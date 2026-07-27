Verkostovaikutus näkyy yhtiön hinnoitteluvoimana ja korkeana pääoman tuottona. Se ei kuitenkaan aina kestä.

Maksujätti Visa käsitteli tammi–maaliskuussa yli 66 miljardia maksutapahtumaa, yhdeksän prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Liikevaihto kasvoi samaan aikaan 17 prosenttia 11,2 miljardiin dollariin.

Luku kertoo kilpailuasetelmasta enemmän kuin mikään kannattavuusmittari. Uusi maksuverkko voisi periaatteessa alittaa Visan hinnat reilusti, mutta halpa kortti on hyödytön, jos se ei käy kaupassa – ja kauppiaalle uusi maksupääte on turha, jos kenelläkään ei ole korttia.

Ilmiölle on vakiintunut nimi. Verkostovaikutuksesta on kyse silloin, kun palvelun arvo kasvaa sekä uusille että vanhoille käyttäjille sitä mukaa kuin käyttäjiä tulee lisää.

Mekanismi ruokkii itseään. Kasvava käyttäjäkunta houkuttelee lisää käyttäjiä, pitää nykyiset paremmin kiinni ja laskee vähitellen uuden asiakkaan hankintakustannusta.

Verkostovaikutus jakautuu karkeasti kahteen tyyppiin.

Suorassa verkostovaikutuksessa arvo syntyy muista saman palvelun käyttäjistä, kuten viestisovelluksessa, jossa yksinäinen käyttäjä ei voi tehdä mitään. Epäsuora eli kaksipuolinen vaikutus taas syntyy markkinapaikoilla, joilla myyjät houkuttelevat ostajia ja ostajat myyjiä.

Kynnysarvoa kutsutaan kriittiseksi massaksi. Sen alapuolella palvelu on käytännössä arvoton ja kasvu vaatii rahaa, sen yläpuolella verkosto laajenee osin omalla painollaan – tämä selittää, miksi alustayhtiöt polttavat pääomaa vuosikausia ennen kuin ne alkavat tuottaa.

Käyttäjämäärä ei ole vallihauta, pääoman tuotto on

Kaikki kasvu ei ole verkostovaikutusta. Sijoitustutkimusyhtiö Morningstarin marraskuussa 2025 julkaisemassa raportissa erotellaan nimenomaan aito verkostovaikutus tilapäisestä käyttäjäkasvusta, ja yhtiö kuvaa etua harvinaiseksi: seurannassaan olevista yhtiöistä se tunnistaa runsaat 90 sellaista, jotka hyötyvät verkostovaikutuksesta.

Sijoittajan kannalta merkitys on suoraviivainen. Kestävä kilpailuetu tarkoittaa mahdollisuutta ansaita pääomalle kustannustaan korkeampaa tuottoa vuosia ilman, että kilpailu syö marginaalin.

Kannattavuus nojaa marginaalikustannukseen. Yksi lisätapahtuma Visan verkossa ei käytännössä maksa mitään, joten volyymin kasvu valuu poikkeuksellisen suoraan tulokseen.

Toinen näyttö hinnoitteluvoimasta löytyy mainosmarkkinalta. Meta Platformsin ensimmäisellä vuosineljänneksellä mainosnäyttöjen määrä kasvoi 19 prosenttia ja yksittäisen mainoksen keskihinta 12 prosenttia – hinta siis nousi samalla kun tarjonta kasvoi.

Verkostovaikutus voi myös kääntyä. Meta raportoi maaliskuussa 3,56 miljardia päivittäistä käyttäjää sovellusperheessään, mikä oli neljä prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin mutta samalla ensimmäinen kvartaalitason lasku yhtiön historiassa.

Talousjohtaja Susan Li selitti pudotusta Iranin internetkatkoilla ja WhatsAppin käyttörajoituksella Venäjällä. Osake laski tuloksen jälkeen yhdeksän prosenttia, vaikka liikevaihto kasvoi 33 prosenttia ja oli yhtiön historian suurin.

Sääntely on toinen ilmeinen uhka. Alustayhtiöiden verkostot ovat viranomaisille houkutteleva kohde juuri siksi, että ne ovat vaikeasti haastettavia markkinaehtoisesti.

Kolmas rajoite jää helposti huomaamatta: verkosto voi olla paikallinen. Kyytisovelluksen kuljettajatiheydestä Helsingissä ei ole mitään hyötyä São Paulossa, joten globaali käyttäjämäärä näyttää vaikuttavammalta kuin se kilpailun kannalta on.

Viisi pörssiyhtiötä, joiden liiketoiminta nojaa verkostoon

Visa on esimerkeistä puhtain. Yhtiö ei myönnä kortteja itse eikä kanna luottoriskiä, vaan välittää maksuja pankkien ja kauppiaiden välillä yli 200 maassa ja alueella.

