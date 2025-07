Kryptomarkkinat saavat tuulta purjeisiin kolmen lain myötä

Kryptovaluuttamarkkinat ovat jatkaneet nousuvirettään, markkinoiden kokonaisarvon yltäessä lähes 3,8 biljoonaan dollariin ja lähestyen kaikkien aikojen huippuaan.

Kryptojen nousua siivittää optimismi niiden laajemmasta käyttöönotosta ja lohkoketjuteknologian syvemmistä juurtumisesta Yhdysvaltain finanssi- ja talousjärjestelmään. Kryptojen hinnannousu kuvastaa myös laajempien markkinoiden kohonnutta riskinottohalua.

Positiivista tunnelmaa on vahvistanut lisäksi kryptoihin liittyvien lakien eteneminen. Pienen poliittisen väännön jälkeen kolme presidentti Donald Trumpin suosimaa kryptolakiesitystä sai tällä viikolla keskeisen tuen Capitol Hillillä, ja yksi niistä allekirjoitettiin laiksi perjantai-iltapäivänä.

GENIUS-laki eteni hyväksyntään Yhdysvaltain edustajainhuoneessa, mahdollistaen nopean voimaantulon. Presidentti Donald Trump allekirjoitti GENIUS-lain perjantaina.

Liki kymmenen tunnin konservatiivisen Freedom Caucus -ryhmän vastustuksen jälkeen ryhmä taipui edustajainhuoneen puheenjohtajan Mike Johnsonin toimistossa käytyjen intensiivisten neuvottelujen jälkeen. Uusi äänestys meni läpi äänin 217–212, mikä mahdollisti viimeisen hyväksynnän tänään.

Kolme lakia voivat mullistaa USA:n sääntelyjärjestelmän ja avata ovet laajemmalle käyttöönotolle, kertoo finanssitalo XS.comin markkina-analyytikko Samer Hasn sijoittajakirjeessään.

GENIUS-laki edesauttaa vakaavaluuttojen yleistymistä

GENIUS Act (Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins) asettaa kattavat standardit stablecoineille, eli Yhdysvaltain dollariin sidotuille digitaalisille tokeneille, joista on tullut koko kryptomarkkinan peruspilari.

GENIUS-laki Yhdysvalloissa on historiallinen käänne digitaalisen valuutan ja erityisesti stablecoinien sääntelyssä. Lain virallinen nimi on Guiding and Establishing National Innovation for U.S. Stablecoins Act. Sen ydintavoitteena on asettaa ensimmäinen yhtenäinen, liittovaltiotason sääntelykehikko maksuun tarkoitettujen stablecoinien liikkeeseenlaskulle, markkinoille ja valvonnalle.

GENIUS-laki määrittää tarkasti, mikä lasketaan stablecoiniksi eli vakaavaluutaksi, ja tunnistaa nämä digitaalisen rahan muodot omaksi sääntelykategoriakseen. Ne eivät enää kuulu arvopaperi- tai hyödykesääntelyn piiriin.

Sääntelykeskeisyys näkyy erityisesti tiukoissa vaatimuksissa vakavaraisuudelle, taustavarantojen kattavuudelle ja varojen likviditeetille: jokaisella liikkeellä olevalla stablecoinilla pitää olla taustanaan 1:1 suhde Yhdysvaltain dollareihin tai vastaaviin turvallisiin likvideihin varoihin, kuten lyhytaikaisiin valtiopapereihin.

Stablecoinien liikkeeseenlaskijoiden tulee pitää erityisiä, erillisiä reservejä ja julkaista kuukausittain julkisia raportteja vara-asemastaan.

Liikkeeseenlaskijoita voi hyväksyä sekä liittovaltion että osavaltion viranomaiset. Pienemmät toimijat voivat toimia osavaltioiden valvonnassa, mutta merkittävät toimijat siirtyvät liittovaltion päävalvontaan. Myös ulkomaisten liikkeeseenlaskijoiden velvollisuus noudattaa USA:n vaatimuksia korostuu, mikäli ne markkinoivat stablecoinejaan yhdysvaltalaisille kuluttajille.

