Stora Enson tuloskasvu jäi odotuksista

Metsäyhtiö Stora Enson huhti–kesäkuun oikaistu liiketulos oli 160 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin vastaava luku jäi 126 miljoonaan. Oikaistu liiketulosprosentti kohosi 5,2:sta 6,6:een ja oikaistu käyttökate 279 miljoonasta 320 miljoonaan euroon.

Ennusteisiin verrattuna kehitys näyttää vaisummalta. Vara Researchin keräämä 14 analyytikon konsensus odotti 174 miljoonan euron oikaistua liiketulosta, joten yhtiö jäi odotuksista noin kahdeksan prosenttia.

Liikevaihto sen sijaan ylitti ennusteen niukasti. Huhti–kesäkuussa myynti oli 2 423 miljoonaa euroa vastaan konsensuksen 2 412 miljoonaa, ja vuodentakaisesta 2 426 miljoonasta se laski 0,1 prosenttia.

Vuosivertailun kaksinumeroinen kasvu peittää alleen sen, että tulosparannus on pysähtynyt. Tammi–maaliskuussa oikaistu liiketulos oli 159 miljoonaa euroa ja liiketulosprosentti 6,7, joten neljännesvuositasolla kannattavuus hienokseltaan jopa heikkeni.

Yhtiön oma tulossilta ensimmäiseen neljännekseen nähden kertoo, mistä paikallaanpolkeminen syntyi. Myyntihinnat ja tuotevalikoima paransivat oikaistua liiketulosta 18 miljoonaa euroa, erityisesti sellussa ja aaltopahvin raaka-aineissa, ja volyymit toivat 27 miljoonaa lisää pääosin Consumer Packaging -segmentin operatiivisen suorituskyvyn ansiosta.

Kustannuspuoli söi hyödyn. Muuttuvat kustannukset olivat 19 miljoonaa euroa korkeammat, sillä puun halpeneminen ei riittänyt kattamaan Iranin konfliktiin liittyvää kustannusten nousua, ja kausiluonteiset tekijät kasvattivat kiinteitä kuluja 25 miljoonaa euroa.

Valuuttakurssit veivät nettomääräisesti 13 miljoonaa euroa. Poistot, osakkuusyhtiöt ja rakennemuutokset toivat saman verran takaisin, joten kokonaismuutokseksi edellisneljänneksestä jäi yksi miljoona euroa.

Vuositasolla tulosta nosti ennen muuta Oulu, jossa uuden kuluttajapakkauskartonkilinjan ylösajo alkoi näkyä lukujen valoisalla puolella. Toimitusjohtaja Hans Sohlström sanoi olevansa erityisen tyytyväinen edistymiseen Consumer Packaging -liiketoiminnassa.

Arvonalentumiset painoivat IFRS-tuloksen 16 miljoonaan euroon

Raportoitu IFRS-liiketulos jäi 16 miljoonaan euroon, kun vuosi sitten se oli 64 miljoonaa. Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät veivät tuloksesta 83 miljoonaa euroa, ja taustalla olivat pääasiassa arvonalentumiset ja uudelleenjärjestelyt.

Lisäksi käyvän arvon muutokset ja liiketoimintaan kuulumattomat erät painoivat 61 miljoonaa euroa. Ne liittyivät ennen muuta biologisten hyödykkeiden eli metsien arvostukseen.

Osakekohtainen tulos painui kolme senttiä pakkaselle, kun vuotta aiemmin se oli kolme senttiä plussalla. Ilman käyvän arvon muutoksia laskettuna osakekohtainen tulos oli kolme senttiä vertailukauden viittä senttiä vastaan.

Liiketoiminnan rahavirta heikkeni 145 miljoonasta 87 miljoonaan euroon. Operatiivinen käyttöpääoma sitoi 101 miljoonaa euroa, kun myyntisaamiset kasvoivat kuluttajapakkausten myynnin vanavedessä ja ostovelat pienenivät.

Velkaantuneisuus sen sijaan keveni tuntuvasti. Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen laski 3,3:sta 2,2:een, mikä selittyy pääosin hybridilainan tuottojen kirjaamisella omaan pääomaan.

Metsäomaisuuden käypä arvo oli 8,5 miljardia euroa eli 10,80 euroa osakkeelta. Vuodentakaisesta 9,0 miljardista arvo laski, koska yhtiö myi vuonna 2025 Ruotsin metsistään 12,4 prosentin osuuden.

