Keskon historiallinen jättikauppa saa tylyn tuomion sijoittajilta

Kesko kertoi maanantaiaamuna ennen pörssin avautumista ostavansa ranskalaiselta pörssiyhtiöltä Saint-Gobainilta teknisen kaupan toimijan Dahlin liiketoiminnot Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.

Dahl on teknisen kaupan johtava toimija erityisesti LVI-tuotteissa ja infrarakentamisessa. Yhtiö on Pohjoismaiden johtavia teknisen kaupan toimijoita, jolla on pitkä historia ja vahva ikoninen brändi.

Velaton kauppahinta on 1,2 miljardia euroa. Vuokravastuut mukaan luettuna hinta kohoaa lähes 1,52 miljardiin euroon.

Kyseessä on Keskon koko historian suurin yritysosto.

Sijoittajat äänestivät jaloillaan. Keskon B-osake kääntyi heti avauksessa yli yhdeksän prosentin laskuun, mikä on jyrkkä reaktio nykyistä liiketoimintaa täydentävään ostoon.

Pettymyksen ydin on kauppahinta. Ostettavan kokonaisuuden liikevaihto oli viime vuonna 2,07 miljardia euroa ja käyttökate 146 miljoonaa euroa. Kun kauppasummaan lisätään vuokravastuut, yritysarvon ja käyttökatteen suhde eli EV/EBITDA-kerroin asettuu noin tasolle 10,4x ennen synergioita. Kerroin kuvaa karkeasti sitä, montako vuotta kohteen tulisi tuottaa nykyistä käyttökatettaan maksaakseen kauppahintansa, ja matalakatteisessa jakelukaupassa se on korkea luku.

OP suhtautui järjestelyyn varauksellisesti. Pankin aamukatsauksessa hinnoittelua pidetään korkeana ja kaupan arvonluontia epävarmana:

”Keskon mukaan ostettavien yritysten yhteenlaskettu käyttökate (IFRS) oli 146 miljoonaa euroa vuonna 2025. Täten vuokravastuut sisältävä kauppahinta kääntyy IFRS:n mukaiseksi EV/EBITDA-kertoimeksi 10,4x ennen synergioita, mikä näyttää mielestämme alustavasti varsin korkealta tasolta”, pankki toteaa.

Kesko kertoo tavoittelevansa yrityskaupalla synergia- ja volyymihyötyjä sekä tulosparannusta rakentamisen ja talotekniikan kaupan 6-8 prosentiin liikevoittotavoitteen mukaisesti tulevina vuosina.

OP kiinnittää huomioita siihen, että yhtiö ei tarjoa selväsanaista synergiatavoitetta.

”Kauppahintaan suhteutettuna synergioiden tulisi alustavan arviomme mukaan olla huomattavia, jotta synergioiden jälkeinen arvostus laskisi mielekkäämmälle tasolle. Korkean arvostuksen myötä kaupan arvonluontiin liittyy mielestämme huomattavaa epävarmuutta ja odotamme osakkeen reagoivan yrityskauppaan negatiivisesti.”

Juuri synergiatavoitteen puuttuminen jää kaupan viestinnässä kaivertamaan. Kesko lupaa hakea volyymi- ja synergiahyötyjä rakentamisen ja talotekniikan kaupan kuuden ja kahdeksan prosentin liikevoittotavoitteen mukaisesti, mutta euromääräistä lukua se ei anna.

Kun arvostus on kireä, sijoittajan on vaikea laskea, mille tasolle hinta asettuu synergioiden jälkeen.

Rahoitusrakenne lisää epävarmuutta. Kesko aikoo kattaa osan kaupasta osakeannilla, jonka kooksi yhtiö arvioi noin 500–700 miljoonaa euroa, ja loppuosan velalla. Konsernin korollisten nettovelkojen suhde käyttökatteeseen nousisi yhdistetyssä taseessa 1,6:sta 2,8:aan ilman vuokravelkojen IFRS 16 -vaikutusta.

Anti laimentaa nykyisten omistajien osuutta jo ennen kuin yhdestäkään synergiaeurosta on näyttöä.

