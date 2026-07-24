Analyysi: Atria jatkaa investointeja toimintamaissaan – Viron brändiin luotetaan

Atria on aktiivinen toimija Ruotsin alikehittyneessä mikroateriamarkkinassa. Konserni investoi seitsemän miljoonaa euroa uuteen tuotantolinjaan Järnassa. Kuva: Atria Oyj

”Atrian alkuvuosi on ollut vahva. Tammi-kesäkuun liikevaihto kasvoi ja kaikki liiketoiminta-alueet paransivat liikevoittoaan”, toimitusjohtaja Kai Gyllström avasi tyytyväisenä tulosjulkistustilaisuuden Helsingissä 22.7.2026.

Atria-konsernin liikevaihdon kasvu jatkui toisella kvartaalilla ripeällä noin viiden prosentin tasolla ensimmäisen kvartaalin tapaan. Kasvua selittää isoimman markkina-alueen Suomen hyvä kehitys. Myynti veti niin vähittäiskauppa- kuin foodservice-kanavassa.

Myynnin vetoa edesauttoi hyvin alkanut grillisesonki, kun säät olivat vuoden takaista paremmat. Atria Suomen vienti ja teollisuusmyynti jäivät sen sijaan edellisvuotta pienemmäksi kevätkvartaalilla.

Myös Ruotsin liikevaihto kasvoi mutta Suomea hitaammin. Samoin Virossa oli toisella kvartaalilla pientä kasvua, mutta Tanskan liikevaihto pakitti.

Atria kykeni parantamaan liikevoittoprosenttiaan toisella kvartaalilla selvästi. Kuva: Atria, puolivuosikatsaus 22.7.2026

Oikaistu liikevoitto kasvoi kaikilla liiketoiminta-alueilla sekä ensimmäisellä vuosipuoliskolla että toisella kvartaalilla. Toimitusjohtaja vaikutti tyytyväiseltä myös Ruotsin kehitykseen ja luonnehti kannattavuuden parantumista ”merkittäväksi”.

Ruotsin kasvu tuli foodservicestä eli myynnistä ravintoloille ja ruokapalveluasiakkaille sekä Gooh! -valmisaterioiden myynnin kasvusta.

Lähi-idän konfliktista aiheutuvat kustannuspaineet alkoivat näkyä toisen neljänneksen loppua kohden ja niiden arvioidaan lisääntyvän loppuvuoden aikana. Myös Ukrainan sodan pitkittymisellä on omat kustannuksia nostavat vaikutuksensa elintarvikesektorille.

Tammi-kesäkuun tulos ennen veroja nousi 25,2:sta 31,4 miljoonaan euroon ja osakekohtainen tulos 0,69 eurosta 0,82 euroon.

Vasemmalta Atrian viestintäjohtaja Hanne Kortesoja, vierellään Ruotsin ja Suomen maajohto Jarmo Lindholm ja Mika Ala-Fossi, talousjohtaja Tomas Back ja oikealla konsernin toimitusjohtaja Kai Gyllström. Kuva: Henri Elo

Viron suosituin ruokabrändi on Maks & Moorits

Atria Ruotsin toimitusjohtaja Jarmo Lindholm kertoo, että lintuinfluenssalla oli toisella vuosineljänneksellä huomattavasti pienempi vaikutus yhtiön tuotantoon kuin ensimmäisellä, jolloin broilerin saatavuusongelmia oli enemmän. Toinen vuosipuolisko näyttää sen osalta paremmalta.

”Siipikarja on kehittynyt positiivisesti, valmisruoka on kehittynyt positiivisesti, leivänpäälliset ja ruokamakkarat tasaisemmin”, Lindholm summaa.

Atria Suomen toimitusjohtaja Mika Ala-Fossi kertoo toisen neljänneksen kasvun olleen vähittäiskauppavetoista ja toki korkeampi naudan hinta vaikutti myös liikevaihtoa nostavasti verrattuna vuoden takaiseen.

Gyllström kiittelee Viron operatiivista tekemistä ja vahvaa tuotemerkkiä Maks & Moorits. Samalla hän muistuttaa kaupan merkkien kasvaneesta roolista ja siten kilpailusta: ”Jos katsoo muutamia vuosia taaksepäin, private label Virossa oli erittäin pieni, alle kymmenen prosenttia, ja nyt se on kasvanut tasoon yli 25 prosenttia muutamassa vuodessa.”

