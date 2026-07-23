Nokian tekoälymyynti yli kaksinkertaistui, mutta tulosyllätys tuli mobiiliverkoista

Nokian vertailukelpoinen liikevoitto ylitti analyytikkoennusteet. Tekoäly- ja pilviasiakkaiden tilaukset nousivat neljänneksellä 2,8 miljardiin euroon.

Nokian huhti-kesäkuun liikevaihto nousi 4 815 miljoonaan euroon vuodentakaisesta 4 443 miljoonasta eurosta. Raportoitua kasvua kertyi kahdeksan prosenttia ja valuuttakurssimuutoksista puhdistettuna yhdeksän prosenttia. FactSetin mukaan yhtiötä seuraavat analyytikot odottivat keskimäärin juuri 4,8 miljardin euron liikevaihtoa, joten ylin rivi ei tuonut yllätystä.

Tulosrivillä kasvu konsensukseen verrattuna oli selvempi. Vertailukelpoinen liikevoitto kohosi 434 miljoonaan euroon 367 miljoonasta eurosta, kun ennusteiden keskiarvo oli 385 miljoonaa euroa.

Vertailukelpoinen liikevoittomarginaali parani 0,7 prosenttiyksikköä 9,0 prosenttiin ja vertailukelpoinen bruttokate 46,0 prosenttiin. Raportoitu liiketulos sen sijaan painui 50 miljoonaa euroa tappiolliseksi, kun vuotta aiemmin liikevoittoa kertyi 147 miljoonaa euroa.

Eron selittävät ennen kaikkea 390 miljoonan euron uudelleenjärjestelykulut, joita kertyi ohjelmien nopeuttamisesta. Koko vuodelta niitä odotetaan nyt 800 miljoonaa euroa, ja uusia ohjelmia on käynnistetty pääasiassa Euroopassa.

Tekoäly- ja pilvipalveluasiakkaille kirjattu liikevaihto kaksinkertaistui 446 miljoonaan euroon 220 miljoonasta eurosta. Toimitusjohtaja Justin Hotard liittää kehityksen viime vuoden lopulla julkistettuun strategiaan.

”Toinen vuosineljännes osoittaa, että viime vuoden lopussa julkaisemamme strategia tuottaa tuloksia”, Hotard sanoo.

Verkkoinfrastruktuurin kate parani, tulosyllätys tuli muualta

Tilauksia tekoäly- ja pilviasiakkailta kirjattiin neljänneksellä 2,8 miljardin euron edestä, ja pitkäaikaisia sopimuksia varmistettiin sekä optisissa että IP-verkoissa. ”Arvioimme, että noin puolet näistä tilauksista realisoituu liikevaihdoksi seuraavan 12 kuukauden aikana”, Hotard sanoo.

Toimitusketjun pullonkaulat näkyvät myös tilausten pituudessa. ”Kysyntä jatkuu vahvana, mutta saatavuus on edelleen toimialan suurin rajoite, ja siksi asiakkaat tekevät pitkäaikaisempia tilauksia”, Hotard toteaa.

Verkkoinfrastruktuuri-segmentin liikevaihto kasvoi 12 prosenttia 2 037 miljoonaan euroon. Optical Networks -liiketoiminta kasvoi valuuttaoikaistuna 20 prosenttia ja IP Networks 16 prosenttia, kun taas Fixed Networks supistui 2 prosenttia kuluttajakäyttöön tarkoitettujen kuitutuotteiden myynnin laskiessa.

Segmentin liikevoitto parani 42 prosenttia 166 miljoonaan euroon ja liikevoittomarginaali 6,4 prosentista 8,1 prosenttiin. Bruttokate nousi 2,4 prosenttiyksikköä 42,7 prosenttiin pääosin optisten verkkojen mittakaavaetujen ansiosta.

Mobiili-infrastruktuurin liikevaihto kasvoi 6 prosenttia 2 680 miljoonaan euroon, mutta segmentin liikevoitto jäi 310 miljoonaan euroon eli edellisvuoden tasolle ja marginaali laski 11,6 prosenttiin. Nopeimmin kasvoi Technology Standards, jonka 407 miljoonan euron liikevaihtoon sisältyi aiempiin kausiin kohdistuvia patenttilisenssituottoja.

