Finnairin yksikkötuotto hyppäsi toukokuussa lähes 18 prosenttia

Lentoyhtiön toukokuun luvut näyttävät kasvua, jonka takana on yhtä paljon vertailukauden lakkokuoppa kuin orgaaninen kysyntä.

Finnair kuljetti toukokuussa 1 092 900 matkustajaa. Kasvua kertyi 7,4 prosenttia vuodentakaiseen verrattuna.

Vertailukautta eli toukokuuta 2025 rasittivat työtaistelutoimia seuranneet kapasiteettivähennykset, jotka painoivat lukemat keinotekoisen mataliksi. Osa kasvusta on siis pikemminkin paluuta normaaliin kuin aitoa volyymin lisäystä.

Tarjotut henkilökilometrit, joilla lentoyhtiöt mittaavat tuotantokapasiteettiaan, supistuivat toukokuussa 0,8 prosenttia. Matkustajia siis lennätettiin enemmän, mutta tarjontaa oli vähemmän.

Tästä seuraa yhtiön kannalta myönteinen vaikutus. Matkustajakäyttöaste, joka kertoo kuinka suuri osuus tarjotuista paikoista saatiin myytyä, nousi 5,1 prosenttiyksikköä 77,6 prosenttiin. Kun samat tai useammat matkustajat mahtuvat pienempään tarjontaan, koneet lentävät täydempinä ja jokainen lento tuottaa enemmän suhteessa kustannuksiinsa.

Yksikkötuotto tarjotulta henkilökilometriltä kohosi peräti 17,7 prosenttia viime vuoden toukokuusta. Finnairin mukaan kasvun taustalla oli sekä parantunut käyttöaste että korkeammat lippuhinnat.

Yksikkötuottojen reipas kasvu kertoo yhtiön onnistuneesta hinnoittelusta, eikä vain täyttöasteessa.

Tunnusluvut Toukokuu Muutos% Matkustajat 1 000 1 092,9 7,4 Tarjotut henkilökilometrit milj. 3 557,8 – 0,8 Myydyt henkilökilometrit milj. 2 760,2 6,2 Matkustajakäyttöaste % 77,6 5,1 p Tarjotut tonnikilometrit 511,2 – 2,6 Myydyt tonnikilometrit 326,2 5,9 Yksikkötuotto tarjotulta henkilökilometriltä snt 8,6 17,7 Tarjotut henkilökilometrit ml. koneiden ulosvuokraukset milj. 3 557,8 -4,6

Lähi-idän tyhjiö ohjasi kysyntää Aasiaan

Toukokuun lukujen takana on poikkeuksellinen geopoliittinen tilanne. Finnair keskeytti Lähi-idän-lentonsa helmikuun 28. päivänä alueen turvallisuustilanteen kiristyttyä, ja toukokuussa segmentin matkustajamäärä, kapasiteetti ja myynti olivat kaikki tasan nollassa. Vuoden alusta laskettuna Lähi-idän-liikenne on supistunut yli puolella.

Tämä ei jäänyt vaille seurauksia muille reiteille. Aasian-liikenteen matkustajamäärä kasvoi 15,3 prosenttia, ja saman verran nousivat myydyt henkilökilometrit. Yhtiö itse kytkee ilmiön suoraan Lähi-idän sotaan, joka pienensi koko markkinan kapasiteettia ja ohjasi vaihtomatkustajia Finnairin reiteille.

Logiikka on lentoliikenteelle ominainen. Kun Persianlahden suuret vaihtokeskukset Dubai ja Doha kärsivät vähentyneestä liikenteestä, osa Euroopan ja Aasian välisestä vaihtoliikenteestä etsii vaihtoehtoisia reittejä, ja Helsinki-Vantaa on yksi niistä.

Aasian-liikenteen käyttöaste kipusi toukokuussa 78,9 prosenttiin ja vuoden alusta laskettuna jopa 84,8 prosenttiin.

Euroopan-liikenne kasvoi sekin vakaasti. Matkustajia oli 9,7 prosenttia enemmän, ja kapasiteettia lisättiin 6,9 prosenttia uusien kohteiden vetämänä. Tämä on käytännössä ainoa segmentti, jossa Finnair laajensi tarjontaansa toukokuussa.

Pohjois-Amerikka kulki vastavirtaan. Matkustajamäärä laski 1,6 prosenttia ja tarjotut henkilökilometrit peräti 17,6 prosenttia, kun Seattlen ja Dallasin vuoroja karsittiin. Käyttöaste kuitenkin parani reilusti, 10,8 prosenttiyksikköä, eli jäljelle jääneet lennot täyttyivät selvästi paremmin kuin vuotta aiemmin. Yhtiö siis veti tarjontaa alas siellä, missä kysyntä ei kantanut.

Kun koneiden ulosvuokraukset miehistöineen lasketaan mukaan, kokonaiskapasiteetti ei pysynytkään vakaana vaan laski 4,6 prosenttia. Maaliskuun lopussa Finnairin ulosvuokraussopimus muuttui miehistöllisestä miehistöttömäksi, eli yhtiö vuokraa edelleen konekalustoaan ulos, mutta ei enää tuota lentoja omalla henkilöstöllään samassa määrin.

Ohjeistus ennallaan, riskit kasvussa

Huhtikuun osavuosikatsauksessa Finnair piti koko vuoden tulosohjeistuksen ennallaan. Yhtiö ennakoi liikevaihdon olevan 3,3-3,4 miljardia euroa ja vertailukelpoisen liiketuloksen 120-190 miljoonaa euroa vuonna 2026.

Näkymiin tuli silti yksi merkittävä muutos, joka jää helposti huomaamatta ennallaan pidetyn tulosennusteen varjoon. Finnair laski koko vuoden kapasiteettiarviotaan: helmikuussa yhtiö suunnitteli kasvattavansa tarjontaansa noin viisi prosentilla, mutta huhtikuussa luku oli enää noin 3 prosenttia.

Samalla katosi näkymistä helmikuinen maininta kuluttajien ostovoiman kasvusta ja makrotalouden vahvistumisesta kysyntää tukevana tekijänä. Tilalle nousi aiempaa painokkaampi varoitus polttoaineen saatavuudesta, jonka toimitusjohtaja Turkka Kuusisto nimesi mahdolliseksi uudeksi riskitekijäksi sodan pitkittyessä.

Kymmenen prosentin muutos polttoaineen hinnassa heiluttaa vuotuista vertailukelpoista liiketulosta nyt 39 miljoonaa euroa, kun helmikuussa vastaava luku oli 34 miljoonaa euroa. Dollarin kurssiherkkyys kasvoi 31 miljoonasta 38 miljoonaan euroon. Finnairin tulos on siis aiempaa alttiimpi sekä polttoaineen hinnalle että valuuttakursseille.

Toukokuun lennoista 82,8 prosenttia saapui aikataulussa, kun vuotta aiemmin osuus oli 80,6 prosenttia. Täsmällisyys siis parani, mikä on lakkojen runtelemaan vertailukauteen nähden odotettavaa.

Kesäkausi tuo verkostoon 12 uutta Euroopan-kohdetta ja toukokuussa avatun Toronton-reitin.