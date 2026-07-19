Nokian Renkaat julkisti häikäisevän tulosyllätyksen – osake raketoi

Nokian Renkaiden Hakkapeliitta 01 -talvirengas. Kuva: Nokian Renkaat Oyj.

Nokian Renkaiden segmentit yhteensä liikevoitto kohosi huhti–kesäkuussa 45,0 miljoonaan euroon. Vara Researchin kokoama analyytikkoennuste oli 34,9 miljoonaa euroa, joten ylitys oli selvä.

Vuotta aiemmin vastaava liikevoitto jäi 26,3 miljoonaan euroon. Kasvua kertyi 71 prosenttia.

Markkina reagoi tulokseen poikkeuksellisen voimakkaasti. Osake nousi julkaisupäivänä lähes 18 prosenttia.

Myös liikevaihto ohitti odotukset. Se nousi 380 miljoonaan euroon edellisvuoden 344 miljoonasta, kun analyytikoiden ennuste oli 361 miljoonaa euroa. Kasvua tuli 10,6 prosenttia, vertailukelpoisilla valuutoilla 9,7 prosenttia.

Osakekohtainen tulos parani 0,14 euroon, kun se vuotta aiemmin oli pyöreä nolla. Ennuste oli 0,09 euroa, joten sekin alittui yhtiön eduksi.

IFRS-standardin mukainen liikevoitto yli kaksinkertaistui 34,8 miljoonaan euroon edellisvuoden 14,8 miljoonasta. Ero segmenttien yhteenlaskettuun lukuun selittyy pääosin Romanian-tehtaan ylösajolla, jonka kuluja yhtiö ei laske mukaan operatiiviseen segmenttitulokseensa.

Toimitusjohtaja Paolo Pompei kytki parannuksen sekä myytyihin määriin että hintaan.

”Huhti-kesäkuu 2026 oli meille vahva, strategiamme mukainen neljännes. Liikevoitto parani 136 prosenttia myyntimäärän kasvun ja vahvistuneen hinnoittelun ansiosta”, Pompei sanoo katsauksessa. ”Tämä heijastaa jatkuvaa työtä premium-asemamme vahvistamiseksi sekä kuluttajien luottamusta brändiimme.”

Henkilöautonrenkaat veti tulosta

Selvin veturi oli henkilöautonrenkaiden liiketoiminta. Sen liikevaihto kasvoi 235,0 miljoonaan euroon 206,2 miljoonasta, ja segmentin liikevoitto yli kaksinkertaistui 35,5 miljoonaan euroon. Kannattavuus nousi 15,1 prosenttiin liikevaihdosta.

”Henkilöautonrenkaat-liiketoimintayksikkö oli parantuneen tuloksen keskeisin ajuri, ja sekä sen liikevaihto että liikevoitto kasvoivat neljänneksen aikana. Raskaiden Renkaiden myynti kääntyi kasvuun samalla kun kannattavuus säilyi hyvällä tasolla haastavassa markkinassa”, Pompei kuvaa.

Raskaiden renkaiden liikevaihto nousi 67,1 miljoonaan euroon 60,8 miljoonasta. Segmentin liikevoitto koheni 10,1 miljoonaan euroon ja kannattavuus 15,0 prosenttiin.

Vianorin palvelupisteissä kehitys jäi vaisummaksi. Liikevaihto kasvoi maltilliset 3,1 prosenttia 100,7 miljoonaan euroon, mutta segmentin liikevoitto painui 5,7 miljoonaan euroon edellisvuoden 7,1 miljoonasta.

Syyt heikentyneeseen kannattavuuteen tulevat Pompeilta suoraan. ”Kustannusinflaatio ja kevätsesongin varhainen alkaminen vaikuttivat Vianorin kannattavuuteen”, hän toteaa.

Liiketoiminnan rahavirta jäi neljänneksellä 2,2 miljoonaa euroa miinukselle, kun se vuotta aiemmin oli 16,5 miljoonaa euroa plussalla. Taustalla oli myynnin kasvun myötä paisunut varasto.

Investointien osalta yhtiö kertoo kääntävänsä sivua. Pompein mukaan raskain vaihe on takana: ”Olemme saattaneet merkittävän investointivaiheen päätökseen ja investointitason odotetaan jäävän tänä vuonna jonkin verran edellisvuotta alhaisemmalle tasolle.” Alkuvuonna bruttoinvestoinnit painuivat 24,5 miljoonaan euroon vertailukauden 89,7 miljoonasta.

Ohjeistus pidettiin ennallaan

Yhtiö toisti aiemman ohjeistuksensa muuttumattomana. Liikevaihdon odotetaan kasvavan edellisvuodesta, ja segmentit yhteensä liikevoittoprosentin ennakoidaan asettuvan 8–10 prosenttiin.

Alkuvuoden luvuille jää tähän vielä kirittävää. Tammi–kesäkuun segmenttien liikevoittoprosentti oli 6,2, ja koko viime vuodelta se jäi 6,6:een. Loppuvuodelta yhtiö siis odottaa selvästi vahvempaa kannattavuutta kuin mitä se on kuluvana vuonna toistaiseksi yltänyt.

Kysynnän Nokian Renkaat olettaa pysyvän markkina-alueillaan viime vuoden tasolla. Riskilistalle yhtiö nostaa globaalin talouden, geo- ja kauppapolitiikan sekä tullien epävarmuudet ja Lähi-idän konfliktin, joiden se arvioi voivan horjuttaa toimintaympäristöä. Kannattavuutta tukevat yhtiön mukaan uudet suorituskykyiset renkaat, hinta- ja tuotemix sekä tehokkuustoimet.

Pompei ei väistä geopolitiikan varjoa, mutta pitää suunnan selvänä. ”Vaikka geopoliittiset jännitteet ja markkinoiden epävarmuus todennäköisesti jatkuvat, prioriteettimme ovat selvät”, hän sanoo. ”Jatkamme strategiamme toteuttamista, premium-asemamme vahvistamista ja kannattavuuden parantamista.”

Vuoden ratkaisevin näytön paikka on kuitenkin vasta edessä. Talvirenkaat muodostavat yhtiön arvoltaan suurimman tuotesegmentin, ja niiden sesonki osuu loppuvuoteen juuri siihen jaksoon, jolta ohjeistus vaatii vahvistusta.

Uuden lippulaivamallin, Hakkapeliitta 01:n, vastaanotto ratkeaa syksyn myynnissä.