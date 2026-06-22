Konkurssin partaalla käynyt SK Hynix nousi tekoälybuumin tähdeksi

Eteläkorealainen SK Hynix ohitti maanantaina Samsung Electronicsin ja nousi maan arvokkaimmaksi pörssiyhtiöksi. Yhtiön markkina-arvo nousi 2 080 biljoonaan woniin eli noin 1,35 biljoonaan dollariin.

Samsungin osake laski hieman, ja sen arvoksi jäi ilman etuosakkeita 2 067 biljoonaa wonia. Reutersin mukaan Samsung oli pitänyt kärkipaikkaa Soulin pörssissä vuodesta 2000.

Samalla SK Hynixistä tuli maailman arvokkain muistipiirivalmistaja, Micronin edelle.

Vaihto on poikkeuksellinen suhteessa yhtiön lähihistoriaan. Kaksi vuosikymmentä sitten silloinen Hynix Semiconductor oli kaatumassa velkojensa alle, ja vuonna 2002 se oli vähällä päätyä Micronin omistukseen.

Kauppa kaatui, ja yhtiö pysyi velkojiensa hallinnassa lähes vuosikymmenen. Osake painui vuonna 2003 alimmillaan 135 woniin, minkä vuoksi sitä kutsuttiin koreaksi nimellä ”dongjeon-ju”, kolikko-osake. Tänä vuonna kurssi on noussut lähes 350 prosenttia.

Liiketoiminnan ydin on muisti. SK Hynix valmistaa pääosin kahta tuotetta: DRAM-työmuistia, joka tuo karkeasti 60–70 prosenttia liikevaihdosta, ja NAND-flash-muistia, jonka osuus on 30–35 prosenttia.

Molemmissa yhtiö on maailman toiseksi suurin toimittaja; vuoden 2024 osuudet olivat noin 33 prosenttia DRAMissa ja 21 prosenttia NANDissa. NAND-asemansa yhtiö kohotti neljänneltä toiselle ostettuaan Intelin muistiliiketoiminnan vuonna 2021, ja kaupasta syntyi tytäryhtiö Solidigm.

Samsung tekee muistin ohella myös logiikkapiirejä ja kulutuselektroniikkaa kännyköistä televisioihin. Se laimentaa muistin suhdanteen vaikutusta korealaisjätin tulokseen.

Ratkaiseva ero kilpailijoihin syntyy yhdestä erikoistuotteesta. HBM-muisti eli high-bandwidth memory on pinottua DRAMia, joka liimataan tekoälykiihdyttimien kylkeen syöttämään dataa suorittimille poikkeuksellisen suurella kaistalla.

Tekoälybuumi muutti muistin luonteen. Aiemmin bulkkihyödykkeenä vaihdetuista piireistä tuli ChatGPT:n kaltaisia palveluita pyörittävän infrastruktuurin kriittisiä osia. SK Hynix on tämän markkinan hallitseva toimittaja, ja sen HBM-piirejä ostavat muun muassa Nvidia ja Googlen emoyhtiö Alphabet.

Valmistus syö poikkeuksellisesti kapasiteettia, sillä yksi HBM-kiekko vie saman tilan kuin noin kolme tavallista DRAM-kiekkoa. Niukkuudesta on tullut hinnoitteluvoimaa.

Se näkyy katteissa, jotka ovat alalle ennenkuulumattomia. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä SK Hynixin liikevoittomarginaali kohosi 72 prosenttiin, korkeammalle kuin Nvidian tai sirujen sopimusvalmistaja TSMC:n viimeksi raportoidut marginaalit. Markkinatutkimusyhtiö TrendForcen mukaan DRAMin sopimushinnat nousivat alkuvuonna 90–95 prosenttia edellisneljänneksestä.

”Räätälöidyn tekoälymuistin esiinmarssi muutti alan talouden perusteita ja antoi SK Hynixille mahdollisuuden vakiinnuttaa asemansa markkinajohtajana”, kertoo Meritz Securitiesin vanhempi analyytikko Kim Sunwoo uutistoimisto Reutersille.

Massiivinen tuloskäänne

Kasvun mittakaava avautuu vasta suhdanteen pohjaa vasten. Vuonna 2023 muistihintojen romahdus painoi SK Hynixin 7,7 biljoonan wonin liiketappioon.

Käänne alkoi seuraavana vuonna tekoälyinvestointien kiihtyessä, kun Microsoftin, Googlen ja Metan kaltaiset jätit avasivat kukkaronsa. Vuoden 2024 liikevoitto nousi 23,5 biljoonaan woniin, mikä oli tuolloin ennätys.

Vuodesta 2025 tuli yhtiön historian paras. Liikevaihto kasvoi 47 prosenttia 97 biljoonaan woniin, liikevoitto kaksinkertaistui 47 biljoonaan woniin ja nettotulos nousi 43 biljoonaan woniin. Samalla SK Hynix ohitti ensi kertaa Samsungin liikevoitossa, 47 biljoonaa wonia vastaan korealaisjätin 44 biljoonaa.

Alkuvuosi 2026 mursi taas ennätykset. Tammi–maaliskuun liikevaihto oli 53 biljoonaa wonia, 198 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin, ja ylitti ensi kertaa neljänneksessä 50 biljoonan rajan. Liikevoittoa kertyi 38 biljoonaa wonia.

