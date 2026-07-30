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Suomen talous kääntyi kovaan kasvuun – ”rampilta kiihdytyskaistalle”

Suomen talous kääntyi kovaan kasvuun – ”rampilta kiihdytyskaistalle”

Suomen talouskasvu on kääntynyt selvään kasvuun.
30.7.2026
KirjoittajaJorma Erkkilä
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tehdas tuotanto BKT talous tehdas tuotanto BKT talous

Tilastokeskuksen mukaan kesäkuun 2026 työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi 1,8 prosenttia edellisvuoden kesäkuusta. Kesäkuun kausitasoitettu tuotanto kasvoi 0,3 prosenttia edelliskuukaudesta. Toukokuun työpäiväkorjattu tuotanto kasvoi tarkentuneiden tietojen mukaan 2,7 prosenttia (aiemmin 2,8 %) edellisvuoden toukokuusta, kun aiempi arvio oli 2,8 prosenttia.

Kausitasoitetun bruttokansantuotteen ennakoidaan kasvaneen vuoden 2026 huhti-kesäkuussa 0,9 prosenttia edellisestä neljänneksestä. Työpäiväkorjatun sarjan mukaan bkt oli 2,5 prosenttia edellisvuoden vastaavaa neljännestä korkeammalla tasolla.

Vahvistuneet tuotantoluvut eivät näy vielä myönteisesti työllisyydessä. Työllisten määrän ennakoidaan vähentyneen työpäiväkorjattuna 1,1 prosenttia vuodentakaisesta. Tehtyjen työtuntien määrän ennakoidaan vähentyneen 1,4 prosenttia vastaavasta vuodentakaisesta neljänneksestä.

”Suomen talous näyttäisi siirtyneen rampilta kiihdytyskaistalle”, toteaa Kuntarahoituksen pääekonomisti Timo Vesala viestipalvelu X:ssä.

Suomen talouskasvu on myös eurooppalaisessa vertailussa nyt vahvaa.

”Alustavien tilastojen mukaan Suomen talouskasvu oli jälleen Euroopan parhaimpien joukossa. Jotenkin tätä on vaikea uskoa todeksi, kun niin pitkään ollaan oltu heikoimpien joukossa”, kertoo Säästöpankin pääekonomisti Henna Mikkonen X:ssä.

Laboren johtaja Mika Maliranta kertoo X:ssä, että keskipitkän ja pitkän aikavälin talouskasvun kannalta Suomen uusissa numeroisssa rohkaisevaa on ennen kaikkea se, että talouskasvun kiihtyminen näyttää tulevan ennen kaikkea työn tuottavuuden kasvun kiihtymisestä.

30.7.2026
KirjoittajaJorma Erkkilä
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Kuvapankkikuvat: Depositphotos

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