Trumpin kryptomiljardit uhkaavat kaataa lain, jonka piti tuoda alalle selkeys

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Paljon huomiota saanut Yhdysvaltain digitaalisten varojen sääntelyä koskeva CLARITY Act on ratkaisunsa äärellä. Senaatti palasi kesätauolta heinäkuun puolivälissä, ja lain viimeistelyyn jää enää nelisen viikkoa ennen elokuun istuntotaukoa — monen asiantuntijan mukaan viimeinen realistinen ikkuna ennen syksyn välivaaleja.

Laki loisi liittovaltiotason sääntelykehyksen digitaalisille varoille ja jakaisi valvonnan arvopaperivalvoja SEC:n ja hyödykevalvoja CFTC:n kesken. Samalla se määrittäisi pelisäännöt pörsseille, varojen säilytykselle, stakingille eli kryptovarojen lukitsemiselle tuottoa vastaan sekä kuluttajansuojalle.

Aihetta taustoittaa teknologian ja rahoituksen rajapintaan erikoistunut asiantuntija Igor Pejic, tuoreen Tech Money -teoksen kirjoittaja. Hänen mukaansa laki eteni pitkään vahvan kahden puolueen tuen turvin.

Edustajainhuone hyväksyi esityksen jo viime kesänä selvin äänin. Vielä toukokuussa senaatin pankkivaliokunta siunasi sen niin republikaanien kuin demokraattienkin äänin, vaikka osa kiistakysymyksistä oli yhä auki, kuten stablecoinien tuotto ja rahanpesuun liittyvät huolet.

Sitten julkaistiin presidentin taloudellinen selvitys. Heinäkuun alussa ilmestynyt asiakirja osoitti, että Donald Trump keräsi viime vuonna kryptoihin liittyviä tuloja yli miljardin dollarin edestä, muun muassa oman $TRUMP-meemikolikkonsa lisensoinnista ja World Liberty Financial -hankkeen tokenmyynnistä.

Pejicin mukaan selvitys käänsi asetelman. Laki tarvitsee senaatissa 60 ääntä, eikä republikaanien 53 paikkaa riitä ilman demokraattien tukea, ja selvityksen jälkeen todennäköisyys yhdenkään demokraatin tuelle lain nykymuodossa painui hänen arvionsa mukaan nollaan.

Republikaanien käytettävissä olevaa enemmistöä kiristivät entisestään kaksi tuoretta tapahtumaa. Senaattori Lindsey Grahamin äkillinen kuolema 11. heinäkuuta ja Mitch McConnellin pitkittynyt sairaalapoissaolo kavensivat läsnäolevaa enemmistöä väliaikaisesti, jolloin istuntosalissa on ollut 51 republikaania 47 demokraattien ryhmän senaattoria vastaan.

Etiikkapykälä ajaa presidentin umpikujaan

Demokraattien ehto on Pejicin mukaan yksiselitteinen.

”Ainoa tapa saada demokraatit äänestämään lain puolesta, varsinkin näin lähellä välivaaleja, on selkeä pykälä, joka kieltää hallinnon johtohenkilöiltä ja etenkin presidentiltä ja hänen perheeltään kaikki kryptokytkökset”, Pejic sanoo.

Tällaista pykälää tuskin kuitenkaan päätyy lopulliseen tekstiin, ja se asettaa presidentin Pejicin mukaan umpikujaan.

”Joko pykälä sisällytetään, jolloin hänet suljetaan ulos alalta, jonka puolestapuhujaksi hän ryhtyi ja joka on ollut hänelle hyvin tuottoisa. Tai laki ei mene senaatissa läpi, mikä painaa kryptohintoja ja leikkaa hänen henkilökohtaista nettovarallisuuttaan”, Pejic muotoilee.

Jos laki ei etene ennen elokuun taukoa, seurauksena on Pejicin mukaan lyhyen aikavälin laskupainetta. Mikään merkittävä kryptotoiminta ei silti pysähtyisi. Esimerkiksi staking jatkuisi SEC:n nykyisen ohjeistuksen varassa, joskin ilman lain tuomaa täyttä varmuutta.

Kovimmin isku osuisi meemikolikoihin ja stablecoineihin. Bitcoiniin ja Ethereumiin saattaisi kohdistua lievää laskupainetta, mutta niiden asema ei muuttuisi.

”Olipa CLARITY Act voimassa tai ei, ne luokitellaan hyödykkeiksi, eivät arvopapereiksi”, Pejic sanoo.

Suuret kryptovaluutat jäisivät silti paitsi mahdollisesta nousumarkkinasta. Niiden luokittelu ei ole lain varassa, mutta lähikuukausien hintakehitys hyvinkin.

Läpimeno houkuttelisi institutionaalista rahaa

Jos taas laki hyväksytään, vaikutus kääntyisi päinvastaiseksi. Sääntelyvarmuus houkuttelisi Pejicin mukaan etenkin suoraan kryptoa omistavia pörssirahastoja ja institutionaalisia sijoittajia.

”Jos CLARITY Act hyväksytään, spot-ETF-ostot ja institutionaaliset sijoitukset todennäköisesti kiihtyvät sääntelyn selkeytymisen ja kahden puolueen tuen tuoman mielikuvan ansiosta”, hän sanoo.

Läpimeno ei ole taattua.

Avoinna ovat yhä johtohenkilöiden kryptokytköksiä koskeva etiikkapykälä, hajautetun rahoituksen eli DeFin kehittäjien vastuukysymykset ja stablecoinien tuotto. Lisäksi demokraatit vaativat nimityksiä valvontaviranomaisten avoimiin paikkoihin, ja republikaaneistakin ainakin kahden odotetaan äänestävän vastaan.

Vedonlyöntimarkkinat hinnoittelevat lain läpimenoa tänä vuonna alle puoleen. Heinäkuun puolivälissä todennäköisyys oli painunut noin 37 prosenttiin, kun se keväällä oli selvästi korkeampi.