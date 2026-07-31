Kvanttiala odottaa läpimurtoa – Infleqtion tarjoaa jo muutakin kuin lupauksia

Infleqtion-yhtiön atomikellot ovat käyneet sukellusveneessä ja avaruusasemalla. Osake on silti lähellä listautumisen jälkeisiä pohjia.

Infleqtion rakentaa kvanttitietokoneita neutraaleista atomeista. Samalla fysiikalla yhtiö valmistaa atomikelloja ja antureita, joita se myy puolustushallinnolle, avaruusohjelmiin ja tutkimuslaitoksiin, ja tästä myynnistä kertyy sen koko nykyinen liikevaihto.

Yhtiön osake vaihtoi heinäkuun lopulla omistajaa noin 10 dollarissa. Kuluneen vuoden ylin noteeraus oli runsaat 21 dollaria, ja lasku on seurannut koko kvanttitoimialan kesäistä kurssiromahdusta.

Coloradossa pääkonttoriaan pitävä yhtiö tunnettiin aiemmin nimellä ColdQuanta. Se listautui New Yorkin pörssiin helmikuussa yhdistymällä Churchill Capital Corp X -listautumisyhtiöön ja keräsi järjestelyssä yli 550 miljoonaa dollaria bruttovaroja, mistä runsaat 125 miljoonaa tuli erillisestä osakeannista.

Yhtiö tekniikan ytimessä on lasinen tyhjiökammio. Sen sisällä rubidiumatomeja pidetään paikoillaan tarkasti kohdistetuilla lasersäteillä eli optisilla pinseteillä, ja samoilla säteillä atomeja siirrellään ja kytketään toisiinsa.

Yksittäinen atomi toimii kubittina eli kvanttibittinä. Tavallinen bitti on joko nolla tai ykkönen, mutta kubitti voi olla molempien tilojen yhdistelmä, ja toisiinsa kytkettyjen kubittien joukko käy läpi valtavan määrän vaihtoehtoja rinnakkain.

Etu ei koske kaikkea laskentaa. Kvanttikone päihittää tavallisen koneen vain tehtävissä, joissa vaihtoehtoja on liikaa käytäväksi läpi yksi kerrallaan, kuten lääkemolekyylin tai akkumateriaalin käyttäytymistä mallinnettaessa, suurissa optimointitehtävissä ja nykyisin käytössä olevien salausavainten murtamisessa. Kirjanpito-ohjelmaa tai hakukonetta se ei nopeuta lainkaan.

Kubitit ovat äärimmäisen herkkiä häiriöille, joten käyttökelpoinen laskenta edellyttää virheenkorjausta: kymmenistä tai sadoista fyysisistä kubiteista rakennetaan yksi virheitä sietävä looginen kubitti. Infleqtionin Sqale-järjestelmässä on jopa 1 600 paikkaa atomeille, ja yhtiö on demonstroinut 12 loogista kubittia. Tavoitteena on yli 30 loogista kubittia tämän vuoden loppuun mennessä ja yli sata vuonna 2028.

Kellot ja anturit tuovat rahat ennen tietokoneita

Infleqtion kerrytti liikevaihtoa viime vuonna 32,5 miljoonaa dollaria, ja kuluvan vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 9,5 miljoonaa dollaria eli 14 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Koko vuoden ohjeistus on vähintään 40 miljoonaa dollaria.

Rahavirta ei synny kvanttitietokoneista, vaan tuoteperheestä, joka nojaa samaan kylmien atomien fysiikkaan: optisista atomikelloista, radiotaajuusvastaanottimista, inertia-antureista ja Superstaq-ohjelmistosta. Kaupallistaminen on siis alkanut mittaustekniikan puolelta, jossa asiakkaat ostavat valmiita laitteita eivätkä tutkimusyhteistyötä.

Tiqker-atomikello kävi viime lokakuussa Britannian kuninkaallisen laivaston XCal-sukellusveneessä useilla sukelluksilla. Kyseessä oli tiettävästi ensimmäinen kerta, kun kvanttioptista kelloa käytettiin sukellusveneessä veden alla, ja Infleqtion oli ohjelman ensimmäinen ulkopuolinen teknologiakumppani.