Virossa Maks & Moorits -brändi valittiin ensimmäistä kertaa maan suosituimmaksi ruokabrändiksi Kantar Emorin kuluttajatutkimuksessa. Kuva: Maksjamoorits.ee

Tanskassa yhtiöllä on johdon mukaan selkeä suunta ja toimenpiteet. Yhtiö pyrkii kasvattamaan Tanskan foodserviceä ja vientiä vähittäiskaupan vastapainoksi. Vähittäiskaupan toimijoiden välinen kilpailu maassa on erittäin kovaa.

Atria on resursoinut Tanskassa foodservicen myyntiorganisaatioon ja tuotekehitykseen. Samoin käynnissä on 3-Stjernet -brändin uudelleenlanseeraus.

Uusia investointeja jälleen

Atrian investointijuna etenee vakaasti. Toimitusjohtaja kertoi, että strategian mukaiset investoinnit ovat yhä jatkuneet. Yhtiö ilmoitti toukokuun lopulla lisäinvestoinneista Suomeen ja Ruotsiin sekä kesäkuun alussa uuden lihasikalan rakentamisesta Viroon.

Ruotsin Järnassa tytäryhtiö Gooh! investoi seitsemän miljoonaa euroa uuteen mikroaterialinjaan. Näyttää siltä, että konserni panostaa nyt isosti Gooh!:iin. Sillä on tällä hetkellä kaksi tuotantolinjaa ja ensi kesänä valmistuvalla kolmannella linjalla pystytään valmistamaan enemmän erilaisia pakkauskokoja.

Ruotsin maajohto kertoi tulosinfossa, että Atria alkaa viedä ”pannukakkuja” eli rahkaohukaisia Suomesta Ruotsiin lähikuukausina.

Atrian kasvavia tuoteryhmiä Ruotsin markkinassa: Sibylla-tuotteet vähittäiskaupassa, mikroateriat sekä lähitulevaisuudessa rahkaohukaiset. Kuvat: Atria Oyj

Ruotsissa tapahtuu paljon. ”Uusi Sibylla-tuotteiden lanseeraus on ollut erittäin onnistunut ja myynti on kehittynyt erittäin hyvin”, Gyllström luonnehtii maaliskuussa aloitettua Sibylla-tuotteiden myyntiä vähittäiskauppakanavaan.

Nurmon tehtaalla investoidaan miljoona euroa ohukaistuotannon pakkausratkaisuun. On huomattava, että viime vuonna ilmoitettu, käynnissä oleva Nurmon investointi-ohjelma valmisruokaan ja energiatehokkuuteen 2025-2028 on kokonaisuudessaan noin 110 miljoonaa euroa. Uuden valmisruokatehtaan on määrä valmistua vuoden 2028 aikana.

Myös Kauhajoen nautateurastamon ja Sköllerstan lihavalmistetehtaan investoinnit etenevät aikataulussaan. Sköllerstan uuden linjan pitäisi Ruotsin johdon mukaan käynnistyä tammikuussa ja olla täysin käytettävissä ensimmäisen kvartaalin 2027 aikana.

Konsernin investointitaso tulee talousjohdon mukaan olemaan ensi vuonna jonkin verran korkeampi kuin tyypillinen 50 miljoonaa euroa, johon on totuttu. Tänä vuonna investoinnit ovat arviolta 100 miljoonaa euroa eli selvästi tavallista korkeammat. Yhtiön taserakenne on terve; nettovelka suhteessa käyttökatteeseen on tasoltaan 2,0.

Siipikarja ja valmisruoka kasvattavat markkinaa

Suomen vähittäiskaupassa Atrian edustamien tuoteryhmien markkina kasvoi arvossa mitattuna tammi-toukokuussa 2026 vahvaa 5,2 prosentin tahtia.

Siipikarja ja valmisruoka kasvavat voimakkaasti sekä Suomen että Ruotsin markkinassa. Suomessa kasvoi todella voimakkaasti myös kuluttajapakattu punainen liha, koska naudan lihan hinta oli selvästi korkeampi kuin keväällä 2025.

Ruotsin ja Viron markkina kasvoivat hyvää 3-4 prosentin tasoa. Tanskan markkina Atrian tuotteissa eli leivänpäällisissä säilyi ennallaan.

Atria on voittanut hieman markkinaosuuksia Suomessa, mutta menettänyt hieman muilla päämarkkinoillaan. Taulukon lähde: Atria Market Insight ja NIQ

Atrian johto vaikutti Helsingin tulosjulkistuksessa luottavaiselta tulosohjeistuksen toteutumiselle kuluvana vuonna. Yhtiö odottaa oikaistun liikevoiton nousevan viime vuoden tasolta, jolloin se oli 69,9 miljoonaa euroa.