Kunnossapitoseisokit vievät kolmannelta neljännekseltä jopa 50 miljoonaa

Loppuvuoden näkymissä painaa kulupuoli. Suunniteltujen kunnossapitokustannusten odotetaan kasvavan kolmannella neljänneksellä 40–50 miljoonaa euroa toisesta neljänneksestä, sillä seisokkeja on kaikissa liiketoimintasegmenteissä.

Oulussa on suunnitteilla tavanomaista pidempi vuosiseisokki, jonka aikana asennetaan tehokkuutta parantavia laitteita. Ylösajon negatiivisen tulosvaikutuksen odotetaan pysyvän toisen neljänneksen tasolla, ja täyteen kapasiteettiin linjan arvioidaan yltävän vuoden 2027 aikana.

Ruotsin metsäkaupasta jää pysyvä lovi. Vuonna 2025 loppuun saatettu 175 000 hehtaarin myynti pienentää oikaistua liiketulosta noin 20 miljoonaa euroa vuodessa eli noin viisi miljoonaa neljännekseltä.

Päästöoikeuksista kertyvä tuotto puolestaan romahtaa. Vuonna 2025 yhtiö kirjasi niistä noin 72 miljoonaa euroa operatiivista tuottoa tasaisesti koko vuodelle jakautuneena, mutta kuluvana vuonna summan arvioidaan jäävän 10–20 miljoonaan euroon.

Syy on sääntelyssä. Useat toimipaikat menettävät ilmaiset hiilidioksidipäästöoikeutensa vuodesta 2026 alkaen, koska niiden päästöistä yli 95 prosenttia on biogeenisiä eivätkä ne siksi enää täytä tarkistetun EU:n päästökauppajärjestelmän ehtoja.

Markkinatilanteesta yhtiö ei lupaa helpotusta. Geopoliittiset jännitteet ja kaupankäynnin epävakaus voivat katsauksen mukaan vaikuttaa asiakaskysyntään, toimitusketjuihin ja tuotantokustannuksiin.

Sohlström kuvasi Iranin konfliktin nostaneen energian, logistiikan ja muiden tuotantopanosten kustannuksia. Puukustannukset ovat hänen mukaansa laskeneet viime vuosien poikkeuksellisen korkeista tasoista, mutta puun saatavuus on edelleen tiukkaa ja kokonaiskustannukset tukkipuu mukaan lukien pysyvät korkeina.

Omien toimien merkitystä toimitusjohtaja korosti poikkeuksellisen suorasanaisesti. Neljännes osoitti hänen mukaansa jälleen, ”ettemme nojaa markkinaolosuhteiden paranemiseen suorituskykymme kehittämisessä”.

Bergslagets Skogar valmistautuu pörssiin

Ruotsin metsäliiketoiminnan eriyttäminen omaksi pörssiyhtiöksi etenee suunnitellusti. Bergslagets Skogar on tarkoitus listata vuoden 2027 alkupuoliskolla, ja Sohlströmin mukaan strategia on määritelty ja organisaatio valmis.

Keski-Euroopan sahoja ja rakentamisen ratkaisuja koskeva strateginen arviointi jatkuu. Aikataulusta yhtiö ei katsauksessaan kertonut.

Sellupuolella painopiste siirtyy erikoislaatuihin. Skutskärin tehtaalle Ruotsiin investoidaan 19 miljoonaa euroa revinnäissellun tuotannon kasvattamiseksi, mikä vastaa hygieniatuotteiden kysynnän kasvuun.

Samalla karsitaan. Havupuusellun tuotanto saman tehtaan kuitulinjalla 3 lopetetaan pysyvästi kolmannen neljänneksen aikana.

Heinäkuussa Stora Enso myi Saksan aaltopahvin tuotantoyksikkönsä. Kauppa toteutui vasta katsauskauden päättymisen jälkeen, joten se ei näy toisen neljänneksen luvuissa.

Keskimääräinen henkilöstömäärä oli 18 215 eli vajaat 900 henkeä vähemmän kuin vuosi sitten. Kiertotaloussuunnitelmassaan yhtiö on asettanut tavoitteekseen 90 prosentin materiaalikierron omassa toiminnassaan vuoteen 2030 mennessä.