Johdolle kauppa on vuosien etsinnän tulos

Arvostus ei tietenkään kerro kaikkea. Pääjohtaja Jorma Rauhala kuvaa kohdetta poikkeukselliseksi tilaisuudeksi. Hänen mukaansa Kesko on etsinyt merkittäviä ostokohteita teknisestä kaupasta Pohjoismaista vuosia, ja tarjolle niitä tulee harvoin.

Kaupan toteutuessa rakentamisen ja talotekniikan kaupasta tulisi konsernin suurin toimiala.

Mittakaava on huomattava. Kesko tavoittelee kasvustrategiallaan noin 20 miljardin euron konserniliikevaihtoa 2030-luvun alussa, kun luku oli viime vuonna 12,5 miljardia. Rakentamisen ja talotekniikan kaupan liikevaihdon yhtiö haluaa nostaa noin kymmeneen miljardiin euroon viime vuoden 4,7 miljardista.

Dahl tuo mukanaan vahvan verkoston. Kokonaisuuteen kuuluu noin 190 myymälää, kolme automatisoitua keskusvarastoa ja noin 2 700 työntekijää, ja asiakkaita on yli 70 000.

Myynti on kokonaan yritysasiakaskauppaa, ja siitä noin puolet tulee korjausrakentamisesta ja noin kolmannes infrarakentamisesta. Digitaalisen myynnin osuus on noin 35 prosenttia.

Kesko on kulkenut tätä tietä ennenkin. Yhtiö osti teknisen kaupan toimijan Onnisen vuonna 2016 ja on sen jälkeen kasvattanut liiketoiminnan tulosta. Tähän näyttöön johto nojaa myös nyt, ja alustava suunnitelma on integroida ostetut yhtiöt kevyesti niin, että Dahl jatkaa Ruotsissa ja Brødrene Dahl Norjassa ja Tanskassa omilla brändeillään.

Myyjälle järjestely sopii strategiaan. Saint-Gobainin hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja Benoit Bazin kuvasi kauppaa Keskon ja Saint-Gobainin pohjoismaisen kumppanuuden syventämiseksi. Yhtiöillä ei ole päällekkäistä liiketoimintaa ostettavilla markkinoilla, sillä Keskon tekninen kauppa Norjassa rakentuu sähkötuotteiden varaan ja Dahlin myynti LVI-tuotteiden ympärille.

Kasvutarinassa on särö

Kasvupuhetta kannattaa katsoa kriittisesti. Kesko perustelee ostoa rakentamisen teknistymisellä, korjausvelalla ja vihreällä siirtymällä, mutta Dahlin oma liikevaihto ei ole näitä megatrendejä seurannut.

Ruotsin, Norjan ja Tanskan liiketoiminnot ylsivät vuonna 2022 noin 2,47 miljardin euron liikevaihtoon, kun viime vuonna kertyi 2,07 miljardia. Ostettava kokonaisuus on siis supistunut, ei kasvanut, viimeisen kolmen vuoden aikana.

Kannattavuus laimenee samalla. Dahlin käyttökatemarginaali oli viime vuonna 7,1 prosenttia, kun Keskolla vastaava luku oli 9,9 prosenttia. Yhdistettynä konsernin vertailukelpoinen käyttökatemarginaali painuisi 9,5 prosenttiin. Kesko ostaa siis liikevaihtoa, jonka nykytuotto jää konsernin keskitasosta.

Maantieteellinen painopiste siirtyy yhä vahvemmin Suomen rajojen ulkopuolelle. Kaupan jälkeen rakentamisen ja talotekniikan kaupan liikevaihdosta noin 71 prosenttia tulisi ulkomailta, kun osuus oli viime vuonna 58 prosenttia, ja koko konsernin liikevaihdosta ulkomaiden osuus nousisi 22 prosentista noin 33 prosenttiin.

Kesko sitoo tulevaisuutensa entistä tiukemmin Pohjoismaiden rakentamissuhdanteeseen.

Aikataulu antaa Keskolle pelivaraa todistaa epäilijät vääriksi. Kauppa edellyttää kilpailuviranomaisten hyväksyntää ja toteutunee vuoden 2027 alkuun mennessä.

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