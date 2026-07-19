Tekoälyn isoin pullonkaula nostaa keskusmuistien hinnat 30 vuoden huippuun

Tekoälyn kalleimmaksi pullonkaulaksi on noussut muisti, ei laskentateho. Investointipankki hinnoittelee jo koko vuosikymmenen mittaista muutosta.

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Tekoälyn kehitystä on vuosia jarruttanut laskentateho, mutta Morgan Stanleyn tuoreen raportin mukaan todellinen rajoite on siirtymässä muistiin. Pankki puhuu muistiseinästä eli kuilusta sen välillä, mitä prosessorit pystyvät käsittelemään ja mitä muistijärjestelmät ehtivät niille syöttää.

Raporttia luotsaa pankin Euroopan ja Aasian teknologiatiimin vetäjä Shawn Kim. Hänen laskelmissaan DDR5-muistin yksikanavainen kaistanleveys kasvaa vuoden 2024 tasosta 44,8 gigatavusta sekunnissa vain 51,2 gigatavuun vuonna 2026, eli noin 14 prosenttia kahdessa vuodessa.

Samaan aikaan tekoälyn päättelyn tuottama tokenien määrä kasvaa arviolta noin 10 biljoonasta kuukaudessa 3 200 biljoonaan. Nousua kertyy yli 320-kertaisesti, ja ero prosessoritehon ja muistin syöttönopeuden välillä repeää auki.

Epäsuhta näkyy jo kustannuksissa. Muistiin ja tallennukseen liittyvät komponentit vievät nyt jopa 73 prosenttia tavallisen palvelinprosessorin komponenttikustannuksista, ja DRAM-muistin gigatavuhinta on kivunnut lähelle 30 vuoden huippua.

DRAM (Dynamic Random Access Memory) on tietokoneissa käytettävä dynaaminen keskusmuisti. Sitä käytetään ohjelmien ja prosessien suorittamiseen reaaliajassa, mutta se tyhjenee aina virran katketessa.

Hintapiikki on ollut poikkeuksellinen. Markkinatutkija TrendForcen mukaan tavanomaisen DRAM-muistin sopimushinnat nousivat vuoden 2026 alkuneljänneksellä yli 90 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Gartner arvioi koko vuoden hintojen kohoavan noin 125–130 prosenttia. Gartnerin tutkimusjohtaja Ranjit Atwal kuvaili muutosvauhtia sanoin ”muistin hintojen nousuvauhti on järkyttänyt kaikkia”.

Niukkuus valuu jo kuluttajan lompakkoon

Kyse ei ole tavanomaisesta sirusyklistä. Kolme valmistajaa, Samsung Electronics, SK hynix ja Micron, hallitsee noin 90:tä prosenttia DRAM-markkinasta, ja ne ohjaavat kapasiteettiaan tuottoisampaan palvelinmuistiin ja suuren kaistanleveyden HBM-muistiin.

Näin syntyy kaksinopeuksinen markkina. Konesalijätit lukitsevat tarjontaa pitkillä toimitussopimuksilla ja ennakkomaksuilla, ja loput ostajat kilpailevat yhä ohuemmasta ja hintaherkemmästä jäännöksestä.

Pankin ennusteessa vaje näkyy pian myös kuluttajalaitteissa. Pöytä- ja kannettavien tietokoneiden muistin kysynnästä voi vuonna 2027 jäädä täyttämättä 15 prosenttia eli noin 58 miljoonaa yksikköä, älypuhelimissa 12 prosenttia ja noin 134 miljoonaa laitetta.

Jälki on jo osin nähtävissä. Apple korotti kesällä joidenkin tuotteidensa hintoja noin 20 prosenttia muistin ja tallennuksen kallistumisen vuoksi, ja Reutersin mukaan valmistajat joutuvat valitsemaan hinnankorotusten ja kapenevien katteiden väliltä.

