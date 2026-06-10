KKV: Teboil-asemien alasajolla iso vaikutus polttoaineen hintaan

KKV:n selvityksen mukaan Teboilin asemien alasajo nosti bensiinin ja dieselin hintoja ja kasvatti merkittävästi autoilijoiden kokonaismenoja.

Teboilin asemien sulkeminen marraskuussa 2025 jätti jälkensä suomalaisten lompakkoon. Kilpailu- ja kuluttajaviraston tuoreen analyysin mukaan ketjun poistuminen nosti bensiinin ja dieselin hintoja kilpailevilla asemilla ja kasvatti autoilijoiden kokonaismenoja vuositasolla yli 40 miljoonalla eurolla.

Vaikutus näkyy hintatolpissa selvinä sentteinä. KKV:n laskelmien mukaan E95-bensiinin hinta nousi Teboilin lähikilpailijoilla 2,5 senttiä litralta eli 1,4 prosenttia. E98:lle ja dieselille vaikutus oli 2,4 senttiä litralta.

Pieneltä kuulostava muutos kertautuu markkinan koossa: pelkästään kolmen kuukauden tarkastelujaksolla kuluttajien menot kasvoivat viraston arvion mukaan kymmenellä miljoonalla eurolla.

Selvitys on ensimmäinen julkaisu KKV:n vuoden alussa käynnistämästä polttoainemarkkinaselvityksestä, ja se perustuu poikkeuksellisen tarkkaan aineistoon. Virasto keräsi polttoainealan yrityksiltä asemakohtaiset hinta- ja myyntitiedot tuntitasolla vuosilta 2025–2026 ja päivätasolla vuodesta 2021 alkaen.

Taustalla on viime syksyn dramaattinen käänne. Yhdysvallat ja Iso-Britannia asettivat pakotteet Teboilin venäläiselle emoyhtiölle Lukoilille, minkä seurauksena ketju alkoi ajaa toimintaansa alas.

Venäläisomistus oli tosin painanut Teboilin myyntiä jo Ukrainan sodan alusta lähtien kuluttajaboikotin vuoksi, joskin kesään 2025 mennessä myynti oli ehtinyt elpyä merkittävästi. kkv

Alasajo ei ole ollut siisti eikä nopea. Venäläistaustainen Gunvor oli jo ostamassa Lukoilia mutta perui tarjouksensa, ja Yhdysvallat lykkäsi pakotteiden voimaantuloa, mikä mahdollisti osalle asemista toiminnan jatkamisen.

Teboil hakeutui marraskuun lopussa yrityssaneeraukseen, ja yhtiöllä oli hakemuksen perusteella velkoja noin 128 miljoonaa euroa ilman konserninsisäisiä eriä. Helmikuussa kauppiasvetoisista huoltoasemista noin 50 jatkoi yhä toimintaansa, kun arviolta 20–30 oli sulkenut ovensa.

Pieni valtakunnallinen osuus, suuri paikallinen merkitys

Kansallisilla markkinaosuuksilla mitattuna Teboil ei ollut jättiläinen. Ennen lopettamistaan sen osuus sekä bensiinin että dieselin myynnistä oli 10–15 prosenttia, ja ketju oli markkinoiden neljänneksi suurin S-ryhmän ABC:n pitäessä selvää kärkipaikkaa.

Paikallisesti kuva oli toinen. Teboil oli maantieteellisesti läheisin kilpailija lähes neljännekselle kilpailijoiden asemista, ja yli puolet kilpailevista asemista kohtasi vähintään yhden Teboilin kolmen kilometrin säteellä.

Suurin osa suomalaisista asemista menetti siten lähdön myötä paikallisen kilpailijan.

Juuri tämä selittää hintavaikutuksen. Kilpailu polttoaineiden jakelussa käydään paikallisesti, sillä autoilijat eivät juuri aja pitkiä matkoja halvemman litrahinnan perässä, mutta reagoivat herkästi lähiasemien välisiin hintaeroihin. Ketjut hinnoittelevat asemakohtaisesti ja seuraavat naapurin hintatolppaa tarkasti.

KKV:n ekonomistit vertasivat Teboilin lähellä sijainneiden asemien hintakehitystä asemiin, joilla Teboilia ei ollut viiden kilometrin säteellä. Ennen sulkemisia Teboilin kanssa kilpailleiden asemien hinnat olivat verrokkeja matalammat. Lähdön jälkeen asetelma kääntyi päinvastaiseksi.

Virasto muistuttaa, että luvut pikemminkin aliarvioivat todellista vaikutusta. Teboilin hintataso oli keskimäärin kilpailijoita alhaisempi, joten sen entisiin asiakkaisiin kohdistunut hinnannousu oli arvioitua suurempi heidän siirryttyään tankkaamaan muualle.

Kallis bensa ei silti ole kilpailun syytä

Selvityksen kenties kiinnostavin havainto koskee sitä, mitä jakelukilpailu ei selitä. Vuonna 2025 yli 60 prosenttia E95:n hinnasta koostui veroista ja maksuista, tukkuhinnan osuus oli vajaa kolmannes ja jakeluportaan osuus vain noin kuusi prosenttia.

Bensiinin kalleus Suomessa johtuu viraston mukaan ensisijaisesti ankarasta polttoaineverotuksesta, eivätkä suuret hintavaihtelutkaan liity kilpailutilanteeseen vaan raakaöljyn hintaliikkeisiin.

Kapealla jakelukaistalla Teboilin lähtö silti tuntui. Automaattiasemilla jakeluportaan osuus vaihteli viime vuonna noin 3,5 ja 11,5 sentin välillä litralta, ja tähän kahdeksan sentin haarukkaan suhteutettuna 2,5 sentin hinnannousu muutti kilpailua viraston sanoin kouriintuntuvasti.

Tarina ei pääty tähän. KKV aikoo täydentää aineistoaan ja selvittää myöhemmin, jäikö hintavaikutus pysyväksi.

Myöhemmin ratkeaa Teboilin kohtalo: Lukoil on pitkään yrittänyt myydä polttoaineliiketoimintansa, ja yhdysvaltalaista Carlylea on pidetty todennäköisimpänä ostajaehdokkaana, joskaan takeita kaupan toteutumisesta ei ole.