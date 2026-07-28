Teslan osake sukeltaa – kova tulospettymys laukaisi myyntiaallon

Teslan osake jatkoi luisuaan tiistaina. Kurssi liikkui 301 dollarin tuntumassa, kun se vielä ennen viime keskiviikon tulosjulkistusta oli lähes 380 dollarissa.

Myyntiaalto käynnistyi torstaina, jolloin osake halpeni 14,6 prosenttia 320 dollariin. Perjantaina lasku jatkui 2,1 prosenttia 313 dollariin, ja maanantaina kurssi valui vielä runsaan prosentin. Viikosta tuli yhtiön heikoin sitten vuoden 2022.

Markkina-arvoa on jäljellä noin 1 200 miljardia dollaria. Kuluvana vuonna osake on halventunut yli 30 prosenttia, ja joulukuun 22. päivän ennätyslukemaan 499 dollaria on matkaa lähes 40 prosenttia.

Laskun laukaisi 22. heinäkuuta julkistettu toisen neljänneksen tulos. Liikevaihto kohosi ennätykselliseen 28,2 miljardiin dollariin ja kasvoi 26 prosenttia vuodentakaisesta, selvästi enemmän kuin analyytikoiden odottama noin 26,4 miljardia. Autoja toimitettiin 480 126 kappaletta eli neljänneksen enemmän kuin vuosi sitten.

Kannattavuudessa kuva kääntyi päinvastaiseksi. Oikaistu osakekohtainen tulos jäi 0,33 dollariin markkinan odottaman noin 0,51 dollarin sijaan, ja liikevoitto supistui 57 prosenttia 398 miljoonaan dollariin. Liikevoittomarginaali painui 1,4 prosenttiin vuodentakaisesta 4,1 prosentista.

Ennätysvolyymi alennusten turvin

Keskimääräinen liikevaihto toimitettua autoa kohden laski noin 42 730 dollariin vuodentakaisesta 45 345 dollarista. Toimitukset ylittivät tuotannon noin 28 000 autolla, joten varastoja purettiin, ja purku tapahtui alennuksin.

Mallivalikoiman muutos söi katetta omalta osaltaan. Kalliimmat Model S ja Model X on ajettu alas, ja neljänneksen toimituksista 467 762 oli edullisempia Model 3- ja Model Y -autoja. Autoliiketoiminnan bruttokate ilman päästökrediittejä laski 16,3 prosenttiin alkuvuoden 19,2 prosentista.

Päästöoikeuksien myynti kuivui samaan aikaan lähes olemattomiin. Krediittituotot jäivät 146 miljoonaan dollariin, kun vuosi sitten kertyi 439 miljoonaa ja vielä ensimmäisellä neljänneksellä 380 miljoonaa. Erässä ei ole tuotantokustannuksia, joten se valuu sellaisenaan tulosriville.

Kulupuoli hoiti loput. Liiketoiminnan kulut kasvoivat 47 prosenttia 4,35 miljardiin dollariin ja tuotekehitys 49 prosenttia 2,37 miljardiin. Kulut kasvoivat siis selvästi liikevaihtoa enemmän.

Teslan liikevaihto ja osakekurssi vuosina 2021-2026. Vuoden 2026 liikevaihto on konsensusennuste.

Investoinnit nousivat 142 prosenttia 5,8 miljardiin dollariin ja vastasivat jo noin viidennestä liikevaihdosta, kun vuosi sitten osuus jäi kymmeneen prosenttiin. Vapaa kassavirta kääntyi 1,1 miljardia dollaria negatiiviseksi, vaikka se oli tammi–maaliskuussa vielä 1,4 miljardia plussalla.

Talousjohtaja Vaibhav Taneja vahvisti investointien ylittävän tänä vuonna 25 miljardia dollaria. Toimitusjohtaja Elon Musk kuvasi meneillään olevaa vaihetta tulospuhelussa ”nopeimmaksi teolliseksi skaalaukseksi Yhdysvalloissa sitten toisen maailmansodan”.

SpaceX vetää Teslaa mukanaan alas

Tuloksen laatu herätti erikseen kysymyksiä. Teslan 1,1 miljardin dollarin nettotuloksesta valtaosa syntyi SpaceX-omistuksen realisoitumattomasta noin miljardin dollarin arvonnoususta, jonka yhtiö itse jätti oikaistuista luvuistaan pois.

Varsinainen liiketoiminta tuotti 398 miljoonaa dollaria.

