Analyysi: Atria on valmis uusiin investointeihin – osinko kasvanee

Uusi strategia ja uusi ilme. Atrian viestintäjohtaja Hanne Kortesoja, Atria Ruotsin toimitusjohtaja Jarmo Lindholm, Atria Suomen toimitusjohtaja Mika Ala-Fossi, konsernin toimitusjohtaja Kai Gyllström ja talousjohtaja Tomas Back esittelivät tulosta ja yhtiön kehitystä Helsingissä 23.10.2025. Kuva: Henri Elo

Elintarvikeyhtiö Atria julkaisi syysneljänneksen tuloksen 23.10.2025 ja antoi vajaa kaksi viikkoa aiemmin positiivisen tulosvaroituksen. Alkuvuoden myönteinen tuloskehitys ja hyvin sujunut myynti kolmannella neljänneksellä olivat syynä koko vuoden tulosohjeistuksen muuttamiseen laskevasta nousevaksi.

Toisin sanoen yhtiö ohjaa nyt oikaistun liikevoiton olevan vuonna 2025 edellisvuotta korkeampi, kun se vuonna 2024 oli 65,4 miljoonaa euroa.

Tammi-syyskuussa oikaistu liiketulos oli konsernitasolla 55,9 miljoonaa euroa, kun se vuotta aiemmin vastaavalla jaksolla oli 52,1 miljoonaa.

”Heinä-syyskuun liikevaihto kasvoi kaikilla liiketoiminta-alueilla ja tulos oli hyvällä tasolla”, toimitusjohtaja Kai Gyllström tiivisti Helsingissä. Hän luonnehti kolmoskvartaalia vahvaksi.

Atrian kaksi tärkeintä markkina-aluetta kehittyivät liiketoiminnassa hyvin. Atria Suomi säilytti oikaistun liikevoittonsa lähes ennätyksellisen syysneljänneksen 2024 tasolla noin 22 miljoonassa eurossa ja Ruotsi paransi 2,4 miljoonasta 3,6 miljoonaan euroon.

Kaikki liiketoiminta-alueet kasvattivat oikaistua liikevoittoaan tammi-syyskuussa 2025. Ruotsi kasvatti liikevaihtoaan 7,8 prosenttia johtuen useista eri syistä, kuten kruunun vahvistumisesta. Suomen sekä Tanska & Viron liiketoiminta-alueilla liikevaihto säilyi suunnilleen ennallaan. Kuva: Atria, osavuosikatsaus 23.10.2025

Suomen markkina heräsi

Atria Suomen kehitystä avitti selvä markkinan toipuminen sekä vähittäiskaupan tuoteryhmissä että foodservicessä. Suomen liikevaihto kasvoi 12 miljoonaa euroa eli lähes neljä prosenttia heinä-syyskuussa.

Kun Atrian edustamien tuoteryhmien kehitys vähittäiskaupassa arvossa mitattuna oli tammi-toukokuussa -1,7 prosenttia, tammi-elokuussa vastaava luku oli enää -0,3 prosenttia. Tästä pääteltynä markkinakehitys kääntyi kokonaisuutena lievään kasvuun kesäkuukausina.

”Se, mikä on hiukan uusi ja positiivinen uutinen, niin Suomessa markkina on viime aikoina näyttänyt varovaisia elpymisen merkkejä”, Gyllström luonnehti tulosjulkistuksessa.

Ruotsin, Viron ja Tanskan markkinakehitys on noudatellut maiden aiempaa kehitystä. Ruotsissa vähittäiskaupan markkina kasvoi Atrian tuoteryhmissä nelisen prosenttia, Virossa noin kaksi ja Tanskan leivänpäällisissä 0,2 prosenttia.

Vähittäiskaupan markkinan kehitys Atrian tuoteryhmissä arvossa ja määrässä mitattuna maittain tammi-elokuussa 2025. Lähde: Atria Market Insight ja NIQ

Kiintoisaa on myös foodservice-markkinan kehitys, jolla tarkoitetaan myyntiä ravintoloille, tukuille ja ruokapalveluyrityksille. Suomessa foodservice-markkina kasvoi tammi-elokuussa noin prosentin, kun tammi-toukokuun luku oli nolla. Kasvualueita tässäkin olivat siipikarja ja valmisruoka, kuten vähittäiskaupassa.

Atria Suomen toimitusjohtaja Mika Ala-Fossi pitää positiivisena, että kvartaalille saatiin pitkästä aikaa kasvua kaikista kanavista. Hän aistii käännettä sekä vähittäiskaupassa että foodservicessä, mutta ei laittaisi vielä ”serpentiiniä ilmaan”.

