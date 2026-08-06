Mediakonserni Sanoma nousi pankin osakesuosikkeihin

OP nosti 3. elokuuta Sanoman yhdeksi kuudesta kotimaisesta osakeideastaan. Muut yhtiöt ovat Alma Media, Elisa, Kalmar, Marimekko ja Neste.

Pankin mukaan Sanoman tuloskasvunäkymät vuosille 2026–2028 ovat erinomaiset.

Perustelujen ytimessä on Euroopan oppimateriaalimarkkinan noususykli, joka kiihtyy tänä vuonna kolmannella neljänneksellä. Media Finlandin puolelle OP odottaa vauhtia Suomen rahapelimarkkinan avautumisesta heinäkuussa 2027.

Osakekurssi ei ole seurannut perässä, sillä osake on laskenut vuodessa 10,4 prosenttia. Osakkeen 12 kuukautta eteenpäin katsova EV/EBIT-kerroin eli yritysarvon suhde liikevoittoon on analyytikoiden konsensusennusteella noin 9,4x, kun kymmenen vuoden mediaani on 12x. P/E-kerroin kuluvan vuoden konsensusennusteella on 12,7x.

Matalammalla tasolla arvostus ei ole käynyt vuosikymmeneen. Selitystä pankki hakee tekoälyyn liitetystä disruptiopelosta, jota se pitää Sanoman kohdalla liioiteltuna. Pankin näkemyksen mukaan sektorin nykyiset toimijat, joilla on varaa panostaa digitaalisen tarjonnan kasvattamiseen, ovat pikemminkin tekoälyn hyötyjiä.

Heinäkuun lopussa julkaistu toisen neljänneksen tulos ei kuitenkaan yltänyt odotuksiin. Liikevaihto laski 335 miljoonaan euroon vuodentakaisesta 340 miljoonasta, kun analyytikoiden ennusteiden keskiarvo oli 341 miljoonaa euroa.

Oikaistu liikevoitto nousi 62,6 miljoonaan euroon 62,0 miljoonasta, mutta analyytikot olivat odottaneet keskimäärin 66 miljoonaa. .

Espanjan ja Italian myyntiä siirtyi kolmannelle neljännekselle

Learningin liikevaihto kasvoi 197,1 miljoonaan euroon 191,5 miljoonasta. Kasvusta seitsemän miljoonaa tuli huhtikuun lopussa ostetusta espanjalaisesta Vicens Vivesistä, ja vertailukelpoinen liikevaihto laski neljänneksellä prosentin.

Oppimateriaalien myynti erityisesti Hollannissa sekä digitaalisten alustojen myynti Puolassa kasvoivat. Alkuvuoden aikana noin 15 miljoonaa euroa myyntiä siirtyi kolmannelle vuosineljännekselle. Taustalla ovat viivästyneet opetussuunnitelmauudistuksiin ja tilauksiin liittyvät päätökset Espanjassa ja Italiassa.

Segmentin oikaistu liikevoitto jäi 52,1 miljoonaan euroon 52,6 miljoonasta. Puolan ja Espanjan tulevia opetussuunnitelmauudistuksia edeltävät myynti- ja markkinointipanostukset nostivat kuluja alkuvuonna noin kahdeksalla miljoonalla eurolla.

Media Finlandin liikevaihto supistui 137,7 miljoonaan euroon 148,3 miljoonasta. Mainosmyynti laski kahdeksan prosenttia, ja Fifty5Bluen mittauksen mukaan koko Suomen mainosmarkkina jäi neljänneksellä neljä prosenttia vuodentakaisesta. Sanomalehtimainonta väheni 22 prosenttia.

Kannattavuus parani silti. Oikaistu liikevoitto nousi 13,0 miljoonaan euroon 12,4 miljoonasta, kun tapahtumaliiketoiminnan kate koheni ja paperi-, paino- ja jakelukustannukset laskivat muun muassa Tampereen painolaitoksen sulkemisen ansiosta.

