Nubeqa-rojaltit kirittävät Orionin tulosta – yhtiö korotti näkymiensä alalaitaa

Orionin toisen neljänneksen liikevaihto ja liikevoitto ylittivät analyytikoiden ennusteet selvästi. Lääkeyhtiö korotti myös koko vuoden näkymiensä alalaitaa.

Orionin toimitusjohtaja Liisa Hurme.

Lääkeyhtiö Orionin liikevaihto kasvoi huhti–kesäkuussa 25,2 prosenttia 522 miljoonaan euroon vuodentakaisesta 417 miljoonasta. Luku ylitti analyytikkoennusteen, jossa liikevaihdoksi odotettiin 505 miljoonaa euroa.

Liikevoitto kasvoi vielä jyrkemmin, 68,8 prosenttia 177 miljoonaan euroon. Vara Researchin kokoama analyytikkoennuste oli 158 miljoonaa euroa, joten ohitus oli tuntuva.

Osakekohtainen tulos kohosi 0,59 eurosta 1,00 euroon. Liiketoiminnan rahavirta osaketta kohden yli kolminkertaistui 0,57 eurosta 1,95 euroon.

Liikevoittomarginaali kipusi 33,9 prosenttiin edellisvuoden 25,1 prosentista. Kannattavuuden harppauksen taustalla olivat ennen muuta kasvaneet Nubeqa-syöpälääkkeen rojaltitulot.

”Takanamme on jälleen yksi erittäin vahva vuosineljännes”, toimitusjohtaja Liisa Hurme kuvaa katsauksessa.

Kannattavuuden lähteen hän erittelee suoraan: ”Kannattavuus parani pitkälti kasvaneiden Nubeqa-rojaltitulojen ansiosta.”

Markkina palkitsi tuloksen. Orionin osakekurssi nousi julkaisupäivänä yli 12 prosenttia.

Myös tase vahvistui selvästi. Korolliset nettovelat painuivat kesäkuun lopussa 2,5 miljoonaan euroon vuodentakaisesta 134,3 miljoonasta.

Omavaraisuusaste nousi 67,9 prosenttiin edellisvuoden 56,1 prosentista. Liikevaihdon kasvua veti totuttuun tapaan alkuperäislääkkeistä vastaava Innovative Medicines, mutta myös Branded Products -yksikkö kasvatti myyntiään vahvasti.

Näkymien alalaita nousi

Vahva alkuvuosi sai Orionin täsmentämään koko vuoden ohjeistustaan. Yhtiö odottaa nyt liikevaihdon asettuvan 2 000–2 100 miljoonaan euroon aiemman 1 950–2 100 miljoonan sijaan.

Liikevoiton haarukkaa nostettiin vastaavasti alareunasta. Uusi arvio on 650–750 miljoonaa euroa, kun aiempi haarukka alkoi 600 miljoonasta.

”Koska päättynyt vuosineljännes oli vahva, ja koska odotamme myönteisen kehityksen jatkuvan, olemme täsmentäneet vuoden 2026 näkymäarviotamme kaventamalla sekä liikevaihto- että liikevoittohaarukkaa alareunasta”, perusteli Hurme näkymien nostoa.

Näkymien selkäranka on edelleen Nubeqa. Orion olettaa syöpälääkkeen rojaltien ja tuotemyynnin kasvavan selvästi vuonna 2026, ja arvio nojaa yhteistyökumppani Bayerin toimittamiin ennusteisiin.

Voimakkaasti kasvavan tuotteen rojaltien tarkkaa tasoa on kuitenkin vaikea ennakoida. Orion muistuttaa, että pienetkin poikkeamat ennustetusta voivat heilauttaa liikevoittoa tuntuvasti.

Erityispiirteenä on toimitusten jaksotus. Kunkin vuosineljänneksen tuotetoimitukset vähennetään täysimääräisesti seuraavan neljänneksen rojalteista, ja mekanismi siirtää tulosta neljännesten välillä.

