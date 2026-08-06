Novo Nordisk ylitti odotukset – ei riittänyt sijoittajille

Novo Nordiskin liikevaihdon kehitys vuosineljänneksittäin sekä osakekurssin kehitys. Q3/2026-liikevaihto on konsensusennuste.

Tanskalainen Novo Nordisk julkisti toisen vuosineljänneksen lukunsa tiistaina, päivää ennen aikataulutettua tulosjulkistusta. Oikaistu liikevoitto oli 33,4 miljardia Tanskan kruunua, kun yhtiön itse keräämä analyytikkokonsensus odotti 28,7 miljardia.

Osakkeen ADR-noteeraus New Yorkissa päätyi kuusi prosenttia miinukselle 44,5 dollariin. Kööpenhaminassa lasku jatkui keskiviikkoaamuna reilun neljän prosentin verran.

Pettymys tiivistyi yhteen riviin. Suun kautta otettavan Wegovyn myynti oli 3,22 miljardia kruunua, kun FactSetin keräämä ennuste oli 3,30 miljardia.

Vertailukohta saatiin seuraavana aamuna, kun Eli Lillyn huhtikuussa lanseeraama kilpaileva Foundayo tuotti ensimmäisellä täydellä neljänneksellään 98 miljoonaa dollaria. Myös sen myynti jäi alle odotusten, mutta Lillyn osake nousi yli neljä prosenttia.

Novon pilleri myi samalla jaksolla lähes 500 miljoonalla dollarilla. Ero kilpailijaan on siis yli viisinkertainen, eikä sekään riittänyt.

Epäsymmetria kertoo odotuksista, ei tuotteista. Mizuhon terveydenhuoltostrategi Jared Holz luonnehti ohjeistuksen nostoa muistiossaan vaatimattomaksi ja katsoi juuri pillerin ylityksen puuttumisen pidätelleen kurssia. Union Investmentin salkunhoitaja Markus Manns sanoi Dagensille, että ainoa yllätys oli pillerin osuminen tarkalleen odotuksiin.

Tulosylitys nojasi kertaluonteisiin eriin

Yhdysvaltain alennuspalautusten oikaisut paransivat neljännestä noin kahdella miljardilla kruunulla, ja niistä kolme neljäsosaa liittyi Ozempiciin. Citin analyytikot totesivat lyhyesti, ettei raportissa ollut mitään innostavaa.

Raportoidut luvut kertovat eri tarinaa kuin oikaistut. Raportoitu liikevoitto laski 16 prosenttia vertailukelpoisin valuutoin, ja nettotulos supistui 21 prosenttia noin 21 miljardiin kruunuun.

Eroa selittää kaksi erää. Neljänneksellä kirjattiin 6,3 miljardin kruunun kassavirtaan vaikuttamattomat arvonalentumiset tuotekehitysvarallisuudesta, joista 4,0 miljardia kohdistui lihavuuslääkeaihio monlunabantiin. Vuotta aiempi vertailukausi puolestaan sisälsi 2,6 miljardin kruunun kertaluonteisen palautusvarauksen purun Yhdysvaltain 340B-hinnoitteluohjelmasta.

Yhtiön perusliiketoiminnan kuva on kaksijakoinen. Ozempicin myynti kasvoi kolme prosenttia 31,4 miljardiin kruunuun ja pistettävän Wegovyn yhden prosentin 19,5 miljardiin, molemmat palautusoikaisujen tukemina.

Volyymipuolella pilleri on tehnyt sen, mitä siltä odotettiin. Reseptejä on kertynyt tammikuun lanseerauksesta yli viisi miljoonaa, toisella neljänneksellä noin 2,9 miljoonaa, ja heinäkuun 17. päivään päättyneellä viikolla viikkoreseptien määrä ylitti 265 000. Itse maksavan asiakkaan kuukausihinta vaihtelee annoksen mukaan 149 ja 299 dollarin välillä.