Toimitusjohtaja Rob Kolkman korostaa katsauksessa loppuvuoden painoarvoa. ”Learningin kolmannen vuosineljänneksen huippusesonki on ratkaiseva”, hän kertoi tulosraportin yhteydessä.

Ohjeistus nojaa vahvasti loppuvuoteen

Näkymät säilyivät ennallaan. Yhtiö odottaa koko vuoden liikevaihdon olevan 1,29–1,34 miljardia euroa ja oikaistun liikevoiton 205–225 miljoonaa euroa, kun viime vuonna liikevoittoa kertyi 188 miljoonaa euroa.

Alkuvuosi tuotti oikaistua liikevoittoa 46,4 miljoonaa euroa. Loppuvuodelta vaaditaan siis 159–179 miljoonaa, kun vuosi sitten heinä–joulukuu jäi noin 145 miljoonaan.

Kolmannen neljänneksen merkitys on poikkeuksellinen. Learning teki viime vuonna heinä–syyskuussa 377 miljoonan euron liikevaihdon ja 155 miljoonan oikaistun liikevoiton, mikä ylitti segmentin koko vuoden 152 miljoonan tuloksen.

Tase on kausiluonteisesti kireimmillään. Nettovelka kasvoi kesäkuun lopussa 776 miljoonaan euroon ja sen suhde oikaistuun käyttökatteeseen 3,0:aan, kun yhtiön oma tavoitetaso on alle 2,5.

Velkaantumista kasvattivat maaliskuussa maksettu 150 miljoonan euron hybridilaina ja Vicens Vivesin 40 miljoonan euron kauppahinta. Vapaa rahavirta oli alkuvuonna 73,4 miljoonaa euroa negatiivinen, sillä oppimisliiketoiminnassa alkuvuosi painuu tyypillisesti miinukselle.

Yritysostot painottuvat tekoälypohjaisiin palveluihin

Sanoma on tehnyt kuluvana vuonna kolme yritysostoa. Maaliskuussa ostettiin hollantilainen tutorointialusta Mr. Chadd, huhtikuun lopussa Vicens Vives ja heinäkuun alussa puolalainen Fluentbe.

Fluentbe on tekoälyyn perustuva kielten opiskelun tutorointialusta, jonka liikevaihto oli viime vuonna noin kuusi miljoonaa euroa. Sanoma hakee siltä ristiinmyyntiä Puolan yli kahden miljoonan digikäyttäjänsä joukossa.

Opettajille suunnattu AI Teacher Assistant lanseerattiin keväällä seitsemällä markkinalla. Ensimmäisistä käyttäjistä 88 prosenttia arvioi työkalun tuottamat materiaalit vähintään yhtä hyviksi kuin itse laatimansa.

”Learningissä tekoäly edistää yksilöllisen oppimisen tarjoomaamme ja tukee opettajia heidän päivittäisessä työssään. Opettajille tarjoamamme tekoälytyökalu, AI Teacher Assistant, auttaa heitä laatimaan tehtäviä, kokeita, tuntisuunnitelmia ja muita materiaaleja luotettavien oppimateriaaliemme ja pedagogiikkamme pohjalta”, Kolkman kertoo.

Toimitusjohtajan mukaan Media Finlandissa tekoäly nopeuttaa digitaalista tuotekehitystä ja antaa journalisteille mahdollisuuden tunnistaa ja hyödyntää dataa tavoilla, jotka eivät aiemmin olleet mahdollisia, mikä vahvistaa omaleimaista ja laadukasta journalismia.

”Yhdessä tuotantoyhtiöiden kanssa tutkimme tapoja vahvistaa tarinankerrontaa ja tuotannollisia kyvykkyyksiä videolla ja TV:ssä”, hän kertoo.

Vuodelta 2025 maksettavasta 0,42 euron osingosta on jäljellä kaksi erää, jotka maksetaan 22. syyskuuta ja 10. marraskuuta.