjohtaja Paolo Pompei kertoo, että yhtiön henkilöautonrenkaiden liiketoiminta kasvoi markkinoita nopeammin, ja asema vahvistui kaikilla alueilla.

Vuoden alusta lähtien yhtiö on käynnistänyt useita operatiivisia toimia, joiden tavoitteena on tehokkuuden parantaminen, tuottavuuden kasvattaminen sekä rahavirran vahvistaminen läpi organisaation.

Vuonna 2025 yhtiö odottaa liikevaihdon odotetaan kasvavan ja segmentit yhteensä liikevoittoprosentin paranevan edeltävään vuoteen verrattuna.

Inderesin oikeaa rahaa sijoittava mallisalkku on perustettu 50 000 euron alkupääomalla vuonna 2011. Sijoitussalkun tukijalkana toimivat laadukkaat, kestäviä kilpailuetuja omaavat ja omistaja-arvoa luovat yhtiöt. Salkku on Inderes Oyj:n omistama ja sijoituksia tehdään ainoastaan Inderesin eettisen ohjeistuksen mukaisesti.

Inderesin salkun suurimmat sijoitukset ovat tällä hetkellä Qt Group, Admicom, Revenio, Talenom, Valmet ja NoHo Partners. Sijoitussalkku on tuottanut aloituksestaan lähtien 552 prosenttia.