Hinnoittelu näkyy katteessa, kun oikaistu bruttokate painui 78,2 prosenttiin vuodentakaisesta 82,7 prosentista.

”Emme pystyisi näyttämään kasvua ylä- ja alarivillä, jos pillerin kaltaiset tuotteet eivät menestyisi eivätkä olisi kannattavia”, Toimitusjohtaja Mike Doustdar puolusti keskiviikkona pillerin taloutta CNBC:lle:

Sydänlääkkeen kaatuminen jätti putkeen aukon

Heinäkuun 31. päivä oli yhtiölle kalliimpi kuin tulospäivä. Tulehdusvälitteistä IL-6-reittiä salpaava tsiltivekimabi ei vähentänyt vakavia sydäntapahtumia lumelääkkeeseen verrattuna yli 6 300 potilaan ZEUS-tutkimuksessa, ja riskisuhteeksi jäi 0,99.

Kaksi muuta tsiltivekimabin sydäntutkimusta, sydämen vajaatoimintaa koskeva HERMES ja infarktin jälkeistä hoitoa koskeva ARTEMIS, tuottavat tuloksensa vasta vuoden 2027 alkupuoliskolla, ja epäonnistumisesta kirjataan arvonalentuminen kolmannella neljänneksellä.

Oikeudellinen paine kasvoi samalla viikolla, kun liittovaltion tuomari Robert Kirsch New Jerseyssä hylkäsi yhtiön vaatimuksen osakkeenomistajien ryhmäkanteen kaatamisesta siltä osin kuin väitteet koskevat CagriSeman siedettävyyttä ja REDEFINE 1 -tutkimuksen annostelukäytäntöä.

Kanteen ytimessä on se, että vain 57 prosenttia osallistujista eteni suurimpaan annokseen. Muut väitteet, kuten syytökset tehon liioittelusta, tuomari hylkäsi aspiraatioksi. Novo pitää vaatimuksia perusteettomina.

CagriSeman kaupallinen kohtalo ratkeaa toisaalla. Myyntilupahakemus jätettiin FDA:lle joulukuussa 2025 ja päätöstä odotetaan vuoden viimeisellä neljänneksellä, mutta helmikuussa julkistettu suora vertailu tirtsepatidiin jäi alakynteen 23,0 prosentin painonpudotuksella vastapuolen 25,5 prosenttiin nähden.

Arvostusero kilpailijaan on iso

Novo Nordiskin osaketta on hinnoiteltu koko vuoden epäluottamuksen kautta. Eteenpäin katsova P/E-luku on noin 14x, kun Lillyn vastaava on 29x.

Kurssihistoria kertoo saman. Osake kävi maaliskuun alussa 30,25 eurossa Saksan kaupankäynnissä ja tammikuun huipussaan 54,86 eurossa, ja vuonna 2025 arvosta suli lähes puolet.

Ohjeistuksen nosto ei poista Novo Nordiskin perusongelmaa. Yhtiö odottaa oikaistun liikevaihdon ja liikevoiton yhä supistuvan enintään kuusi prosenttia vertailukelpoisin valuutoin, ja semaglutidin patenttisuojan päättyminen Kanadassa, Brasiliassa ja Kiinassa painaa hintoja jo nyt. Omien osakkeiden osto-ohjelmasta on toteutettu 7,5 miljardia kruunua 15 miljardin kokonaisuudesta.

Yhdysvaltain markkinaosuuskartta on Lillyn hallussa, sillä yhtiö kertoi keskiviikkona vastaavansa kuudesta kymmenestä lihavuuslääkereseptistä ja seitsemästä kymmenestä pistettävästä reseptistä. Lisäksi heinäkuun alussa käynnistynyt Medicare-korvattavuus laajensi lääkkeiden piiriin 20 miljoonaa amerikkalaista.

Lokakuussa kilpailuasetelma kiristyy jälleen, kun CVS Healthin apteekkietuyhtiö Caremark lisää suurimmalle kaupalliselle korvauslistalleen Wegovyn rinnalle muitakin laihdutuslääkkeitä.