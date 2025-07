Nokian Renkaat teki odotettua vahvemman tuloskäänteen

Nokian Renkaiden alkuvuosi alkoi tahmeasti, kun tammi-maaliskuun segmentit yhteensä liikevoitto oli tappiollinen -18,5 miljoonaa euroa. Liikevoitto laski johtuen aiempaa korkeammista raaka-ainekustannuksista sekä myynnin, hallinnon ja yleiskustannuksista.

Ensimmäisen neljänneksen aikana yhtiö kuitenkin toteutti hinnankorotuksia, joiden tarkoituksena on kompensoida kohonneita raakaainekustannuksia. Näiden korotusten yhtiö lupaili vaikuttavan myönteisesti tulokseen toisella vuosineljänneksellä.

Niin todellakin on käynyt. Yhtiö onnistui kääntämään tuloksen plussalle.

Rengasyhtiön liikevaihto nousi huhti-kesäkuussa vertailukelpoisilla valuutoilla 6,9 prosenttia vertailukaudesta 344 miljoonaan euroon. Myynti kasvoi markkinoita nopeammin kaikilla alueilla.

Segmentit yhteensä liikevoitto nousi viime vuoden 20,1 miljoonasta eurosta 26,3 miljoonaan euroon. Liikevoitto parani johtuen henkilöauton renkaiden myynnin kasvusta, ensimmäisellä vuosineljänneksellä tehdyistä hinnankorotuksista sekä alhaisemmista valmistus- ja toimitusketjukustannuksista.

Liikevoitto oli 14,8 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin oli 8,4 miljoonaa euroa.

Nokian Renkaiden myynti alueittain toisella vuosineljänneksellä (ja vertailu viime vuoden toiseen vuosineljännekseen).

Nokian Renkailla segmentit yhteensä liikevoitto sisältää vain varsinaisen liiketoiminnan tuloksen segmenttien yhteissummana, mutta ei sisällä esimerkiksi yrityksen ei-operatiivisia kulueriä, liiketoiminnan ulkopuolisia kertaeriä, liikearvon arvonalentumisia tai muita konsernitason oikaisuja. Liikevoitto sen sijaan sisältää kaikki liiketoimintaan liittyvät tuotot ja kulut sekä mahdolliset konsernitason oikaisut ja kertaluonteiset erät.

Analyytikoiden konsensus odotti 353 miljoonan euron liikevaihtoa ja 22 miljoonan euron segmentit yhteensä liikevoittoa. Siten sekä myynti että tuloskehitys olivat odotettua vahvempia.

Yhtiön osake pomppasi yli 12 prosenttia perjantaina tulosyllätyksen siivittämänä.

Tehokkuusparannuksista tuloksia loppuvuonna

Nokian Renkaiden toimitusjohtaja Paolo Pompei kertoo, että yhtiön henkilöautonrenkaiden liiketoiminta kasvoi markkinoita nopeammin, ja asema vahvistui kaikilla alueilla.

Rengasyhtiö on kiihdyttänyt toimia taloudellisen suorituskyvyn parantamiseksi.

”Hintoja ja tuotemixiä sopeuttamalla kompensoimme kohonneita raaka-ainekustannuksia ja vahvistamme vähitellen asemaamme Keski-Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa”, Pompei kertoo.

Vuoden alusta lähtien yhtiö on käynnistänyt useita operatiivisia toimia, joiden tavoitteena on tehokkuuden parantaminen, tuottavuuden kasvattaminen sekä rahavirran vahvistaminen läpi organisaation.

Nokian Renkaat odottaa näiden toimien tuottavan tuloksia loppuvuodesta 2025 ja vuoden 2026 puolella, Pompei arvioi.

Yhtiölle tärkeän Romaniassa toimintojen ylösajo etenee toimitusjohtajan mukaan suunnitellusti.

”Aloitimme toisen vuosineljänneksen aikana tehtaassa valmistettavan uuden Nokian Tyres Seasonproof 2 -renkaan asiakastoimitukset. Tuote on suunniteltu tarjoamaan premium-tason suorituskykyä all season -segmentissä.”

Tehtaan vuotuinen kapasiteetti on kuusi miljoonaa rengasta, ja sitä on mahdollista laajentaa tulevaisuudessa. Uutta tuotantoa myydään Keski-Eurooppaan. Se on kuitenkin yhtiölle haaste, sillä Nokian Renkaiden brändi ei ole Keski-Euroopassa yhtä vahva kuin Pohjoismaissa.

Tänä vuonna maltillisempia investointeja

Kuluvan vuoden aikana yhtiön tavoitteena on kasvattaa liikevaihtoa ja parantaa segmentit yhteensä liikevoittoprosenttia edeltävään vuoteen verrattuna.

Tämä vuosi päättää Nokian Renkaiden kolmen vuoden mittaisen investointivaiheen, jonka aikana yhtiö on investoinut noin 800 miljoonaa euroa kapasiteetin kasvattamiseen. Vaikka nämä investoinnit ovat vaikuttaneet väliaikaisesti kannattavuuteen ja rahavirtaan, ovat ne olleet pitkällä tähtäimellä tärkeitä yhtiön menestymiselle, Pompei painottaa.

Nokian Renkaat ei tehnyt muutoksia lähiajan näkymiinsä.

Vuonna 2025 yhtiö odottaa liikevaihdon odotetaan kasvavan ja segmentit yhteensä liikevoittoprosentin paranevan edeltävään vuoteen verrattuna.

Nokian Renkaiden toteutuneet investoinnit ja poistot vuosina 2021-2024 sekä ennustetut investoinnit ja poistot vuonna 2025.

Tänä vuonna yhtiö odottaa rengaskysynnän pysyvän edeltävän vuoden tasolla Nokian Renkaiden markkina-alueilla. Globaalin talouden kehitys sekä epävarmuudet geo- ja kauppapolitiikassa ja tulleissa saattavat aiheuttaa epävakautta yhtiön liiketoimintaympäristössä.

Nokian Renkaiden myynnin kasvu perustuu kapasiteetin kasvuun Romanian- ja Yhdysvaltain-tehtailla sekä hyvällä tasolla oleviin valmistuotevarastoihin.