Nostureistaan tunnetun konepajan tilauskanta paisui 3,4 miljardiin euroon, mutta huhti–kesäkuun liikevaihto ja kannattavuus jäivät analyytikkojen odotuksista.

Konecranes petti odotukset – tulos ja liikevaihto jäivät ennusteista

Konecranes keräsi toisella vuosineljänneksellä tilauksia poikkeuksellisen vilkkaasti, mutta pörssissä katse kiinnittyi muualle. Konepajayhtiön liikevaihto laski 1 020 miljoonaan euroon vuodentakaisesta 1 052 miljoonasta eurosta ja jäi selvästi Vara Researchin kokoamasta 1 088 miljoonan euron ennusteesta.

Kannattavuus heikkeni samaa tahtia. Vertailukelpoinen EBITA, eli liiketulos ennen aineettomien hyödykkeiden poistoja, supistui 130 miljoonaan euroon vuodentakaisesta 150 miljoonasta. Kateprosentti valui 12,7:ään edellisvuoden 14,3 prosentista.

Analyytikoiden konsensus oli odottanut 154 miljoonan euron vertailukelpoista EBITAa, joten myös tuloksen osalta ero ennusteeseen oli tuntuva. Osakekohtainen tulos jäi 0,38 euroon vertailukauden 0,42 eurosta.

Sijoittajien reaktio näkyi kurssissa välittömästi. Osake halpeni raportin julkistuspäivänä yli kahdeksan prosenttia ja päätyi 25,80 euroon.

Toimitusjohtaja Marko Tulokas nosti katsauksessaan esiin nimenomaan tilauskertymän.

”Tilausaktiviteetti oli vankkaa kaikilla kolmella liiketoiminta-alueella, mikä johti selvästi korkeampaan tilauskantaan. Pidimme kannattavuuden vakaana samalla kun liikevaihtomme heijasteli tilauskannan ajoitusta”, Tulokas toteaa.

Tilauskanta kohosi kesäkuun lopussa 3 384 miljoonaan euroon, kun vuotta aiemmin luku oli 2 915 miljoonaa. Tulokkaan mukaan liikevaihdon notkahdus heijasteli ennen muuta tilauskannan ajoitusta, ei kysynnän hiipumista.

Teollisuuslaitteet piti kannattavuutta pystyssä

Segmenteittäin kuva oli kaksijakoinen. Teollisuuslaitteissa ulkoiset tilaukset kasvoivat lähes 19 prosenttia 350 miljoonaan euroon, ja liiketoiminta-alueen vertailukelpoinen EBITA-kate parani 6,9 prosenttiin. Vetoapua antoivat puolustusteollisuus etenkin Amerikassa sekä energia- ja ilmailusektori.

Satamaratkaisuissa tilaukset nousivat lähes 17 prosenttia 509 miljoonaan euroon, mutta liikevaihto putosi 12,9 prosenttia 355 miljoonaan euroon. Kannattavuus laski 10,8 prosenttiin matalampien volyymien vuoksi, joskin Yhdysvaltojen tullipalautuksista kirjattu erä paikkasi lukua hieman.

Teollinen kunnossapito säilyi konsernin kannattavimpana liiketoimintana 21,2 prosentin vertailukelpoisella EBITA-katteella, vaikka sekin jäi vertailukauden 22,6 prosentista. Saadut tilaukset kasvoivat runsaat viisi prosenttia 399 miljoonaan euroon, ja sopimuskannan arvo nousi 4,2 prosenttia vertailukelpoisin valuutoin.

Rahavirta muistutti neljänneksen kaksijakoisuudesta. Vapaa kassavirta painui 20 miljoonaa euroa negatiiviseksi, kun se vuotta aiemmin oli 118 miljoonaa euroa plussalla. Nettovelka pysyi silti kevyenä 22 miljoonassa eurossa, ja nettovelkaantumisaste oli vain 1,1 prosenttia.

Yritysostot vievät Konecranesin Japanin köysinostinmarkkinoille

Matala velkataso antaa yhtiölle liikkumavaraa ostoksille, joita Tulokas kuvasi konsernin kasvuhistorian kulmakiviksi. Kevään ja kesän aikana Konecranes on ilmoittanut aikeestaan hankkia enemmistö japanilaisesta Mitsubishi Electric FA Industrial Products -yhtiöstä. Kauppa avaisi pääsyn yhdelle maailman suurimmista köysinostinmarkkinoista.

Pienempiä järjestelyjä on tehty teollisen kunnossapidon vahvistamiseksi Thaimaassa ja Uudessa-Seelannissa sekä nosturi- ja satamahuollon laajentamiseksi Espanjassa. Yhtiö kertoi myös sähköistäneensä koko trukkituoteperheensä toukokuussa lanseeratun Generation D -alustan ja sähköisten konttikurottajien myötä.

Lähiajan näkymissä Tulokas piti teollisuusasiakkaiden kysyntää hyvällä tasolla ja konttiliikennettä vilkkaana. Geopolitiikkaan ja kauppapolitiikkaan liittyvä epävarmuus säilyy hänen mukaansa korkeana. Lähi-idän konfliktin vaikutus toimituksiin on toistaiseksi jäänyt rajalliseksi.

Konecranes toisti koko vuoden ohjeistuksensa. Yhtiö odottaa liikevaihdon pysyvän suunnilleen ennallaan tai kasvavan ja vertailukelpoisen EBITA-katteen pysyvän suunnilleen viime vuoden tasolla.

Vahva tilauskanta antaa loppuvuodelle tukea, ja Tulokas ennakoi jälkipuoliskolle ”korkeampia toimituksia” kuin vuosi sitten. Strategiansa suunnasta yhtiö lupasi lisätietoja 23. lokakuuta järjestettävässä Capital Markets Update -tilaisuudessa, samana päivänä kolmannen neljänneksen osavuosikatsauksen kanssa.