Vertailukohtaa värittää vuosi 2025. Silloin Orion kirjasi yhden 180 miljoonan euron etappimaksun, kun taas tämän vuoden näkymä ei sisällä lainkaan olennaisia etappimaksuja.

Muista yksiköistä Branded Productsin odotetaan kasvavan hengityselinsairauksien ja Easyhaler-tuoteperheen vetämänä. Animal Healthin ennakoidaan kasvavan hieman ja Generics and Consumer Healthin pysyvän viimevuotisella tasolla tai hieman sen yli.

Kehitysputki hallitsi uutisvirtaa

Tuloskauden näkyvin kehityshanke oli kliinisessä vaiheessa oleva syöpälääkeaihio ODM-212. ”Katsauskauden uutisvirtaa hallitsi kliinisessä kehitysvaiheessa oleva aihiomme ODM-212”, Hurme toteaa.

Molekyylillä käynnistettiin TEADCO-niminen faasin 1b/2 -tutkimus tietyissä pitkälle edenneissä kiinteissä kasvaimissa. Yhtiö julkisti ASCO-syöpäkokouksessa myös TEADES-tutkimuksen faasin 1 tulokset, joiden pohjalta faasin 2 vaihe on jo aloitettu.

Aihio sai lisäksi harvinaislääkestatuksen mesoteliooman hoitoon sekä Yhdysvaltain lääkevirasto FDA:lta että Euroopan komissiolta. Harvinaislääkestatukseen liittyy tyypillisesti markkinayksinoikeutta ja kehitystä tukevia sääntelyhelpotuksia.

Eläinlääkepuolella FDA myönsi myyntiluvan Tessie-tuotteelle, joka on tarkoitettu koirien äänipelon ja eroahdistuksen hoitoon. Orion odottaa kumppaninsa aloittavan myynnin Yhdysvalloissa vuoden 2027 puolivälissä.

Loppuvuodelle Hurme lupaa lisää tapahtumia.

”Tutkimusputkemme osalta odotamme vähintään yhden biologisen lääkeaihiomme etenevän kliiniseen kehitykseen myöhemmin tänä vuonna sekä kumppanimme raportoivan LEVEL-tutkimuksen tulokset.”

Kasvussa myös kertaluonteisuutta

Inderesin analyytikko Antti Siltala muistuttaa, ettei koko kasvupiikki ole pysyvää. ”Neljänneksen kasvussa oli kuitenkin jossain määrin kertaluonteisuutta lääketablettien toimitusmäärien jaksottumisesta ja muista tekijöistä johtuen”, hän toteaa.

Näkymien tarkennus kytkeytyy hänen mukaansa nimenomaan Nubeqaan. ”Orion täsmensi vuoden 2026 ohjeistustaan nostamalla liikevaihto- ja tuloshaarukoiden alalaitoja, mikä heijastaa arviomme mukaan tarkentuvaa näkymää Nubeqan myynnin kehityksestä”, Siltala arvioi.

Arvostuksen puolella osake asettuu verrokkiryhmänsä tasolle. Vuoden 2026 Inderesin ennusteilla Orionin P/E-kerroin vuosille 2026–2027 on 18x–16x ja EV/EBIT-kerroin 14x–13x, kun verrokkien mediaanit ovat 16x ja 14x.

Arvostusta tukevat Inderesin mukaan Nubeqan tuloskasvunäkymä sekä 2,4 prosentin osinkotuotto.

”Tuotto-riskisuhde jääkin mielestämme positiivisen puolelle, vaikka houkuttelevuus onkin hieman laskenut kurssinousun myötä”, Siltala summaa.

Yksi avoin kysymys jää loppuvuoteen. Orion toteaa Yhdysvaltain lääketullien yksityiskohtien, täytäntöönpanon ja yhtiövaikutuksen olevan toistaiseksi epäselviä, ja tullit sisältyvät osaltaan näkymähaarukan vaihteluväliin.

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