Laki sisältää vahvat kuluttajansuojat ja asetuksia, jotka kieltävät liikkeeseenlaskijoilta esimerkiksi harhaanjohtavat mainokset tai väitteet liittovaltion takauksesta. Mikäli stablecoin-liikkeeseenlaskija ajautuu maksukyvyttömyyteen, stablecoin-omistajien saatavat asetetaan etusijalle muita velkojia kohtaan, mikä suojelee käyttäjiä parhaalla mahdollisella tavalla markkinahäiriön aikana.

Uutta on myös laajennetun lainsäädännön kautta tulevaa pankkisektorin ja muiden rahoituslaitosten osallistumismahdollisuus: alan toimijat voivat nyt laillisesti ja avoimesti tuoda markkinoille omia dollaripohjaisia stablecoineja ja käyttää lohkoketjuteknologiaa maksuliikenteessä sekä talletusten tokenisointiin.

Sääntely varmistaa myös, että maksuun tarkoitettu stablecoin ei ole niin sanottu algoritminen stablecoin, vaan kaikilta osin aidosti reaalisilla varoilla katettu.

GENIUS-lain pitkän valmistelun ja vuoden 2025 läpi viedyn hyväksymisprosessin katsotaan tehneen Yhdysvalloista digitaalisten maksujen kehityksen suunnannäyttäjän.

Laki tarjoaa sekä kuluttajille että sijoittajille lisää luottamusta ja läpinäkyvyyttä, ja se antaa toimialalle kansainvälistä uskottavuutta sekä väylän myös globaaleille pelureille osallistua Yhdysvaltain stablecoin-markkinoille.

CLARITY-laki muodostaa digimarkkinoiden uuden sääntelyn perusrakenteen

CLARITY-laki, viralliselta nimeltään Digital Asset Market Clarity Act, on Yhdysvaltain historian laajin ja yksityiskohtaisin yritys tuoda selkeyttä kryptovarojen ja lohkoketjuun perustuvien digitaalisten hyödykkeiden sääntelyyn.

Lain ytimessä on vuosia jatkuneen epävarmuuden purkaminen. Alalla on pitkään kärsitty siitä, ettei ole ollut selvyyttä siitä, mikä on digitaalisen hyödykkeen rooli ja kuka sitä valvoo.

CLARITY-laki pyrkii ratkaisemaan tämän määrittelemällä tarkasti, mitkä digitaaliset tuotteet kuuluvat arvopaperivalvojan (SEC) ja mitkä hyödykevalvojan (CFTC) piiriin.

Uudistus nojaa selkeisiin lakimääritelmiin, joilla digitaaliset omaisuuserät jaotellaan karkeasti arvopapereihin, hyödykkeisiin ja stablecoineihin. Lähtökohtaisesti CFTC saa päävastuun lohkoketjuun perustuvista digitaalisista hyödykkeistä, kun taas SECillä säilyy rooli muun muassa sijoitussopimuksissa ja tietyissä ensimarkkinatilanteissa.

Uudistuksen eräs olennainen osa on se, että lain mukaan digitaalisesta hyödykkeestä tulee hyödyke siinä vaiheessa, kun sen lohkoketjujärjestelmä on ”kypsä” — eli kun kukaan yksittäinen taho ei enää hallitse verkkoa, ja ohjaus on riittävän hajautettua. Tällöin hyödykettä koskevat kevyemmät sääntelysäännöt ja se päätyy pois arvopaperilainsäädännön alta.

CLARITY-laki tarjoaa puitteet kryptopörssien, välittäjien, ja muiden palveluntarjoajien toimiluville ja rekisteröinnille, tiukentaa kuluttajansuojaa sekä edellyttää avoimia ja säännöllisiä tiedonantoja niin kehittäjiltä kuin pörsseiltäkin.

Asiakasvarojen säilytys ja erillään pitäminen korostuu, ja kaupankäyntialustoilta vaaditaan läpinäkyvyyttä, riskienhallintaa ja konfliktien tunnistamista sekä ratkaisua. Laki myös laajentaa rahanpesun vastaista sääntelyä kattamaan kryptotoimijat, sekä edistää Yhdysvaltojen ja muiden maiden viranomaisten yhteistyötä.