Huhtikuussa yhtiö sai Yhdysvaltain puolustushallinnolta 11 miljoonan dollarin sopimuksen, joka koskee paikannusta tilanteissa, joissa satelliittipaikannus ei toimi tai sitä häiritään. Sama teknologia on myyty ensimmäistä kertaa kaupallisesti Britanniassa Strathclyden yliopistolle, ja telineasennettavasta Tiqker Prime -versiosta otetaan ennakkotilauksia konesalikäyttöön.

Avaruuspuoli on toinen ankkuri. Infleqtion toimitti keväällä päivitetyn fysiikkapaketin kansainvälisen avaruusaseman Cold Atom Laboratory -laitteistoon, ja Nasa-sopimuksia on kertynyt yli 20 miljoonan dollarin edestä.

Toimitusjohtaja Matt Kinsella on kuvannut kysynnän painopisteen siirtyvän kokeiluista käyttöön vietäviin järjestelmiin.

”Näemme kasvavaa kysyntää kvanttiteknologioille kriittisissä sovelluksissa, tarkasta ajanmittauksesta ja häiriönsietoisesta navigoinnista suuriin kvanttilaskentajärjestelmiin”, hän totesi vuosituloksen yhteydessä.

Asiakkaita on yhtiön mukaan satoja, ja ne keskittyvät kansalliseen turvallisuuteen, avaruuteen ja kvanttilaskennan ja tekoälyn yhdistäviin sovelluksiin. Ostajien budjetit ovat julkisia tai puolijulkisia, mikä tekee kysynnästä vähemmän suhdanneherkkää kuin yritysasiakkaiden koeprojekteista.

Kysynnän vetämänä yhtiö kertoi ensimmäisen neljänneksen raportissaan kehittävänsä uutta atomipohjaista radiotaajuusanturialustaa.

Nvidia-kytkös purkaa virheenkorjauksen pullonkaulaa

Kasvustrategian näkyvin osa on kumppanuus Nvidian kanssa. Infleqtion oli yksi NVQLink-rajapinnan ensimmäisistä julkistuskumppaneista, ja sen Sqale-prosessori esiteltiin Nvidian GTC-tapahtumissa osana kokonaisuutta, johon kuuluu 17 kvanttiprosessorien valmistajaa ja yhdeksän yhdysvaltalaista kansallista laboratoriota.

Rajapinnan merkitys on käytännöllinen. Virheenkorjaus on yhtä lailla klassisen laskennan ongelma kuin kvanttifysiikan: jokainen korjauskierros tuottaa mittaustietoa, joka on tulkittava mikrosekunneissa, ja jos tulkinta laahaa, virheet kasautuvat nopeammin kuin niitä ehditään korjata.

NVQLink yhdistää kvanttiprosessorin ohjausjärjestelmän suoraan grafiikkasuorittimiin, jolloin raskas tulkintatyö siirtyy niille.

Infleqtion on lisäksi ottanut käyttöön Nvidian Ising-mallin, joka karsii mittausdatasta olennaisen ennen varsinaista dekooderia.

Neutraaliatomeilla on tässä oma erikoisuutensa. Atomi voi kadota ansasta tai siirtyä tilaan, joka ei kuulu laskentaan lainkaan, ja tällainen tapahtuma voidaan tunnistaa ja merkitä dekooderille tunnetuksi virhepaikaksi, mikä tekee siitä vähemmän haitallisen kuin tavanomaisesta laskentavirheestä.

Teknologiajohtaja Pranav Gokhale on perustellut valintaa arkkitehtuurin tasolla. ”Suurteholaskennan seuraavaa aikakautta vauhdittaa kvantti- ja klassisten resurssien saumaton yhdistäminen yhdeksi alustaksi”, hän sanoi maaliskuussa.

Asetelma on sijoittajan kannalta olennainen. Infleqtion ei myy visiota, jossa kvanttikonesalit korvaavat tekoälykonesalit, vaan kiihdytintä, joka asennetaan olemassa olevan grafiikkasuoritinkannan viereen — ja yhtiön oma Superstaq-kääntäjä on sovitettu yhteen Nvidian CUDA-Q-työkaluketjun kanssa.

Ensimmäinen suuri asennus on tulossa Illinoisiin. Yhtiö vie Chicagon eteläpuolelle rakennettuun Illinois Quantum & Microelectronics Parkiin vuoteen 2027 mennessä NVQLink-yhteensopivan Sqale-järjestelmän, jonka on määrä osoittaa yli 50 loogista kubittia ja skaalautua arkkitehtuurina yli tuhanteen.

