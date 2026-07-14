Brittiyhtiö käynnistää Seinäjoella jättihankkeen tekoälydatakeskukseen

Kuva: Pure DC.

Brittiläinen Pure Data Centres Group (Pure DC) käynnistää hankkeen ensimmäisen vaiheen, johon investoidaan yli 1,5 miljardia euroa. Ensimmäinen vaihe käsittää 110 megawatin datakeskuskokonaisuuden, jonka pohjalta alueelle voidaan rakentaa yli 550 megawatin kapasiteetin kampus.

Yli 7,5 miljardin euron datakeskuskampus on Pure DC:n historian mittavin hanke on samalla suurin koskaan Britanniasta Suomeen tehty yksittäinen investointi.

Ensimmäisen vaiheen kapasiteetti on jo kokonaisuudessaan vuokrattu. Hankkeen toteuttamisen edellyttämät luvat, sähköverkkoratkaisut ja ensimmäistä datakeskusrakennusta palveleva sähköasema ovat valmiina.



Valmistuessaan Seinäjoen kampus kuuluu Euroopan suurimpiin tekoälyn ja suurteholaskennan tarpeisiin suunniteltuihin datakeskuskokonaisuuksiin. Hanke vahvistaa Suomen asemaa tekoäly-, pilvipalvelu- ja digitaalisen infrastruktuurin investointien kohteena sekä tukee alueen osaamisen ja elinkeinoelämän kehitystä.



Yhdessä suomalaisen kumppanin, SDC Venturesin, kanssa toteutettavan hankkeen arvioidaan luovan rakennusvaiheen aikana yli 1 500 työpaikkaa.

Kokonaisuudessaan hankkeen odotetaan työllistävän yli 3 000 henkilöä noin kymmenvuotisen rakennusvaiheen aikana sekä lisäävän kysyntää erityisosaamista vaativille tehtäville eri toimialoilla.



”Ne maat ja alueet, jotka investoivat tekoälyinfrastruktuuriin tänään, rakentavat samalla perustaa tulevaisuuden kasvulle. Suomella on poikkeuksellisen vahvat edellytykset olla tämän kehityksen kärjessä: korkeatasoinen teknologiaosaaminen, vakaa toimintaympäristö ja vahva energia-infrastruktuuri”, sanoo Pure DC:n hallituksen puheenjohtaja ja väliaikainen toimitusjohtaja Gary Wojtaszek.



”Emme rakenna Seinäjoelle vain datakeskuksia. Tavoitteena on luoda yksi Euroopan merkittävimmistä tekoälyekosysteemeistä, joka palvelee kansainvälisiä teknologiayrityksiä ja tarjoaa samalla kasvualustan seuraavan sukupolven suomalaisille yrittäjille, osaajille ja innovaatioille.”

Seinäjoen kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilä pitää hanketta merkittävänä alueen kehityksen kannalta.

”Olemme rakentaneet kumppanuutta Seinäjoen alueen ja Pure DC:n välillä parin vuoden ajan, ja olen innoissani siitä, että alueellinen kehittämisstrategiamme toteutuu nyt. Kyseessä on huomattava investointi, joka vahvistaa Seinäjoen asemaa uusien investointien kohteena. Hanke luo työpaikkoja ja kasvattaa kysyntää monilla toimialoilla. Samalla se tukee koulutus- ja osaamisyhteistyötä alueella”, Kiiskilä sanoo.

Pure DC tekee pitkäjänteistä yhteistyötä paikkakuntien kanssa, joilla se toimii. Yhtiö kehittää yhdessä Seinäjoen ammattikorkeakoulun ja alueen oppilaitosten kanssa koulutus- ja urapolkuja, joiden tavoitteena on kasvattaa uuden digitaalisen infrastruktuurin tarvitsemaa osaamista ja luoda väyliä työllistymiseen.

Ylen mukaan seinäjokelainen kehitysyhtiö SDC Ventures on parin vuoden ajan ollut mukana projektin valmistelussa. Yhtiön hallituksen puheenjohtaja Jukka-Pekka Joensuu kertoo Ylelle, että yhteistyö alueen oppilaitosten kanssa on jo aloitettu keskustelemalla mahdollisista koulutuksista.

”Tarvitsemme väkeä sekä operointiin, suunnitteluun että käytännön tehtäviin: toimimaan joko suoraan datakeskustehtävissä tai niihin liittyvissä tehtävissä.”

Britannian Suomen-suurlähettiläs Laura Davies pitää hanketta merkittävänä esimerkkinä Suomen ja Britannian välisestä investointiyhteistyöstä.

”Kyseessä on tähän mennessä suurin brittiläisen yrityksen investointi Suomeen. Hanke kuvastaa brittiläisten yritysten kasvavaa roolia digitaalisen infrastruktuurin rakentamisessa Euroopassa ja tukee samalla Euroopan digitaalista omavaraisuutta. Tällainen korkeatasoinen laskentainfrastruktuuri vahvistaa myös Suomen ja Britannian mahdollisuuksia hyödyntää tekoälyn tarjoamia mahdollisuuksia tulevaisuudessa”, Davies kertoo.

SJK01-nimellä tunnettu kampus rakennetaan noin 150 hehtaarin alueelle. Sen suunniteltu laskentakapasiteetti on yli 550 megawattia, ja alueelle on varattu yli 700 megavolttiampeerin sähköliittymäkapasiteetti kampuksen tulevaa tarvetta varten. Kehitys perustuu vaiheittain toteutettaviin moduuleihin, jotka on suunniteltu vastaamaan tekoäly- ja suurteholaskennan kasvaviin tarpeisiin.

Hanke tukee samalla alueen elinkeinorakenteen uudistumista sekä uusien korkean osaamisen työpaikkojen syntymistä. Kampuksella syntyvä hukkalämpö pyritään hyödyntämään osana paikallisia kaukolämpöratkaisuja.