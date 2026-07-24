Teslan FSD-ohjelmisto kasvaa ennätysvauhtia – mutkia silti matkassa

Teslan Full Self-Driving -ohjelmiston uusia maksavia käyttäjiä tuli neljänneksessä 200 000, enemmän kuin koskaan aiemmin.

Tesla kertoi toisen vuosineljänneksen raportissaan, että sen Full Self-Driving -ohjelmiston aktiivisten maksavien käyttäjien määrä nousi 1,48 miljoonaan. Vuodentakaisesta 950 000 käyttäjästä kasvua kertyi 56 prosenttia, ja noin 200 000 käyttäjän nettolisäys oli ohjelmiston historian suurin yhdessä neljänneksessä.

Kasvun rakenne on sijoittajan kannalta kokonaislukua kiinnostavampi. Yhtiön mukaan 55 prosenttia käyttäjistä on ostanut ohjelmiston kertamaksulla ja 45 prosenttia maksaa siitä kuukausittain, kun ensimmäisen neljänneksen lopussa kuukausitilaajia oli 476 100.

Tilaajien määrä nousi siten noin 666 000:een, eli käytännössä koko neljänneksen kasvu tuli toistuvasta laskutuksesta.

Toistuva tilausliikevaihto kohosi vuositasolla 791 miljoonaan dollariin maaliskuun lopun 546 miljoonasta. Teslan viimeisen 12 kuukauden liikevaihto ylitti neljänneksellä 101 miljardia dollaria, joten ohjelmiston tilausvirta vastaa siitä alle prosenttia.

Muu tuloskunto kehittyi vastakkaiseen suuntaan.

Liikevaihto kasvoi 26 prosenttia 28,24 miljardiin dollariin, mutta liiketulos supistui 57 prosenttia 398 miljoonaan dollariin ja liikevoittomarginaali painui 1,4 prosenttiin vuodentakaisesta 4,1 prosentista. Toimintakulut kasvoivat 47 prosenttia ja tuotekehitys yksinään 49 prosenttia.

Osakekohtainen tulos jäi 0,33 dollariin vastoin analyytikkojen noin 0,53 dollarin odotusta, ja vapaa kassavirta kääntyi 1,1 miljardia dollaria negatiiviseksi.

Osake sulkeutui torstaina 320 dollariin, laskua 14,5 prosenttia ja yli 140 miljardia dollaria markkina-arvoa. Canaccord laski tavoitehintansa 450 dollarista 410:een ja JPMorgan 475:stä 445:een.

Ohjelmiston rooli myyntiargumenttina on silti vahvistunut. Elon Musk sanoi tuloskutsussa yhtiön myyntidatan viittaavan siihen, että ”yksi tärkeimmistä syistä tulla katsomaan autoa on FSD”. Pohjois-Amerikassa yli 55 prosentissa neljänneksen toimituksista ohjelmisto oli aktivoituna jo luovutushetkellä.

Ohjelmisto ajaa pelkkien kameroiden varassa

Nimestään huolimatta FSD ei ole autonominen järjestelmä. Yhdysvalloissa tuotteen virallinen nimi on Full Self-Driving (Supervised), ja jokaisella markkinalla se edellyttää kuljettajaa, joka on valmis ohjaamaan tai jarruttamaan milloin tahansa. Sisäkamera seuraa katseen suuntaa, ja huomion herpaantuessa järjestelmä varoittaa ensin ja kytkeytyy lopulta pois päältä.

Teknisesti Tesla on valinnut alan kiistanalaisimman oikotien.

Auto havainnoi ympäristöään pelkillä kameroilla ilman tutkaa tai lidaria, ja neuroverkkoa koulutetaan kennon raakadatalla aina yksittäisten fotonien laskentaan asti. Etuna on halpa anturisto, haittana suorituskyvyn heikkeneminen sumussa, rankkasateessa ja vastavalossa.

Teslan FSD:n aktiivisten tilaajien määrä neljännesvuosittain. Kuva: Cern Basher.

Ohjelmiston arkkitehtuuri vaihtui perusteellisesti versiossa 12. Aiemmin insinöörit kirjoittivat ajokäyttäytymisen sääntöinä koodiin, nyt yksi neuroverkko ottaa sisään kamerakuvan ja antaa ulos ohjaus-, kaasu- ja jarrukomennot. Tesla kutsuu ratkaisua päästä päähän -oppimiseksi, ja sama periaate on siirretty Optimus-robottiin.

Mallien koulutus tapahtuu Texasissa. Cortex-laskentaklusterin teho nousi alkuvuonna 90 megawattiin ja uusi Cortex 2 tuo lisää 115 megawattia. Opetusaineistona ovat asiakasautojen keräämät videopätkät, painottuen tilanteisiin joissa kuljettaja on joutunut puuttumaan ajoon.

Heinäkuun julkaisumuistio kertoo kehityksen luonteesta. Tesla päivitti neuroverkon vahvistusoppimisvaiheen, uudisti konenäön enkooderin harvinaisia ja heikon näkyvyyden tilanteita varten sekä kirjoitti tekoälykääntäjän kokonaan uudelleen. Viimeksi mainittu nopeutti järjestelmän reaktioaikaa 20 prosenttia.

Kilpailija on rakentanut ratkaisunsa päinvastaisille oletuksille. Alphabetin Waymo nojaa lidariin ja senttimetritarkkoihin karttoihin. Uuden kaupungin avaaminen vie siksi useita neljänneksiä, mutta lopputulos on toistaiseksi selvästi luotettavampi.

