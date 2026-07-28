Yllätyskoronnosto väijyy markkinoita, kun Fed kokoontuu uuden johtajansa komennossa

Yhdysvaltalainen Citadel Securities arvioi, että Yhdysvaltain keskuspankki Fed nostaa ohjauskorkoaan jo tämän viikon kokouksessaan. Neljännesprosenttiyksikön nosto olisi useimmille sijoittajille yllätys, mutta yhtiön makrostrategiasta vastaavan Frank Flightin mukaan juuri siksi se olisi tehokas.

Flight arvioi asiakaskirjeessään, että markkinat aliarvioivat sen, kuinka haukkamaiseksi keskuspankin linja on kääntynyt. Yllätysnosto osoittaisi hänen mukaansa, ettei Fed enää sido käsiään viestimällä jokaista liikettään etukäteen.

Kyse on samalla uuden pääjohtajan Kevin Warshin uskottavuudesta. Warsh on luvannut palauttaa hintavakauden, ja hän on korostanut julkisesti, että hinnat ovat yhdysvaltalaisten näkökulmasta yhä liian korkealla. Tämän viikon kaksipäiväinen kokous on vasta toinen hänen johdollaan.

Korkojohdannaisten perusteella markkinat antavat neljännesprosenttiyksikön nostolle noin 34 prosentin todennäköisyyden. Syyskuuhun mennessä koronnosto on hinnoiteltu markkinoilla jo lähes 80 prosenttisesti.

Näin suuri epävarmuus muutamaa päivää ennen korkopäätöstä on viime vuosien mittapuulla poikkeuksellista. Keskuspankki on totuttanut markkinat siihen, että päätökset on käytännössä lyöty lukkoon jo ennen kokousta.

Flightin mukaan nosto kannattaisi tehdä nyt eikä syyskuussa. Aikainen liike muokkaisi odotuksia siitä, miten Fed reagoi inflaatioon, ja hillitsisi yritysten hinnankorotuksia sekä palkkavaateita ennen kuin inflaatio ehtii juurtua. Silloin kiristystä voitaisiin myöhemmin tarvita vähemmän.

Komiteassa kytee kapina hitautta vastaan

Useimmat ekonomistit odottavat Fedin pitävän koron ennallaan. Siinä tapauksessa kokouksesta odotetaan vähintään yhtä ja mahdollisesti jopa kolmea koronnostoa puoltavaa eriävää mielipidettä. Todennäköisimpinä soraäänien esittäjinä pidetään Dallasin aluepankin johtajaa Lorie Logania ja Clevelandin aluepankin johtajaa Beth Hammackia.

Haukkojen kärsimättömyys on ymmärrettävää, sillä inflaatio on ylittänyt Fedin kahden prosentin tavoitteen jo viiden vuoden ajan. Hammack on todennut inflaation olleen liian korkealla liian pitkään, eikä se hänen mukaansa ole palaamassa tavoitteeseen nykyisellä politiikalla. Logan puolestaan totesi heinäkuun puheessaan, että on aika saattaa hintavakauden palauttaminen loppuun, ja hän on kannattanut maltillisesti korkeampia korkoja.

Tuoreimmat työllisyys- ja inflaatioluvut ovat tosin olleet odotettua vaisumpia, mikä ehti laskea heinäkuun noston todennäköisyyttä markkinoilla. Flightin mielestä yksittäisten kuukausiraporttien ei kuitenkaan pidä antaa peittää kokonaiskuvaa, jossa inflaatioriskit ovat koholla ja työmarkkinat vakaat.

Öljymarkkina heittelehtii Lähi-idän tahtiin

Korkopäätöksen taustalla vaikuttaa myös Lähi-idän räjähdysherkkä tilanne, joka on heilutellut öljyn hintaa rajusti koko kesän.

Tiistaina Brent-raakaöljyn hinta painui 86 dollariin tynnyriltä, kun se vielä viime viikolla kävi yli 100 dollarissa. Hinnan laskusta huolimatta öljy on kallistunut selvästi heinäkuussa. Iranin tukemat huthikapinalliset ovat julistaneet Saudi-Arabian satamille merisaarron ja iskeneet Punaisellamerellä tankkereihin.

Perusteita rahapolitiikan kiristämiselle olisi öljyn halpenemisesta huolimatta. Yhdysvaltain talous on pysynyt verrattain sitkeänä ja irtisanomiset vähäisinä, sillä viikoittaiset työttömyyskorvaushakemukset painuivat heinäkuun puolivälissä 187 000:een eli alimmilleen sitten syyskuun 1969. Kuluttajahintojen nousu hidastui kesäkuussa 3,5 prosenttiin toukokuun 4,2 prosentista, mutta vauhti on yhä selvästi yli tavoitteen.

”Heinäkuu on aidosti avoin koronnostolle”, arvioi varainhoitoyhtiö Columbia Threadneedlen salkunhoitaja Ed Al-Hussainy jo ennen tuoreinta öljyn hinnan laskua.

Flightin mukaan juuri viime viikkojen energian kallistuminen saattaa lopulta kallistaa vaakakupin koronnoston puolelle. Vastaus saadaan, kun avomarkkinakomitean kokous päättyy keskiviikkona.