Omintakeisena piirteenä CLARITY-lakikokonaisuudessa on mahdollisuus, että lohkoketjuhankkeet voivat alkuvaiheessa kerätä rahoitusta kevyemmällä menettelyllä ilman täyttä arvopaperirekisteröintiä. Tämä edelyttää kuitenkin, että projekti etenee kohti hajauttamista säädetyssä ajassa ja täyttää jatkuvat tiedonantovelvoitteet.

Hajautetun tai kypsän lohkoketjun julkinen, yksilöön sitoutumaton hallinta onkin yksi lain keskeisimpiä piirteitä, joka liittyy monen avainprojektin aseman kirjaamiseen hyödykkeinä eikä arvopapereina.

Lain odotetaan muuttavan pysyvästi Yhdysvaltojen kryptomarkkinaa: se tarjoaa ennakoitavuutta sekä sijoittajille että yrityksille, mutta samalla myös selvästi lisää vastuullisuutta ja läpinäkyvyyttä teknologia-alalle.

Kansainvälisesti vaikutus näkyy jo suurten pelureiden strategiavalinnoissa ja regulaation selkeyden nousussa koko sektorin uskottavuutta tukevana tekijänä.

Anti-CBDC Surveillance State -laki rajaa keskuspankin toimintamahdollisuuksia digivaluutassa

The Anti-CBDC Surveillance State Act on Yhdysvaltojen kongressissa esitelty ja edustajainhuoneessa hyväksytty lakialoite, jonka tarkoituksena on estää keskuspankin digitaalisen valuutan (CBDC) käyttöönotto ja kehitys ilman kongressin nimenomaista hyväksyntää.

Lain mukaan Yhdysvaltain keskuspankki eli Federal Reserve ei saa tarjota tuotteita tai palveluita suoraan yksittäisille kansalaisille, avata tilejä heidän puolestaan eikä laskea liikkeeseen keskuspankin digitaalista valuuttaa.

Lakiesitys kieltää Fedin käyttämästä keskuspankin digitaalista valuuttaa rahapolitiikan välineenä, mutta mahdollistaa tutkimukset ja pilotit vain, mikäli niihin on saatu kongressin selvä lupa.

Laki korostaa, ettei digitaalista dollaria tule käyttää välineenä kansalaisten seuraamiseen tai kulutuskäyttäytymisen valvomiseen. Sen perusteluissa painotetaan, että Yhdysvaltojen valuutan on oltava vapaa poliittisesta manipuloinnista ja ylimitoitetusta valvonnasta.

Keskuspankin digivaluutan mahdollinen lanseeraus on herättänyt Yhdysvalloissa runsaasti kiistaa. Osa poliitikoista ja finanssialan toimijoista pitää digivaluuttaa tarpeettomana ja jopa vaarallisena, koska se voisi keskittää liikaa tietoa kuluttajien varallisuudesta ja taloudellisista toimista suoraan valtiolle. Lain tarkoituksena onkin säilyttää yksityinen maksujärjestelmä, vahvistaa kuluttajansuojaa sekä varmistaa, etteivät viranomaiset saa suoraa kontrollia yksittäisten kansalaisten raha-asioihin.

Tätä kehystä pidetään erityisen merkittävänä keskuspankin digitaalisten valuuttojen yleistymisen maailmalla, koska toisin kuin Kiina tai EU, Yhdysvallat linjaa nyt lailla, ettei se tule ottamaan käyttöön digitaalista dollaria ilman demokraattista ja julkista keskustelua sekä päätöstä.

Laki myös rajaa pois mahdollisuuden käyttää digivaluuttaa talouspoliittisena tai sosiaalisen kontrollin työkaluna. Se ei koske yksityisiä, avoimia ja luvattomia dollariin pohjautuvia digitaalisia valuuttoja, vaan raja kohdistuu keskuspankin itsensä liikkeelle laskemiin tuotteisiin.