Neljän miljoonan auton lupaus painaa tasetta

Huhtikuussa Musk myönsi julkisesti sen, mitä yhtiö oli vältellyt vuosia. Vanhempi HW3-tietokone ”ei yksinkertaisesti kykene” valvomattomaan itseajamiseen, hän sanoi ensimmäisen neljänneksen tuloskutsussa ja nimesi pullonkaulaksi muistikaistan, jota HW3:ssa on kahdeksasosa HW4:ään verrattuna.

Ongelman mittakaava on tuntuva. HW3-tietokone on noin neljässä miljoonassa autossa, ja osa omistajista maksoi FSD-paketista aikanaan 8 000–15 000 dollaria sillä perusteella, että laitteisto riittäisi täyteen autonomiaan.

Oikeusprosesseja on vireillä Yhdysvalloissa, Kiinassa ja Australiassa. Alankomaissa kollektiivikanteeseen on liittynyt noin 7 000 omistajaa asianajotoimisto Kennedy Van der Laanin tukemana.

Kesäkuun lopussa julkaistu FSD v14 Lite on yhtiön vastaus välitilaan. Päivitys tislaa uudempien autojen v14-mallin ajokäyttäytymisen vanhan laitteiston laskentakapasiteettiin ja toi HW3-autoihin pysäköinnin, peruutuksen ja pysähtymispaikan valinnan. Ajaminen pysyy silti valvottuna.

Taseessa lupaus näkyy toisesta suunnasta. Kesäkuun lopussa Teslalla oli 4,05 miljardia dollaria siirtovelkaa, joka liittyy tietoliikenneyhteyksiin, FSD-ominaisuuksiin ja niiden ylläpitoon, ilmaiseen latausohjelmaan sekä ohjelmistopäivityksiin. Tästä yhtiö odottaa tulouttavansa 962 miljoonaa dollaria seuraavan 12 kuukauden aikana.

Ratkaisuksi on kaavailtu kaupunkeihin erillisiä mikrotehtaita, joissa vanhat autot päivitettäisiin uudempaan laitteistoon, sekä alennettua vaihtohyvitystä uuteen autoon. Kustannusarviota, aikataulua tai kelpoisuusehtoja ei ole kerrottu. Musk sanoi heinäkuun tuloskutsussa toivovansa AI5-piirin sarjatuotannon käynnistyvän ensi vuonna.

Pohjoismaat jarruttavat Euroopan-laajentumista

Euroopassa FSD sai ensimmäisen tyyppihyväksyntänsä 10. huhtikuuta, kun Alankomaiden ajoneuvoviranomainen RDW hyväksyi järjestelmän puolentoista vuoden testauksen jälkeen. Hyväksyntä annettiin UN R-171 -säännön nojalla, joka koskee kuljettajan valvomia avustinjärjestelmiä.

Päätös ei ulotu automaattisesti muihin jäsenmaihin. Liettua, Viro, Tanska ja Belgia ovat sittemmin tunnustaneet sen kansallisesti, ja Euroopassa FSD:llä on ajettu yli 50 miljoonaa kilometriä.

Koko unionin kattava hyväksyntä vaatii määräenemmistön moottoriajoneuvojen teknisessä komiteassa eli vähintään 15 jäsenmaata ja 65 prosenttia väestöstä. Ruotsin liikennevirasto lähetti komitealle huhtikuun lopussa kirjeen, jossa se suositti hylkäystä, ellei Tesla poista toimintoa jonka avulla auto voi ylittää nopeusrajoituksen kuljettajan valitsemalla marginaalilla.

Suomi ja Norja ovat esittäneet omat varauksensa. Kysymykset ovat koskeneet nopeusrajoitusten käsittelyä, järjestelmän toimintaa jäisellä tiellä ja sitä, vastaako nimi Full Self-Driving tuotteen todellisia kykyjä.

Komitea kokoontui 30. kesäkuuta, mutta esityslistalla ei ollut äänestystä vaan noin 50 minuuttia keskustelua. Alan seurantapalvelut arvioivat äänestyksen siirtyvän aikaisintaan loka- tai joulukuulle ja unioninlaajuisen tunnustamisen mahdollisesti vuoden 2027 puolelle.

Viive osuu kasvun kannalta hankalaan kohtaan. Teslan rekisteröinnit Euroopassa kasvoivat tammi–toukokuussa 57,2 prosenttia 118 068 autoon, eli tilauspohjaa syntyy nopeammin kuin ohjelmistoa ehtii saada myyntiin.

Robotaksissa Waymo on yhä moninkertaisesti edellä

Robotaksipalvelu laajeni neljänneksen aikana seitsemälle suurkaupunkiseudulle. Maksullista ajosuoritetta on kertynyt yhteensä noin neljä miljoonaa kilometriä, ja Ashok Elluswamy kertoi määrän kasvavan kaksinumeroista prosenttilukua viikossa.

Vertailukohta on karu. Waymo liikennöi noin 3 000 autolla yhdessätoista suurkaupungissa ja välittää noin 500 000 maksettua matkaa viikossa. Sen autonominen ajosuorite yhden viikon aikana ylittää Teslan robotaksien koko tähänastisen maksullisen kertymän.

Arvostus lepää siksi lupauksen varassa. Teslan osakkeen tavoitehintojen haarukka on lavea, 125 dollarista 600 dollariin. Kuluvan vuoden konsensusennusteeseen suhteutettu P/E-luku on lähes 270x.

Muskin palkitsemisohjelma kytkee saman lupauksen johdon kannustimiin. Yhtenä operatiivisena tavoitteena on kymmenen miljoonaa aktiivista FSD-tilaajaa kolmen peräkkäisen kuukauden ajan. Nykyisestä 1,48 miljoonasta matkaa on vielä lähes seitsenkertainen määrä.

Robotaksit ajavat jo FSD:n versiolla 15, jossa Elluswamyn mukaan on seitsemän merkittävää parannusta versioon 14 nähden. Asiakasautoihin sitä ei ole julkaistu.