Osavaltio on sitoutunut hankkeeseen näkyvästi. ”Illinois rakensi kansantalouden teräksestä ja rautateistä, ja nyt rakennamme seuraavan kvantista”, kuvernööri JB Pritzker sanoi heinäkuussa, kun yhtiö kertoi myös avaavansa innovaatiokeskuksen Chicagon keskustaan.

Järjestelmiä on jo käytössä muuallakin. Britannian kansallisessa kvanttilaskentakeskuksessa on Infleqtionin sadan fyysisen kubitin kone, ja laitteita on toimitettu myös Japaniin.

Markkinaennusteet ovat suuria, toteutuneet tuotot pieniä

Toimialan kokoluokka on toistaiseksi vaatimaton suhteessa puheisiin. McKinseyn tämän vuoden kvanttiteknologiakatsauksen mukaan alan yhtiöt tekivät viime vuonna yhteensä hieman yli miljardin dollarin liikevaihdon, ja luku voi nousta 4,4 miljardiin vuoteen 2028 mennessä.

Pidemmällä aikavälillä arviot kasvavat nopeasti. McKinsey arvioi kvanttiteknologian oman markkinan yltävän 60–100 miljardiin dollariin vuoteen 2035 mennessä, mistä kvanttilaskennan osuus olisi 43–71 miljardia, ja koko talouden tasolla syntyvän arvon 1 300–2 700 miljardiin.

Yritysten kiinnostus on aitoa mutta ohutta. Yli 300 yhtiötä tekee jo yhteistyötä kvanttitoimittajien kanssa, ja kolmannes McKinseyn tarkastelemista yrityksistä käyttää teknologiaan yli kymmenen miljoonaa dollaria vuodessa.

Skeptikoille riittää silti aineistoa. Bank of America muistutti heinäkuun alussa alan konferenssissa, että kaupallisesti merkittävät algoritmit ja virheitä sietävä laitteisto puuttuvat edelleen, eikä laaja kvanttietu ole mahdollinen ennen niitä.

Markkina on reagoinut sen mukaisesti. Kvanttiyhtiöt IonQ, Rigetti Computing ja D-Wave Quantum menettivät heinäkuussa noin kolmanneksen arvostaan kuukaudessa ilman yhtiökohtaisia uutisia, kun sijoittajat siirtyivät pois korkean riskin teknologiaosakkeista.

Infleqtionin omat luvut kertovat, missä vaiheessa kaupallistaminen on. Bruttokate on jäänyt runsaaseen 20 prosenttiin, ja ensimmäisen neljänneksen liiketappio oli 33,6 miljoonaa dollaria, kertaerien jälkeen 13,2 miljoonaa.

Kassa erottaa yhtiön monista verrokeista. Maaliskuun lopussa rahavaroja ja myytävissä olevia arvopapereita oli 569 miljoonaa dollaria, kun liiketoiminnan rahavirta kulutti neljänneksessä 19,2 miljoonaa ja investoinnit vain 0,3 miljoonaa.

Käytännössä listautumisessa kerätty raha riittää useaksi vuodeksi ilman uusia osakeanteja. Se on kvanttialalla harvinaista, sillä useimpien pörssissä olevien puhtaiden kvanttiyhtiöiden tiekartta edellyttää toistuvaa laimentavaa rahoitusta.

Toimialan sisäinen kilpailu jää silti auki. Suprajohtavia kubitteja kehittävä IBM ja loukutettuihin ioneihin nojaava IonQ tavoittelevat samaa virheensietoista mittakaavaa, ja neutraaliatomien etu suurissa kubittiriveissä ratkeaa vasta, kun jokin arkkitehtuuri pääsee ensimmäisenä sadan loogisen kubitin rajan yli.

Seuraava tarkistuspiste on lähellä. Infleqtion on luvannut ylittää 30 loogisen kubitin rajan tämän vuoden loppuun mennessä, ja jos tavoite pitää, Illinoisin asennus vuonna 2027 on ensimmäinen kerta, kun yhtiön lupaukset joutuvat asiakassopimuksen aikatauluun sidottuun testiin.