SpaceX painui jyrkästi alle listautumishinnan

SpaceX:n osake päätyi perjantaina 108 dollariin. Kurssi on nyt selvästi alle listautumishinnan.

Kuva: SpaceX.

Space Exploration Technologies eli SpaceX laski perjantaina 3,4 prosenttia 108 dollariin. Viikkolaskuksi kertyi noin 5,8 prosenttia, ja päätöskurssi jäi matalimmaksi yhtiön lyhyen pörssihistorian aikana.

Osake hinnoitellaan nyt noin viidenneksen alle 135 dollarin listautumishinnan, jolla yhtiö keräsi kesäkuun 11. päivänä lähes 86 miljardia dollaria historian suurimmassa osakeannissa.

Ensimmäisenä kaupankäyntipäivänä 12. kesäkuuta kauppa avautui 150 dollarista ja päättyi noin 161 dollariin. Siitä tasosta on sulanut lähes kolmannes.

Neljä päivää listautumisen jälkeen kurssi kävi lähes 226 dollarissa ja markkina-arvo ylitti hetkellisesti kahden biljoonan dollarin rajan. Huipputasosta lasku on noin 52 prosenttia, ja markkina-arvo on painunut noin 1,4 biljoonaan dollariin.

SpaceX:n osakekurssin kehitys listautumisen jälkeen.

Kesäkuun huipun ja heinäkuun puolivälin välillä yhtiöltä katosi markkina-arvoa lähes biljoonan dollarin edestä. Heinäkuun lopulla Meta ohitti SpaceX:n maailman arvokkaimpien yhtiöiden vertailussa.

Laskun välitön selitys löytyy kalenterista. Elokuun 6. päivä purkautuu ensimmäinen erä listautumiseen liittyneistä myyntirajoituksista, ja markkinoille voi vapautua jopa yli 911 miljoonaa osaketta eli nykykurssilla noin 123 miljardin dollarin edestä.

Myyntirajoitusten purku tuo markkinoille enemmän osakkeita kuin itse listautuminen

Määrä ylittää yhtiön koko nykyisen vaihdettavan osakekannan. SpaceX laski kesäkuussa julkiseen vaihtoon alle viisi prosenttia noin 13,2 miljardin osakkeen kannastaan. Juuri niukka tarjonta piti arvostuksen ensipäivien huumassa noin 140-kertaisena odotettuun liikevaihtoon nähden.

Toinen, noin 456 miljoonan osakkeen erä vapautuisi vain, jos kurssi olisi ylittänyt 175,50 dollaria viitenä päivänä tulosjulkistusta edeltävistä kymmenestä. Ehto jää täyttymättä selvällä marginaalilla.

Elon Muskin oma noin 42 prosentin omistus pysyy lukittuna kesäkuuhun 2027 saakka.

Lyhyeksimyyjät ovat ehtineet asemiin ennen purkua. Heinäkuun 24. päivä lyhyeksi myyty osuus vaihdettavasta osakekannasta oli noin 32 prosenttia eli 206 miljoonaa osaketta, kun kesäkuussa osuus liikkui 5–7 prosentissa.

Kyse on tämän kokoluokan yhtiölle poikkeuksellisesta tasosta. Applen vastaava luku liikkuu prosentin tuntumassa, ja SpaceX:n lyhyeksimyyjillä oli heinäkuun puolivälissä arviolta 8,7 miljardin dollarin laskennalliset voitot.

S3 Partnersin tutkimusjohtaja Matthew Unterman kertoi CNBC:lle lyhyeksimyyjien kasvattaneen vastuitaan tulevien käännekohtien alla. Musk itse on todennut yhtiötä vastaan pelaavien rahastojen selviytymismahdollisuuksien olevan hyvin pienet.

Tappiollinen tekoälyliiketoiminta syö Starlinkin tuloksen

Ensi tiistain tulosjulkistus on ensimmäinen, jossa sijoittajat näkevät luvut pörssiyhtiön raportointitahdissa. Visible Alphan konsensus odottaa toiselta neljännekseltä 6,9 miljardin dollarin liikevaihtoa, Zacksin vastaava ennuste on 6,72 miljardia dollaria.

Hajonta kertoo enemmän kuin keskiarvo. Osakekohtaisen tuloksen ennusteet vaihtelevat 1,26 dollarin tappiosta 0,33 dollarin voittoon, mikä tekee tulospohjaisesta arvonmäärityksestä käytännössä mahdotonta.