SpaceX listautui kesäkuussa historian suurimmassa annissa, jossa kerättiin 85,7 miljardia dollaria. Osake huipentui 16. kesäkuuta 225,6 dollariin, mutta maanantaina se päätyi 113,5 dollariin eli selvästi alle 135 dollarin merkintähinnan. Markkina-arvoa on haihtunut yli 1 200 miljardia dollaria, mikä vastaa suunnilleen koko Teslan nykyistä arvoa.

Teslalle kyseessä on myös kirjanpidollinen ongelma. SpaceX-osake on halventunut noin 30 prosenttia kesäkuun lopun jälkeen, joten sama erä, joka nosti toisen neljänneksen tulosta, painaa sitä seuraavilla neljänneksillä.

Rangaistus ei rajoitu Muskin yhtiöihin. Alphabet menetti heinäkuussa yli 300 miljardia dollaria markkina-arvostaan, kun sen vapaa kassavirta painui ensi kertaa negatiiviseksi. Sijoittajat ovat lakanneet maksamasta tekoälyinvestoinneista, joiden tuotto on vielä näkymätön.

Muskin nimestä maksettu preemio purkautuu samalla. Hän menetti heinäkuussa biljonääriasemansa.

Tulospuhelussa Musk ei torjunut ajatusta Teslan ja SpaceX:n yhdistämisestä, vaan puhui yhtiöiden välisestä ”yhä useammasta päällekkäisyydestä” ja ohjasi kysymyksen lakiasiainjohtajalle. Vähemmistöomistajan kannalta asetelma on epäsymmetrinen, sillä Musk omistaa Teslasta noin viidenneksen mutta hallitsee SpaceX:n äänivallasta 85:tä prosenttia.

Arvostus ei jätä varaa virheille

Tesla hinnoitellaan yhä teknologiayhtiönä. Kuluvan vuoden konsensusennusteilla laskettu P/E-luku on kurssilaskusta huolimatta edelleen noin 270x ja markkina-arvo suhteessa ennustettuun liikevaihtoon lähes 12x. Autonvalmistajalle tasot ovat äärimmäisen korkeita.

Hinnassa ovat siis mukana robotaksi ja Optimus-robotti, joista kummastakaan raportti ei tarjonnut kovaa dataa. Optimuksen ensimmäisiä tuotantolinjoja asennetaan, mutta sarjatuotannon ajankohdasta yhtiö vaikeni, ja ensimmäiset robotit menevät sisäiseen koulutuskäyttöön eivätkä asiakkaille.

Musk myönsi vaikeuden suoraan. Robotti on hänen mukaansa vaikein tuote, jonka valmistusta Tesla on yrittänyt skaalata, koska siinä kaikki on uutta eikä valmista toimitusketjua ole olemassa.

Robotaksipalvelu toimii seitsemällä suurkaupunkialueella. Muskin mukaan pullonkaulana on luotettavuus eikä kysyntä, ja Tesla laahaa yhä selvästi Alphabetin Waymon ja Baidun Apollo Gon perässä.

Analyytikoiden reaktio jakautui. JPMorgan, Cantor Fitzgerald ja Mizuho laskivat tavoitehintojaan, ja Piper Sandler leikkasi omansa 500 dollarista 450 dollariin säilyttäen silti ylipainosuosituksen.

Morningstar piti 450 dollarin käyvän arvon arvionsa ennallaan ja pitää kurssilaskua ostopaikkana. Cathie Woodin ARK osti tiistaina 28 000 Tesla-osaketta.

Positiointi kertoo, kuinka pitkälle myyntiaalto on ehtinyt. Osakkeen 14 päivän RSI-luku painui maanantaina 27,3:een eli matalimmalle sitten maaliskuun 2025, ja alle 30:n lukemaa pidetään yleisesti ylimyytynä. Lyhyeksimyyjät kirjasivat pelkästä torstain romahduksesta 4,3 miljardin dollarin arvostusvoitot.

Kaikki raportin luvut eivät olleet heikkoja. FSD-tilausten määrä kasvoi neljänneksessä 56 prosenttia 1,48 miljoonaan, energiavarastoja toimitettiin ennätykselliset 13,5 gigawattituntia ja palveluliiketoiminnan liikevaihto kasvoi 50 prosenttia ennätyskatteella. Taneja kertoi neljänneksen päättyneen yhtiön suurimpaan tilauskantaan sitten vuoden 2023.

SpaceX julkaisee ensimmäisen pörssiyhtiönä laaditun tuloksensa 4. elokuuta ja hinnoittelee samalla uudelleen sen omistuksen, joka istuu Teslan taseessa. .