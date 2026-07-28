Asuntojen hinnat laskevat yhä – poikkeuksina Oulu ja Rovaniemi

Vanhojen osakeasuntojen hinnat olivat kesäkuussa peräti 3,9 prosenttia alempana kuin vuotta aiemmin. Myös edelliseen kuukauteen verrattuna hinnat laskivat 0,7 prosenttia.
Vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat kesäkuussa 2026 kuudessa suurimmassa kaupungissa 3,9 prosenttia ja suurten kaupunkien ulkopuolella 4,0 prosenttia verrattuna vuotta aiempaan.
Kerrostaloasuntojen hinnat laskivat koko maassa 4,6 prosenttia ja rivitaloasuntojen hinnat 2,3 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna.
Tilastokeskuksen mukaan suurista kaupungeista hinnat nousivat ainoastaan Oulussa, 3,3 prosenttia. Hintojen lasku oli suurinta Turussa ja Helsingissä. Turussa hinnat laskivat peräti 7,8 prosenttia ja Helsingissäkin 4,4 prosenttia.
”Eri kaupungeista jyrkin lasku nähtiin pääkaupunkiseudun kyljessä Keravalla, missä hinnat olivat toisella vuosineljänneksellä 12,4 prosenttia alempana kuin vuosi sitten. Yli 200 000 asukkaan kaupunkien joukossa lasku oli suurinta Vantaalla, 4,9 prosenttia, ja Helsingissä, 4,3 prosenttia”, sanoo yliaktuaari Elina Peltoniemi.
Toisaalta pääkaupunkiseudun hintataso neliömetriä kohti on edelleen muuta maata korkeampi ja Helsinki on kaupunkien joukossa selvästi kaikkia muita edellä.
”Pohjois-Suomesta löytyvät selkeimmät poikkeukset viime vuosien laskusuuntaan. Rovaniemellä hinnat nousivat toisella vuosineljänneksellä 6,0 prosenttia vuoden takaisesta. Oulussa taas lasku oli suurten kaupunkien joukossa maltillisin, 0,9 prosenttia. Kesäkuussa Oulun hinnat olivat jo 3,3 prosentin nousussa viime kesäkuusta”, Peltoniemi kertoo.
Kesäkuun tai toisen vuosineljänneksen luvuissa ei näy asuntokaupan vilkastumista: molemmilla aikajaksoilla kiinteistönvälittäjien kautta tehtiin noin 16 prosenttia vähemmän vanhojen osakeasuntojen kauppoja kuin viime vuonna.
Uusien osakeasuntojen tilanne on kuitenkin vielä synkempi.
”Kauppoja tehtiin melkein 30 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin, vaikka viime vuonnakin koko maassa tehtiin vain keskimäärin reilut sata uuden asunnon kauppaa kuukautta kohden”, Peltoniemi sanoo.
Asuntomarkkinoiden alakulon hellittämistä on odotettu pitkään. Tuoreet tilastot kesäkuulta eivät edelleenkään lupaa käännettä.
Etlan tutkija Ville Kaitila julkaisi viestipalvelu X:ssä paljonpuhuvan kuvaajan asuntohintojen laskutrendistä.
Asuntojen hintojen aleneminen jatkui kesän alussa. pic.twitter.com/hLakJ4foNu— Ville Kaitila (@VilleKaitila) July 28, 2026
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