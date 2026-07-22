Keskon vahva neljännes näkyi tuloksessa – rakentamisen piristyminen kantoi

Rakentamisen ja talotekniikan kaupan vahva kehitys siivitti Keskon tulokseen, joka osui yksiin analyytikoiden odotusten kanssa.

Keskon vuoden 2026 toinen vuosineljännes oli vahva. Liikevaihto kasvoi 3,3 miljardiin euroon vertailukauden 3,1 miljardista eurosta. Vertailukelpoinen liikevoitto parani 194 miljoonaan euroon, kun se vuotta aiemmin oli 176 miljoonaa euroa.

Vara Researchin keräämässä seitsemän analyytikon konsensusennusteessa konsensusennuste povasi niin ikään 3,3 miljardin euron liikevaihtoa ja 194 miljoonan euron vertailukelpoista liikevoittoa.

Keskon pääjohtaja Jorma Rauhala korostaa yhtiön tiedotteessa, että tulos vahvistui laaja-alaisesti. Vuoden 2026 toisen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi kaikilla toimialoilla.

”Tuloskasvu oli vahvinta rakentamisen ja talotekniikan kaupassa erityisesti teknisen kaupan hyvän myynnin ja tuloksen ansiosta. Samalla myös liiketoiminnan rahavirta vahvistui.”

Pääjohtajan mukaan rakentamisen suhdanne on jatkanut vähittäistä elpymistään.

Kysyntä on piristynyt etenkin teollisuuden hankkeissa ja infrarakentamisessa, vaikka uudisasuntorakentaminen on edelleen vaimeaa.

Toimialan liikevaihto kasvoi 14,3 prosenttia 1,4 miljardiin euroon ja vertailukelpoinen liikevoitto nousi 71,2 miljoonaan euroon.

Tekninen kauppa vauhditti tulosparannusta

Jorma Rauhalan mukaan erityisesti tekninen tukkukauppa Onninen kasvatti sekä myyntiään että tulostaan voimakkaasti.

Suomessa yhtiö voitti selvästi markkinaosuutta toisella vuosineljänneksellä, ja tekninen kauppa kasvoi myös muissa toimintamaissa.

Rautakaupassa yritysasiakkaiden kysyntä oli kuluttajakauppaa vahvempaa, ja liikevaihto kasvoi kaikissa toimintamaissa.

Kasvua tukivat yritysostot Tanskan toiminnoissa, joihin on liitetty reilun vuoden aikana Roslev Trælasthandel, CF Petersen & Søn ja Tømmergaarden.

Rautakaupan vertailukelpoinen liikevoitto kohentui 5,3 miljoonaa euroa. Teknisen kaupan tulos parani jopa 9,9 miljoonaa euroa vertailukaudesta.

Päivittäistavarakaupassa liikevaihto kasvoi 1,6 miljardiin euroon. Kuluttaja-asiakasmyynnin kannattavuus nousi sekin 7,2 prosenttiin. K-ryhmän myynti kasvoi markkinoita nopeammin, ja kaikki K-ruokakauppaketjut kasvattivat markkinaosuuttaan omissa kokoluokissaan.

”Pitkäjänteiset strategiset panostukset laatuun, hintaan ja kauppapaikkaverkostoon näkyvät tuloksissa”, Rauhala toteaa.

Päivittäistavarakaupan vertailukelpoinen liikevoitto oli 110 miljoonaa euroa, laskua 0,7 miljoonaa euroa edellisvuodesta. Syynä tähän oli tukkukauppa Kespron foodservice-liiketoiminnan vaikea markkinatilanne.

Autokaupan liikevaihto kasvoi 353 miljoonaan euroon käytettyjen autojen ja palveluiden myynnin vetämänä. Vertailukelpoinen liikevoitto taas supistui hieman 18,4 miljoonaan euroon.

Uusien autojen tilauskanta on kuitenkin vahvistunut noin 40 prosenttia vuoden alusta, minkä odotetaan tukevan myyntiä loppuvuoden aikana.

Konsernin investoinnit huhti-kesäkuussa olivat yhteensä 127 miljoonaa euroa. Kauppapaikkainvestoinnit laskivat toisella vuosineljänneksellä 27,9 miljoonaa euroa vertailukaudesta.

Korolliset nettovelat ilman leasingvelkoja olivat 1,4 miljardia euroa. Nettovelkaantumisaste oli 135 prosenttia ja omavaraisuusaste 28,1 prosenttia.

Nettovelan määrää kasvattivat vertailukaudella toteutuneet yritysostot, investoinnit päivittäistavarakaupan kauppapaikkaverkostoon ja Onnisen ja K-Auton logistiikkakeskukseen.

Liiketoiminnan rahavirta oli toisella neljänneksellä 362,1 miljoonaa euroa, hieman enemmän kuin vuotta aiemmin.

Kesko odottaa toimintaympäristön paranevan vuoden 2026 aikana kaikilla toimialoilla, vaikka kuluttajaluottamukseen, investointihalukkuuteen ja geopoliittiseen tilanteeseen liittyy edelleen epävarmuutta.

Analyytikko: Tulos vastasi odotuksia

Inderesin analyytikon Arttu Heikuran mukaan Kesko raportoi odotusten mukaisen tuloksen, jonka taustalla oli ennen kaikkea rakentamisen ja talotekniikan kaupan vahva kehitys.

Heikura pitää päivittäistavarakaupan suoritusta hyvänä kiristyneestä hintakilpailusta huolimatta, mikä kertoo Keskon hintapanostusten ja myymäläverkoston kehittämisen tuottaneen tulosta.

Sen sijaan Kespron myynnin lasku heikensi toimialan tulosta.

Rakentamisen ja talotekniikan kaupassa analyytikko nostaa esiin erityisesti teknisen tukkukaupan vahvan kehityksen. Hänen mukaansa rakentamisen markkinan vähittäinen elpyminen ja Keskon markkinaosuuksien kasvu tukivat tulosparannusta.

Konserni myös täsmensi tulosohjeistustaan.

Kesko arvioi nyt vuoden 2026 vertailukelpoisen liikevoiton olevan 670–730 miljoonaa euroa. Aiemmin vertailukelpoisen liikevoiton ennakoitiin olevan 650–750 miljoonaa euroa.

Ohjeistuksen täsmennys oli Heikuran mukaan odotettu.

”Ennusteiden mukaisen tuloksen ja ennallaan säilyneiden näkymien vuoksi ennakoimme ennustemuutosten ja osakkeen kurssireaktion jäävän tänään maltillisiksi”, hän totesi.

Inderes on antanut Keskon osakkeille lisää-suosituksen 22,5 euron tavoitehinnalla. Osakkeen viimeisin kurssinoteeraus on 20,40 euroa.

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