Pelkän alkuvuoden liikevoitto ylitti koko vuoden 2024 tuloksen. Jos tahti jatkuisi, koko vuoden 2026 liikevaihto kohoaisi yli 200 biljoonaan woniin, yli kaksinkertaiseksi edellisvuoteen verrattuna.

Tilauskirja antaa kasvutahdille katetta. Yhtiö on kertonut, että asiakkaiden HBM-kysyntä ylittää sen suunnitellun tuotantokapasiteetin seuraavaksi kolmeksi vuodeksi, ja koko vuoden 2026 tuotanto on jo myyty.

Investoinnit kasvavat selvästi edellisvuodesta. Kärjessä on Cheongjun tehdas, johon yhtiö kaataa noin 19 biljoonaa wonia ja joka valmistaa sekä HBM3E- että HBM4-muistia, sekä Yonginin laaja sirukeskittymä.

SK Hynix hankkii ASML:ltä EUV-litografialaitteita uusinta DRAM-prosessiaan varten ja rakentaa Yhdysvaltoihin Indianaan HBM-pakkaustehdasta, ensimmäistä laatuaan maassa.

Tasekin on kääntynyt. Aikanaan veloista lähes kaatunut yhtiö istuu nyt nettokassan päällä, ja korollinen velka on supistunut 19 biljoonaan woniin.

Listautumista valmistellaan myös Yhdysvaltoihin. Solidigm tuo SK Hynixille jalansijaa yritystason SSD-levyissä, joiden kysyntä kasvaa tekoälykonesalien myötä, ja yhtiö arvioi DRAM-toimitustensa kasvavan tänä vuonna yli 20 prosenttia.

Samsung ja Micron jahtaavat menetettyä jalansijaa

Markkinajohtajuus HBM:ssä on kiistaton mutta ei murtumaton. Arviot SK Hynixin osuudesta vaihtelevat noin 50 ja 62 prosentin välillä vuosineljänneksestä riippuen, kun Samsungille jää 25–40 ja Micronille 5–21 prosenttia.

Nvidian seuraavan sukupolven Rubin-alustan HBM4-muistissa SK Hynixin osuuden arvioidaan nousevan jopa 70 prosenttiin, ja investointipankki UBS:n mukaan nykyinen johtoasema kantaa siten myös tulevaan sukupolveen. Nvidia vastaa yksin noin 90 prosentista yhtiön HBM-toimituksista.

Tavanomaisessa DRAMissa kuva on toinen. Counterpoint Researchin mukaan Samsung johti alkuvuonna 2026 markkinaa 38 prosentin osuudella, kun SK Hynixillä oli 29 prosenttia. Volyymijohtajuus bulkkimuistissa on yhä Samsungilla, ja SK Hynixin etu painottuu arvokkaimpaan päähän.

Kilpailijat eivät ole jääneet paikoilleen. Samsung on kertonut toimittavansa HBM4-piirinsä tänä vuonna ja pyrkii takaisin Nvidian toimitusketjuun aiempien laatuongelmien jälkeen, joskin sen aloitusosuus jää arvioiden mukaan vain runsaaseen 20 prosenttiin.

Micron puolestaan ohitti välillä Samsungin joissakin allokaatioissa ja ilmoitti loppuvuonna 2025 vetäytyvänsä kuluttajamuistista keskittyäkseen konesaliasiakkaisiin.

SemiAnalysisin analyytikon Ray Wangin mukaan varsinainen HBM4-kamppailu käydään SK Hynixin ja Samsungin välillä, ja hän odottaa SK Hynixin pitävän johtonsa Samsungin kuroessa eroa kiinni.

Markkina kasvaa nopeasti. HBM:n arvioidaan paisuvan noin 35 miljardin dollarin vuoden 2025 tasolta sataan miljardiin dollariin vuoteen 2028 mennessä.

Koko puolijohdemarkkinan ennustetaan kasvavan tänä vuonna yli 25 prosenttia noin 975 miljardiin dollariin, ja muistin sitäkin ripeämmin. Vetureina ovat palvelin- ja konesalimuisti, joiden osuus tekoälyinfrastruktuurin kustannuksista kasvaa rakenteellisesti.

Muistiala on silti elänyt vuosikymmenet nousujen ja romahdusten rytmissä, ja sama vipuvoima, joka on nyt moninkertaistanut SK Hynixin tuloksen, kääntyy hinnoittelun heiketessä yhtä nopeasti tappioksi.

Osa analyytikoista varoittaa, että HBM-hinnat voivat painua laskuun vuoden 2026 jälkeen kapasiteetin kasvaessa ja kilpailun kiristyessä. Riskilistalla ovat myös tekoälyinvestointien kestävyys, mikäli ohjelmistojen rahastus ei pysy infrastruktuurimenojen perässä, sekä kauppapolitiikan käänteet.

Voimakkaan kurssinousun jälkeen korealaisyhtiön odotuksiin on hinnoiteltu paljon.

SK Hynix aikoo aloittaa seitsemännen sukupolven HBM4E-muistin näytetoimitukset vuoden 2026 jälkipuoliskolla ja massatuotannon 2027, ja samaan aikaan sekä se että Samsung ajavat HBM4:n täysmittaista tuotantoa ylös.