Ruotsi pärjäsi vaikka menetti private label -myyntiä

Atria Ruotsin liikevaihto kasvoi Suomen tavoin kaikissa kanavissa loppukesällä ja alkusyksystä. Myös keväällä 2024 ostettu valmisruokayritys Gooh! oli kannattavassa kasvussa. Sen toimintaa on kehitetty ja sitä pyritään kasvattamaan jatkossakin.

Ruotsissa tuoreen valmisruoan markkina on huomattavasti Suomea pienempi ja alikehittyneempi, eli kasvutilaa on.

Atria Ruotsin kasvu oli kolmoskvartaalilla neljä prosenttia ja sitä hidasti jonkin verran jo aiemmin ennakoitu private label -sopimuksen päättyminen, tarkoittaen valmistusta kaupan merkille. Toisin sanoen muu myynti on ollut vilkasta.

Atria Ruotsin positiiviselle kannattavuuskäänteelle viime kvartaaleina ovat luoneet pohjaa viime vuosien tehostamistoimet, kuten tuotannon keskittäminen ja organisaation uudistaminen.

”Perustekemisen taso on ollut aika hyvää koko vuoden. Parissa tuoteryhmässä on ollut mahtava kasvu markkinoilla, tuoreessa siipikarjassa yli kymmenen prosenttia, valmisruoassa yli kymmenen prosenttia. Me olemme pysyneet markkinan kasvussa, jopa hieman voitettu valmisruoassa markkinaosuutta”, Atria Ruotsin toimitusjohtaja Jarmo Lindholm summaa.

Yhtiö lanseerasi onnistuneesti siipikarjan BBQ-valikoiman kesäkauden myyntiin. Lindholm totesi toisaalta, että leivänpäällisissä ja makkaroissa markkina oli kolmoskvartaalilla volyymissa negatiivinen.

Kokonaisuutena Ruotsin tilannetta helpottaa, että vähittäiskaupan markkina ja foodservice-markkina kasvavat molemmat noin 4-5 prosentin tahtia.

Viron osalta Gyllström oli tyytyväinen yhtiön viiden prosentin liikevaihdon kasvuun kolmannella neljänneksellä vähittäiskaupassa, vaikka sikarutto on aiheuttanut omat ongelmansa. Tanska kasvoi volyymissa ja otti hieman markkinaosuutta 3-Stjernet -brändillään.

Atrian markkinaosuudet eri maissa pysyivät johdon mukaan suht vakaina katsauskaudella.

Uusi strategia tähtää yhteistyöhön, kasvuun ja vientiin

Atria julkaisi uuden, päivitetyn strategiansa vuosille 2025-2023 syyskuussa. Se perustuu neljään painopisteeseen:

Yhtiö kasvattaa ja optimoi ydinliiketoimintaansa punaista lihaa ja lihavalmisteita. Yhtiö kiihdyttää kehitystä kasvavissa kategorioissa, kuten siipikarjatuotteissa ja valmisruoassa. Yhtiö kasvaa yhteistyöllä ja skaalautumalla tarkoittaen liiketoiminta-alueiden välistä skaalaamista ja tuotevientiä. Yhtiö rakentaa tulevaisuutta uudistumalla, jossa painopisteitä ovat vastuullisuus, hyvä kumppanuus omistajatuottajille, ruokaketjun kehittäminen teknologian avulla, terveellisten ruokaratkaisujen kehittäminen ja valmius laajentaa raaka-ainepohjaa vaihtoehtoisiin proteiineihin.



Toimitusjohtaja Kai Gyllström totesi tulosjulkistuksessa uudesta Together 2030 -strategiasta:

”Strategian keskiössä on ydinliiketoiminnan kilpailukyvyn varmistaminen mutta myös investointien ja resurssien kohdentaminen nopeasti kasvaviin tuoteryhmiin eli siipikarjaan ja valmisruokaan. Tämän lisäksi liiketoiminta-alueiden välisen yhteistyön lisääminen skaalaetujen hyödyntämiseksi on yksi meidän isoista liikuista.”

Atrian uuteen strategiaan kuuluvat kasvu, yhteistyö sekä kestävä kehitys. Kasvu tarkoittaa sekä viennin kehittämistä että myös yrityskauppojen arviointia kasvualueilla, kuten siipikarjassa ja valmisruoassa. Kuva: Atria Oyj

Yhtiö järjestää uudistuneesta strategiastaan pääomamarkkinapäivän 21.11.2025.