Kannattavuus lepää yhden segmentin varassa. Starlink-yhteysliiketoiminta tuotti viime vuonna 11,4 miljardia dollaria liikevaihtoa ja 4,4 miljardia liikevoittoa, ja sen osuus konsernin liikevaihdosta nousi tammi–maaliskuussa 69 prosenttiin.

Helmikuussa hankittu tekoälyliiketoiminta, entinen xAI, teki viime vuonna 6,35 miljardin dollarin liiketappion ja ensimmäisellä neljänneksellä 2,5 miljardia lisää. Myös avaruussegmentti painui tappiolle molemmilla jaksoilla.

Konsernin liikevaihto oli viime vuonna 18,7 miljardia dollaria ja nettotappio 4,9 miljardia. Kasvu on samalla hidastunut viime vuoden 33 prosentista 15 prosenttiin alkuvuonna.

Investointiohjelma viisinkertaistaisi velan vuoteen 2028 mennessä

S&P Global Visible Alphan analyytikko Melissa Otto odottaa sijoittajien keskittyvän tiistaina investointeihin. Konsensus näkee niiden nousevan tämän vuoden 49 miljardista dollarista 118 miljardiin vuonna 2028.

Velka kasvaisi samassa ajassa 42 miljardista yli 218 miljardiin dollariin. Yksin tammi–maaliskuussa investoinnit olivat 10 miljardia.

Huoli on sama kuin muissa tekoälyinfrastruktuuria rakentavissa yhtiöissä. Tuottavatko valtavat pääomamenot riittävän tuoton sitomalleen pääomalle, on kysymys, jota markkina esittää nyt myös Oraclelle, Alphabetille ja Metalle.

Arvostus on laskusta huolimatta vaativa. Analyytikoiden ensi vuoden konsensusennusteella yhtiön P/E-kerroin on 168x. Morningstar arvioi ennen listautumista yhtiön käyväksi arvoksi 780 miljardia dollaria eli noin 63 dollaria osakkeelta. Se on selvästi alle tämän hetken 108 dollarin kurssinoteerauksen.

Varainhoitoyhtiö Pathstonen toimitusjohtaja Matthew Fleissig muotoili asian MarketWatchissa lyhyesti: ”Hype ja laatu eivät ole sama asia.”

Sulautumisspekulaatio pitää yllä hallinnointiriskiä

Operatiiviset takaiskut ovat lisänneet hermostuneisuutta. Starshipin 13. koelento siirtyi useaan otteeseen moottorivikojen vuoksi, ja SpaceX joutui vetämään kaksi moottoria vaihtoon ennen heinäkuun 24. päivän lentoa, joka lopulta vei kiertoradalle 20 Starlink V3 -satelliittia.

Yhtiö on samalla lopettanut uusien Falcon 9 -sopimusten myynnin vuoden 2028 jälkeiselle ajalle. Starshipin aikataulu sitoo siten aiempaa suoremmin koko laukaisuliiketoiminnan tulevat tuotot.

Taustalla kytee kysymys sulautumisesta. Musk on pitänyt yllä ajatusta Teslan ja SpaceX:n yhdistämisestä. Wall Street Journalin mukaan yhtiöiden johdossa pohditaan parhaillaan, mitä Teslan Kiinan-liiketoiminnalle tehtäisiin järjestelyssä.

Lehden lähteiden mukaan Pekingissä katsottaisiin karsaasti sitä, että yhdysvaltalainen puolustusalan toimittaja hallitsisi Teslan kiinalaisia tehtaita ja niiden toimitusketjua.

Toinen kiinalaishuoli koskisi kahden miljoonan Tesla-omistajan datan päätymistä SpaceX:lle ja mahdollisesti Yhdysvaltain viranomaisille.

Vähemmistöomistajan näkökulmasta järjestely kaventaisi vaikutusmahdollisuuksia. Musk hallitsee listautumisen jälkeen yli 80:tä prosenttia SpaceX:n äänivallasta, kun hänen ääniosuutensa Teslassa on noin 20 prosenttia.

Muskin oma varallisuus on liikkunut kurssin mukana. Forbesin listalla se ylitti listautumispäivänä biljoonan dollarin rajan ja oli heinäkuun 24. päivä noin 725 miljardia.