Inderesin analyytikko Atte Riikola pitää tekoälykysynnän vetoa selvänä, mutta huomauttaa, ettei se vielä näy siellä missä sen pitäisi näkyä.

”Q2-raportti ei vielä tuonut vahvistusta sille, että optisten ja IP-verkkojen kasvu heijastuisi odotuksia vahvempana tuloskasvuna Verkkoinfrastruktuurin lukuihin. Päinvastoin tulosyllätys tuli nyt Mobiili-infran puolelta”, Riikola kirjoittaa.

Vahvat tilaukset kertovat Riikolan mukaan kysynnän jatkuvuudesta ja pitävät tuloskasvun edellytykset kunnossa. ”Siten Nokialla on vielä todistettavaa, että kasvavat tekoälytilaukset alkavat heijastua voimalla myös yhtiön tuloskasvuun lähivuosina”, hän toteaa.

Kassavirta painui 732 miljoonaa euroa miinukselle

Vapaa kassavirta oli neljänneksellä 732 miljoonaa euroa negatiivinen, kun vuotta aiemmin se oli 88 miljoonaa euroa positiivinen. Nettokassa supistui neljänneksessä 1 012 miljoonalla eurolla 2 776 miljoonaan euroon.

Käyttöpääomaan sitoutui rahaa noin 1 150 miljoonaa euroa. Vaihto-omaisuus kasvoi noin 370 miljoonaa euroa ja saatavat noin 280 miljoonaa euroa. Uudelleenjärjestelyihin liittyviä maksuja lähti kassasta noin 170 miljoonaa euroa.

Kolmannelle neljännekselle yhtiö odottaa liikevaihtoon 3–7 prosentin kasvua toisesta neljänneksestä, mutta vertailukelpoisen liikevoiton se arvioi jäävän suunnilleen toisen neljänneksen tasolle ohjelmistomyynnin tuloutuksen ajoituksen vuoksi. Merkittävää parannusta luvataan vasta viimeiselle neljännekselle.

Riikola pitää ohjausta vaisuna. ”Q3:lle annettu tulosohjaus oli myös odotuksiimme nähden pehmeä, joten tulosodotukset painottuvat jälleen aivan loppuvuodelle”, hän kirjoittaa.

Koko vuoden näkymä nousi 2,1–2,6 miljardiin euroon aiemmasta 2,0–2,5 miljardista, mutta kyse on teknisestä korjauksesta. Fixed Wireless Access CPE- ja Enterprise Campus Edge -liiketoiminnat siirrettiin lopetettuihin toimintoihin, ja edellinen niistä myydään Inseegolle vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Operatiivisesti ohjeistus säilyi ennallaan.

”Vahva suorituksemme vuoden ensimmäisellä puoliskolla luo hyvän lähtökohdan loppuvuodelle ja odotamme edelleen koko vuoden vertailukelpoisen liikevoittomme asettuvan hieman ohjeistuksemme keskivälin yläpuolelle”, Hotard sanoo.

Tuotepuolella Nokia toi edellisviikolla markkinoille kaupallisen AI-RAN-alustan, jolla operaattorit voivat yhtiön mukaan yli kaksinkertaistaa verkkojensa kapasiteetin nykyisillä taajuuksilla vuoteen 2028 mennessä.

”Tekoälyn kehittyessä luotettavien verkkoyhteyksien merkitys kasvaa entisestään”, Hotard sanoo.

Optisen kapasiteetin rakentaminen jatkuu suunnitellusti. San Josen tuotantolaitos käynnistyy loppuvuonna, Pennsylvanian testaus- ja pakkauskapasiteetti kymmenkertaistuu kolmannesta neljänneksestä alkaen, ja NXP:n Chandlerin puolijohdekampus Arizonassa siirtyy Nokialle vaiheittain, ensin vuokralle alkuvuodesta 2027 ja omistukseen vuoden 2029 alussa.

Käyttöomaisuusinvestointien ohjeistusta yhtiö silti laski 800–900 miljoonaan euroon kiinteistösuunnitelmien muutosten takia.

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