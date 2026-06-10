Kuva: Valmet Oyj.

Konepajayhtiö Valmet laajentaa tarjontaansa kasvaville kuitupakkausmarkkinoille lanseeraamalla Valmet 3D Fiber -teknologian . Uuden teknologian ansiosta korkealaatuisia kolmiulotteisia kuitupakkauksia voidaan valmistaa nopeasti ja suuressa mittakaavassa.

Teknologia tarjoaa pakkausmateriaalien valmistajille kilpailukykyisen kokonaisratkaisun kasvavaan tarpeeseen korvata muovipakkauksia kestävämmillä vaihtoehdoilla.

“3D-kuitupakkauksien kysyntä on kasvussa, ja haluamme tukea asiakkaitamme kasvun hyödyntämisessä. Yhdistämällä vahvan osaamisemme kuitupohjaisissa pakkauksissa sekä paperinvalmistusprosessi- ja automaatioteknologioissa Valmet pystyy tarjoamaan pakkausvalmistajille kilpailukykyisen kokonaisratkaisun”, kertoo Valmetin Pakkausmateriaalit ja paperit -liiketoiminta-alueen johtaja Petri Rasinmäki.

Rasinmäen mukaan Valmet 3D Fiber -teknologian avulla Valmet pyrkii auttamaan asiakkaitaan tarttumaan uusiin liiketoimintamahdollisuuksiin, vahvistamaan markkina-asemaansa ja vauhdittamaan siirtymää kuitupohjaisiin pakkauksiin.

Mitä etuja uusi teknologia tuo Valmetin asiakkaille?

Valmet 3D Fiber -teknologia ja sen lopputuotteet tarjoavat Valmetin asiakkaille laajemmat markkinamahdollisuudet kuin perinteinen kuituvalosteknologia. Teknologian avulla selluloosakuidusta voidaan valmistaa kevyitä mutta jäykkiä lopputuotteita, kuten vuokia, lautasia ja elintarvikepakkauksia.

Lisäksi prosessi mahdollistaa sivuvirtojen ja leikkuuhukan tehokkaan kierrätyksen tuotannon sisällä, mikä parantaa prosessin kokonaistehokkuutta ja tukee kiertotaloutta.

”Valmet 3D Fiber -teknologian vahvuus perustuu ainutlaatuiseen kuitukerrostusteknologiaan, korkeaan tuotantokapasiteettiin ja korkeaan automaatiotasoon. Teknologiamme mahdollistaa vaativien kolmiulotteisten pakkausratkaisujen kehittämisen säilyttäen korkean tuottavuuden ja resurssitehokkuuden”, kertoo Valmetin 3D Fiber -teknologian johtaja Juho Pyrrö.

Lanseeraus vahvistaa tukee Valmetin tavoitetta olla edelläkävijä kiertotaloudessa kehittämällä ratkaisuja, jotka edistävät uusiutuvien materiaalien käyttöä ja resurssitehokkuutta.

Valmet 3D Fiber -teknologian kehitys perustuu pitkäaikaiseen yhteistyöhön Metsä Groupin innovaatioyhtiö Metsä Springin kanssa. Vuodesta 2020 lähtien Valmet ja Metsä Spring ovat kehittäneet yhdessä uutta tuotantokonseptia, joka muuntaa puupohjaiset kuidut kestäviksi pakkausratkaisuiksi.

Strategisesti avaus on siis Valmetille johdonmukainen. Muovipakkausten korvaaminen kuitupohjaisilla ratkaisuilla on aidosti kasvava tarve, ja Valmetin perinteinen paperi- ja kartonkikoneliiketoiminta on kypsä ja syklinen.

Kolmiulotteiset kuitupakkaukset istuvat lähelle yhtiön ydintä, sillä tarvittava prosessi-, kone- ja automaatio-osaaminen on jo talossa.

Kolmiulotteisten kuitupakkausten suosio kasvaa

Kysynnän rakenne selittää, miksi juuri vaativat 3D-muodot vetävät. Elintarvikepakkaukset ovat markkinan ylivoimaisesti suurin käyttökohde, eri arvioissa yli 39 prosenttia ja jopa lähes 50 prosenttia liikevaihdosta.

Kasvua ruokkii valmisruokien ja ruoan kotiinkuljetuksen yleistyminen, joka vaatii pakkauksilta sekä kestävyyttä että toimivuutta.

Suurasiakkaiden liikkeet antavat kysynnästä konkreettisemman kuvan kuin ennusteet. Starbucks ja McDonald’s ovat korvanneet miljardeja lämpömuovattuja muovikansia kuituvaihtoehdoilla vuodesta 2021 lähtien.

Euroopassa kysyntää kiihdyttää sääntely: EU:n pakkausasetus vauhdittaa siirtymää täysin kierrätettäviin kuitupohjaisiin pakkauksiin erityisesti elintarvike-, kosmetiikka- ja kulutuselektroniikkasektoreilla, ja Saksan, Ranskan ja Alankomaiden kaltaiset maat ajavat muovittomia kauppojen hyllyjä. Market Data ForecastPersistence Market Research

Vahvin näyttö kysynnän kasvusta tulee toteutuneista investoinneista ja suurten ketjujen jo tekemistä materiaalivaihdoksista. Niiden viesti on yhdensuuntainen: kasvu keskittyy juuri siihen vaativien kolmiulotteisten elintarvikepakkausten lohkoon, jota Valmet uudella teknologiallaan tavoittelee.