Riskejä toimintaympäristössä kuitenkin on kuten ennenkin. Näistä johto nosti esille Lähi-idän kriisistä aiheutuvan kustannusinflaation, Euroopan epävakaan sianlihamarkkinan, eläintautiriskit sekä kuluttajaluottamuksen.

Ala-Fossi taustoitti sikamarkkinan tilannetta: Afrikkalainen sikarutto rajasi espanjalaiselta tuotannolta vientikohteita lisäten siksi tarjontaa Euroopassa. Samaan aikaan Kiina on lisännyt tuotantoaan, joten lähiajan näkymä on ”tukkoinen”. Nautamarkkinoilla kysyntävetoisuus on rauhoittunut suhteessa tuotantoon Euroopassa.

Hyvä kehitys jatkuu kuudetta vuotta

Elintarvikeyhtiö Atrian tulos oli vahva alkuvuonna 2026. Yhtiö on oikaistussa liikevoitossa 4,2 miljoonaa edellä viime vuoden ensimmäistä vuosipuoliskoa.

Se oli ennakoitavissa, koska yhtiöllä on nouseva tulosohjeistus koko vuodelle.

Atrian oikaistu oman pääoman tuotto nousi vuosina 2021-2022 toimiala huomioiden hyvälle 8-9 prosentin tasolle ja on pysynyt keskimäärin sillä tasolla sen jälkeen. Viimeisen 12 kuukauden ajalta luku nousi 11,4 prosenttiin.

Osakekohtainen tulos on ollut vuosina 2021-2025 keskimäärin 1,11 euroa, kun se kolmena edeltävänä vuonna 2018-2020 oli 0,64 euroa. Kuva: Henri Elo, yhtiö

Se tarkoittaa, että yhtiö tekee 11,4 euroa nettotulosta 100 euron omaa pääomaa vasten. Vastaavasti sijoitetulle pääomalle, eli omalle ja korolliselle vieraalle pääomalle yhteensä, yhtiö tekee suunnilleen samantasoisesti eli 11 prosenttia tuottoa ennen veroja ja rahoituskuluja.

Kun liiketoiminnan tuotto tasetta vasten on tällä tasolla, liiketoiminta on tervettä ja kannattavaa. Investoinnit maksavat itsensä takaisin kohtuullisessa ajassa.

Vuosina 2016-2020 oman pääoman tuotto oli keskimäärin 5,0 prosenttia. Tuosta luvusta ei ole oikaistu kertaeriä, mutta joka tapauksessa kannattavuustaso on ollut vuodesta 2021 lähtien selkeästi parempaa.

Atrian vieraan pääoman korkokulu oli kesäkuussa 2026 ainoastaan 3,1 prosenttia, joten sijoitetun pääoman tuoton ollessa 11 prosenttia, väliin jää kahdeksan prosenttiyksikön turvamarginaali kasvuinvestointeja, lainanlyhennyksiä ja osingonmaksua varten.

Atria esitteli tuloksensa aurinkoisessa Helsingissä kolean päivän jälkeen. Grillikelit ovat suosineet yhtiötä ja grillaajia kesällä 2026. Kuva: Henri Elo

Yhtiön strateginen tavoite oman pääoman tuotolle on 12 prosenttia. Kirjoitimme uudistetusta strategiasta 26.11.2025.

Sijoittajan kannalta Atriassa on merkille pantavaa, että jatkuvista riskeistä huolimatta yhtiö on pystynyt parantamaan niin sanottua normaalisuoritustaan.

Uusi strategia ja aktiivisuus investoinneissa ja myynnin kasvattamisessa, mukaan lukien päämarkkinoiden välinen vienti, tukee nähdäkseni tulostason säilyttämistä jatkossakin. Atria investoi monipuolisesti valmisruokaan Suomessa ja Ruotsissa.

—

Kirjoittaja omistaa yhtiön osakkeita.

IR-seuranta on SalkunRakentajan ja Sijoittaja.fi:n yrityskumppaneiden kanava taustoittaville ja analyyttisille artikkeleille sekä muulle mielenkiintoiselle sijoittajatiedolle. Artikkeli on osa kaupallista yhteistyötä yhtiön kanssa. Artikkeli ei sisällä sijoitussuosituksia.