Atria jatkaa investointeja Etelä-Pohjanmaalle

Juuri kun isot investoinnit Nurmossa ja Ruotsin Sköllerstassa on saatu päätökseen vuonna 2024, yhtiö on jo tehnyt päätöksiä uusista investoinneista. Kirjoitimme heinäkuun analyysissa Nurmon valmisruokatuotannon modernisointi- ja energiaratkaisuinvestoinneista, joista on päätetty jo noin 90 miljoonan euron edestä kokonaisarvion ollessa 110 miljoonaa euroa.

Tulosjulkistuspäivänä 23.10.2025 yhtiö tiedotti investoivansa Kauhajoen tuotantolaitoksen modernisointiin noin 16 miljoonaa euroa.

”Investointi sisältää vanhojen rakennusten purkamista sekä uusien tilojen rakentamista. Investointi vahvistaa Kauhajoen yksikön valmiuksia tuotteistaa korkealaatuista suomalaista naudanlihaa sekä kotimaan että vientimarkkinoiden tarpeisiin”, Atria toteaa tiedotteessa.

Atria investoi Nurmon valmisruokatuotannon uudistamiseen ja energiatehokkuuteen lähivuosina arviolta 110 miljoonaa euroa. Päätökset on tehty 90 miljoonan euron osalta. Nurmon uuden valmisruokatehtaan havainnekuva 10/2025. Kuva: Atria Oyj

Tunnusluvut viittaavat osingon kasvumahdollisuuteen

Atrian tunnusluvut ovat parantuneet nopeasti, koska yhtiö tekee hyvätasoista vapaata kassavirtaa ja investoinneissa on välivaihe.

Vapaa kassavirta investointien jälkeen koheni tammi-syyskuussa 37 miljoonaan euroon viime vuoden 23 miljoonasta. Korollinen nettovelka on laskenut 12 kuukaudessa 279 miljoonasta 251 miljoonaan euroon. Nettovelkaantumisaste on laskenut tasolta 66,5 prosenttia tasolle 56.

Nettorahoituskulut tammi-syyskuussa olivat ainoastaan 8,3 miljoonaa euroa, kun vertailukaudella ne olivat 12,3 miljoonaa. Lainasalkun keskikorko vaikuttaa matalalta ollen noin 3,3 prosenttia. Talousjohdon mukaan noin puolet lainasta on sidottu kiinteään korkoon ja puolet on vaihtuvakorkoista.

Atrian omavaraisuusasteen tavoite on 40 prosenttia, kun luku tällä hetkellä on noin 45. Oman pääoman tuotto rullaavalta 12 kuukaudelta on toimialalle hyvätasoinen 11 prosenttia.

Kun osakemäärä on 28,26 miljoonaa kappaletta ja osakekohtainen osinko kuluvan vuoden keväältä 0,69 euroa osakkeelta, kokonaisosinko oli noin 19,5 miljoonaa euroa. Yhtiö on jo tammi-syyskuussa 2025 tehnyt osakekohtaista tulosta 1,30 euroa osakkeelta.

Jos osakekohtainen tulos neloskvartaalilla 2025 olisi viime vuoden lopun tasoa, koko vuoden osakekohtaiseksi tulokseksi muodostuisi 1,55-1,60 euroa osakkeelta. Kun strateginen tavoite on jakaa tuloksesta omistajille noin 50 prosenttia, se viittaisi osingon kasvuun ensi keväänä.

Vuonna 2024 päätösneljänneksen tulos vastasi tyypillistä viime vuosien tasoa. Tänä vuonna rahoituskulut ovat laskussa, mutta Viron tuloverotus on toisaalta kiristynyt. Lisäksi Atrian liiketoimintaan sisältyy riskitekijöitä, kuten Viron toimintaa jonkin verran vaikeuttava sikarutto ja sen mahdollinen leviäminen. Vientiin ja Euroopan sianlihamarkkinaan epävarmuutta aiheuttavat puolestaan Kiinan syyskuussa korottamat tuontitullit.

Koska yhtiön kahdella sikatilalla Virossa todettiin kesän aikana sikaruttoa, paikallisen sianlihan saatavuus on Virossa heikentynyt pienentäen Atria Viron tuoreen lihan myyntiä loppuvuonna 2025. Yhtiön riskit on kuvattu tarkemmin osavuosiaineistossa.

On oletettavaa, että yhtiön investointitaso nousee ensi vuonna. Tammi-syyskuun investoinnit sekä tänä että viime vuonna olivat noin 30 miljoonan euron tasoa.

Helsingin sää oli tihkusateinen, kun Pohjois-Euroopan johtaviin kuuluva ruokayritys Atria esitteli tulostaan ja kehitystään lokakuussa 2025. Kuva: Henri Elo

Kirjoittaja omistaa Atrian osakkeita.