Kim antaa ilmiölle nimen chipflaatio, sirujen kallistuminen. Hän huomautti kesäkuisessa podcastissa muistin hintojen nousseen vuodessa yli kuusinkertaisiksi, eli irtautuneen vuosikymmenten trendistä, jossa muisti halpeni tasaisesti.

”GPU:t ratkaisevat, kuinka nopeasti tekoäly toimii, muisti sen, kuinka pitkälle tekoäly yltää”, Kim tiivistää.

Sijoittajat hinnoittelevat supersykliä

Morgan Stanley arvioi pilvitallennuksen menojen yltävän 418 miljardiin dollariin vuoteen 2030 mennessä. Muistin osuus pilvipalveluntarjoajien investoinneista nousisi vuoden 2023 kahdestatoista prosentista 40 prosenttiin vuonna 2027, ja uusien muistiteknologioiden kokonaismarkkina HBM mukaan luettuna voisi kasvaa 276 miljardiin dollariin vuosikymmenen loppuun mennessä.

Pankki nostaa esiin kuusi kehityssuuntaa, joiden se uskoo vetävän seuraavaa investointiaaltoa. Ne ovat kehittyneemmät valmistusprosessit, muistiarkkitehtuurin uudistaminen, kehittynyt pakkausteknologia, CXL:n kaltaiset väyläsirut, laskennan siirtäminen suoraan muistiin sekä uudet materiaalit.

Suosikkeikseen pankki nimeää muistivalmistajat Micronin, Samsungin, SK hynixin ja SanDiskin sekä laitevalmistajista muun muassa hollantilaisen ASML:n. Logiikka on karu: pullonkaulan omistaja kerää tuoton.

Markkina on ehtinyt jo pitkälle edelle. Micron ja SK hynix ovat molemmat nousseet biljoonan dollarin markkina-arvoon, ja niiden osakekurssit ovat kuluvana vuonna yli kolminkertaistuneet. SK hynix keräsi heinäkuun listautumisessaan Nasdaqissa 26,5 miljardia dollaria, mikä oli ulkomaisen yhtiön suurin listautuminen Yhdysvaltain historiassa.

Tulosluvut kertovat samaa. Micronin liikevaihto oli tilikauden kolmannella neljänneksellä 41,5 miljardia dollaria eli 346 prosenttia edellisvuotta suurempi, ja käyttökate kohosi noin 85 prosenttiin.

Sykli ei ole kadonnut

Helpotusta tarjontaan on luvassa aikaisintaan 2027. Uutta tehdaskapasiteettia valmistuu volyymituotantoon vasta silloin. Intelin toimitusjohtaja Lip-Bu Tan on todennut, ettei niukkuus hellitä ennen vuotta 2028. SK hynix on vihjannut tiukkuuden jatkuvan mahdollisesti vuoteen 2030.

Valmistajat kasvattavat tuotantoa, mutta hitaasti. SK hynixin pääjohtaja Chey Tae-won on kertonut aikeista kaksinkertaistaa kiekkotuotanto viiden vuoden aikana, joskin uusien puhdastilojen rakentaminen vie aikaa ja vuoden 2026 lisäys tulee lähinnä prosessisiirtymistä.

Wall Street on kääntynyt uskomaan, että syklisyys on kesytetty. Perusteena ovat pitkät toimitussopimukset, joiden osuus tarjonnasta voi lähivuosina nousta yli 70 prosentin, sekä UBS:n arvio muistialan liikevaihdon kasvusta 992 miljardiin dollariin tänä ja 1,76 biljoonaan dollariin ensi vuonna.

Muistimarkkinan tuttu heilahtelu ei silti ole kadonnut minnekään. Kiinalainen CXMT, jonka DRAM-osuus on vuodessa kaksinkertaistunut noin kahdeksaan prosenttiin, valmistautuu Shanghaissa lähes kymmenen miljardin dollarin listautumiseen ja aikoo kasvattaa tuotantoaan kahdella kolmanneksella vuoteen 2028 mennessä.

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