Rajat ylittävä maksuvolyymi kasvoi tammi–maaliskuussa 12 prosenttia valuuttakurssivaikutuksesta puhdistettuna. Juuri matkailu- ja verkkokauppamaksut ovat se osa liiketoimintaa, jossa verkoston kattavuudella on eniten merkitystä – kilpailijan on vaikea rakentaa hyväksyntää sadassa maassa yhtä aikaa.

Meta on suoran verkostovaikutuksen tyyppiesimerkki. Facebook, Instagram, WhatsApp ja Messenger tavoittavat päivittäin yli kolme ja puoli miljardia ihmistä, ja käyttäjän motiivi pysyä palvelussa on se, että muutkin ovat siellä.

Yhtiön riski on kuitenkin siirtynyt muualle. Meta nosti vuoden 2026 investointiohjeistuksensa 125–145 miljardiin dollariin ja ilmoitti samalla 8 000 työpaikan vähennyksestä, joten sijoittaja ostaa nyt yhtä paljon tekoälyinvestointia kuin mainosverkostoa.

Microsoft omistaa maailman laajimman ammatillisen verkoston. Toimitusjohtaja Satya Nadella kertoi huhtikuussa LinkedInillä olevan 1,3 miljardia jäsentä, ja palvelun liikevaihto kasvoi maaliskuussa päättyneellä neljänneksellä 12 prosenttia 4,83 miljardiin dollariin.

Mittasuhteet kannattaa silti pitää mielessä. Microsoftin koko neljänneksen liikevaihto oli lähes 83 miljardia dollaria, joten LinkedIn vastaa siitä vajaata kuutta prosenttia – verkostovaikutusta hakeva sijoittaja saa kaupan päälle pilvipalvelu- ja ohjelmistoyhtiön.

Airbnb elää kaksipuolisella markkinapaikalla, jossa majoittajat ja matkustajat vetävät toisiaan puoleensa. Alkuvuonna liikevaihto kasvoi 18 prosenttia 2,7 miljardiin dollariin ja varausten arvo 19 prosenttia 29 miljardiin dollariin.

Kiinnostavin yksittäinen luku oli ensikertalaisten varaajien kasvu, joka kiihtyi 10 prosenttiin ja oli nopeinta sitten vuoden 2022. Uusien käyttäjien virta on verkostovaikutuksen terveydentilan mittari, kun taas pelkkä liikevaihdon kasvu voi tulla hinnoista.

Uber yhdistää kyydit, ruokatoimitukset ja viime aikoina myös hotellivaraukset saman sovelluksen taakse. Kuukausittain aktiivisia käyttäjiä oli alkuvuonna 199 miljoonaa, 17 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin, ja matkoja tehtiin 3,6 miljardia.

Yhtiön oma vastaus verkoston paikallisuuteen on kanta-asiakkuus. Uber One ylitti 50 miljoonan jäsenen rajan, ja toimitusjohtaja Dara Khosrowshahi kuvasi rajapyykkiä merkittäväksi: ”jäsenet tuovat nyt puolet bruttovarauksistamme”.

Raja verkostovaikutuksen ja vaihtokustannuksen välillä on veteen piirretty

Kiistanalaisin tapaus on Nvidia. Sijoittajamateriaaliensa mukaan yhtiön CUDA-ohjelmistoalustalle on rekisteröitynyt yli neljä miljoonaa kehittäjää ja sitä hyödyntäviä sovelluksia käyttää yli 40 000 organisaatiota.

Osa analyytikoista pitää tätä vaihtokustannuksena: koodin siirtäminen kilpailijan alustalle on kallista ja riskialtista. Toiset näkevät siinä verkostovaikutuksen, koska jokainen uusi CUDA-optimoitu kirjasto tekee ekosysteemistä arvokkaamman seuraavalle kehittäjälle.

Vaihtokustannus suojaa nykyisiä asiakkaita mutta ei tuo uusia, kun taas toimiva verkostovaikutus tekee molemmat – ja hinnoittelussa ero näkyy siinä, kuinka pitkään kasvun voi olettaa jatkuvan.

Käytännön arviointiin Morningstar tarjoaa kolme mittaria: käyttäjämäärän kehitys, pysyvyys ja asiakashankinnan kustannus. Jos viimeksi mainittu nousee samalla kun käyttäjämäärä kasvaa, verkostovaikutus on todennäköisesti heikompi kuin markkinointipuhe antaa ymmärtää.

Kirjoittaja omistaa Uberin osakkeita. Artikkeli ei ole suositus ostaa tai myydä osakkeita, eikä SalkunRakentaja anna sijoitussuosituksia.