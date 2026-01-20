Kesko vahvistaa asemiaan ruokakaupassa

Kesko kertoi maanantaina tiedotteessaan, että Suomen Päivittäistavarakauppayhdistyksen ennakkotietojen perusteella K-ruokakauppojen markkinaosuus kasvoi viimeisellä vuosineljänneksellä 0,5 prosenttiyksikköä ja heinä-joulukuussa 0,2 prosenttiyksikköä.

Hypermarket-kategoriassa K-Citymarket voitti markkinaosuutta koko vuoden ja viimeisellä vuosineljänneksellä K-ruokakaupat voittivat markkinaosuutta kaikissa kokoluokissa.

”Päivittäistavarakaupan kokonaismarkkina on kasvussa, mikä kertoo asteittain vahvistuvasta kuluttajaluottamuksesta ja on tervetullut signaali koko Suomen taloudelle. Olen erittäin tyytyväinen K-ruokakauppojen markkinaosuuskehityksen käänteeseen”, kertoo Keskon pääjohtaja Jorma Rauhala.

Rauhalan mukaan Keskon strategiset panostukset kauppaverkostoon sekä K-ruokakauppojen laatu- ja hintatasoon tuovat tuloksia.

”Laatu on K-ruokakauppojen keskeisin kilpailutekijä ja olemme panostaneet kauppojen laatutason nostoon yhdessä kauppiaiden kanssa. Pysyvästi edullinen -hintaohjelma sekä aktiivinen kampanjointi ovat kasvattaneet asiakasvirtoja ja keskiostosta”, Rauhala toteaa.Olemme lisäksi vahvistaneet kauppapaikkaverkostoamme”, Rauhala jatkaa.

Keskon mukaan ruokakaupan markkina on ollut viime vuosina haastava ja korostuneen hintavetoinen heikon kuluttajaluottamuksen vuoksi. Merkkejä paremmasta on ollut kuitenkin havaittavista kesästä 2025 lähtien.

Keskon myyntidatan perusteella laadukkaampien ja arvokkaampien tuoteryhmien, kuten palvelutiskituotteiden, hedelmien ja vihannesten ja laadukkaiden valmisaterioiden, kysyntä on kasvanut.

Markkinaosuuden kasvu ei yllättä analyytikkoa

Inderesin analyytikko Arttu Heikura toteaa, että uutinen Keskon markkinaosuuden vahvistumisesta vahvistaa Inderesin näkemystä Keskon kilpailukyvyn parantumisesta, mutta ei aiheuta välittömiä muutospaineita ennusteisiin, sillä hyvät myyntiluvut olivat jo tiedossa.

”Tieto markkinaosuuden kasvusta oli odotettu, sillä Keskon loppuvuoden kuukausimyyntiraportit ovat indikoineet vahvasta suorittamisesta. Markkinaosuuden selvä kasvu on positiivinen signaali ja osoittaa, että Kesko on onnistunut kääntämään aiemmin haastavan markkina-aseman kehityksen voitolliseksi”, Heikura toteaa.

Analyytikon mukaan tulevien vuosien aikana Keskon kehitystä pitäisi hintainvestointiohjelman ohella tukea kauppaverkoston laajentaminen sekä uudistaminen.

Inderes odottaa Keskolta lievää markkinaosuuden voittamista myös tulevina vuosina.

Päivittäistavarakauppa on Keskon suurin toimiala, jonka osuus konsernin liikevaihdosta on noin 45 prosenttia myynnistä kauppiaille. Toimiala kattaa K-ruokakaupat (K-Citymarket, K-Supermarket ja K-Market) sekä foodservice-liiketoiminnan markkinajohtajan Kespron.

Keskon päivittäistavarakaupan strategiassa kolme peruspilaria

Konsernin vähittäiskaupan strategiassa kauppakohtaiset liikeideat muodostavat strategian ytimen. K-ruokakaupat toimivat kauppakohtaisella liikeidealla, jossa paikallinen kauppias rakentaa omat paikalliset vahvuutensa ketjun kilpailuetujen päälle.

Kesko on havainnut, että yksi monistettava ketjumalli ei toimi joka paikassa, vaan tarvitaan kauppatasolle menevää asiakasymmärrystä.​

Kauppapaikkaverkoston kehittäminen on toinen strateginen painopiste. Kesko tekee kohdennettuja investointeja kauppaverkostoon, ja painopiste on kasvukeskuksissa. Yhtiö investoi vuosittain 200–250 miljoonaa euroa päivittäistavarakaupan kauppaverkostonsa vahvistamiseen, sekä uusiin kauppoihin että olemassa olevien kauppojen uudistamiseen.

Kesko pyrkii myös vahvistamaan K-ruokakauppojen hintakilpailukykyä ja parantamaan hintamielikuvaa. Tammikuussa 2025 K-ruokakaupat alensivat yli 1 200 tuotteen hintaa osana pitkäkestoista hintaohjelmaa.

Keskon osake on noussut vuodessa 14 prosenttia.