Tekoälyyn sijoittaminen on sekoittanut markkinoiden toimintaa

Kuva: Dell Technologies.

Tuoreimmat listautujat ovat SpaceX ja OpenAI. SpaceX:n pari kuukautta sitten arvioitu markkina-arvo oli talousjulkaisujen mukaan 500-600 miljardia dollaria. Nyt yhtiön listautuessa kesäkuussa, sen markkina-arvon otaksuttiin nousevan 1750-2000 miljardiin dollariin.

Viime päivinä lehdistö on kirjoittanut, että yhtiön arvoksi tulisi ehkä vain puolet aiemmin arvioidusta arvosta.

OpenAI:n ja Anthropicin markkina-arvoiksi on arvioitu molemmille yhtiöille noin 1000 miljardia dollaria.

Uusien tänä vuonna listattavien yhtiöiden keräämä listausannit tekevät uuden ennätyksen sitten ennätysvuoden 2021. OpenAI, Anthropic ja SpaceX keräävät markkinoilta uutta riskipääomaa arviolta lähes 300 miljardia dollaria. Google keräsi viikolla sijoittajilta noin 84 miljardia dollaria.

Viikolla japanilainen teknologian sijoitusyhtiö Softbank ilmoitti sijoittavansa 75 miljardia euroa Ranskaan rakennettaviin tekoälyn datakeskuksiin. Investoinnit sisältävät sähköntuotantokapasiteettia 45 miljardin euron verran, jonka teho on 3 100 megawattia eli lähes kaksinkertainen määrä verrattuna Olkiluoto3-voimalaitoksen tehoon.

Tekoäly-yhtiöiden lisäksi kovaa markkinapöhinää on aiheuttanut datakeskuksia rakentavat yhtiöt ja niille palveluja myyvät listatut yhtiöt. Esimerkkeinä ovat suuret tuuli- ja aurinkovoimalat Yhdysvaltoihin, Eurooppaan ja Aasiaan.

Jättimäiset datakeskusinvestoinnit saivat sijoittajat liikeelle jo viime vuonna. Amerikkalaiset energian tuottajat ja niille muun muassa maansiirtokoneita myyvät yhtiöt ovat myös olleet sijoittajien kiikareissa.

Amerikkalaisten suurimpien sähköntuottajien osakekurssit ovat nousseet 12 kuukauden aikana seuraavasti: Vernova (tunnus GEV) on saanut kurssinostetta 47,4 prosenttia, Caterpillar (CAT) 169,5 prosenttia, Data Center & Digital Infrastructure ETF (tunnus DTCR) on nostanut vuodessa arvoa +73,0 prosenttia.

Noin viikko sitten amerikkalainen varavoimakoneita valmistava Generac Holdings (tunnus GNRC) ilmoitti suuresta datakeskustilauksesta, jonka tilaajaksi markkinoille oletettiin Oraclea. Generacin osakekurssi on noussut 12 kuukauden aikana 104 prosenttia.

Kuumia osakkeita ovat edelleen myös datakeskuksiin sähkökaapeleita valmistavien yhtiöiden osakkeet.

Tekoälyn kehittämiseen tarvitaan paljon laitteita ja puolijohteita

Parin viime vuoden aikana sijoittajat ovat ihmetelleet prosessorivalmistajien osakekurssien kehitystä. Maailman markkina-arvoltaan suurimman yhtiön, Nvidian (NVDA) osakekurssi on noussut 12 kuukaudessa 56,2 prosenttia, Advanced Micro Devices (AMD) yhtiön osakekurssi on noussut 352 prosenttia, Intelin (INTC) osakekurssi on noussut 459 prosenttia, Broadcomin (AVGO) osakekurssi 61,1 prosenttia. Tietokoneita ja niiden oheislaitteita valmistavan Dell Technologiesin (DELL) on saanut nostetta 277,4 prosenttia.

Kovimmat kurssinousut kuluvan vuoden eli hieman yli viiden kuukauden aikana ovat kirjanneet tietokoneissa ja servereissä tarvittavien muistien ja muiden oheislaitteiden valmistajat.

Alla on kuva kovimmista kurssinousijoista kuluvan vuoden alusta kesäkuun 2.päivä huomioiden. Voittaja SanDisk tuottaa tavallisen kuluttajan käyttämistä muistitikuista aina muihin muistipiireihin. Sen osakekurssi on noussut 623 prosenttia.

Tänä vuonna yli 200 prosentin kurssinousuun ovat yltäneet Micron, Etelä-korealainen SK Hynix, Marvell Technology, Western Digital ja Samsung Electronics.

Mahtiseitsikko jäänyt jälkeen tuotoissa

Kuvasta paljastuu myös mahtiseitsikon eli Magnificent seven yhtiöiden vaatimaton kurssikehitys kuluvan vuoden alusta.

Paras nousija mahtiseitsikon yhtiöistä on ollut Nvidia (+19,5%), Apple (15,9%), Alphabet (+15,6%), ja Amazon (+11,1%). Turskaa tänä vuonna ovat saaneet aikaan Tesla (-5,8%), Microsoft (-8,7%) ja Meta (-9,5%). Roundhillin tuotteistama ETF (MAGS) on yhtiöiden tasapainoin noussut vuoden alusta 4,9 prosenttia.

Mikä on sitten koko tarinan opetus?

Unohda jo nämä mahtiseitsikon yhtiöt sijoituskohteena ja jää odottamaan, mikä niistä kenties tulee tekoälynliiketoiminnan mahdollisena voittajana. Sijoita nyt tekoäly-yhtiölle laitteita ja palveluita tuottavien yhtiöiden osakkeisiin. Niiden pieni markkina-arvo voi nopeasti nousta yllättävän paljon, kun muutama ammattisijoittaja on asiasta saanut ruutuaikaa Bloombergilla tai CNBC:llä.

Viime päivinä on nähty osakekurssien laskuja muun muassa puolijohteita tuottavien yhtiöiden osakekursseissa.