Wärtsilä ratsastaa datakeskusbuumin aallonharjalla

Kuva: Wärtsilä Oyj.

Teknologiayhtiö Wärtsilä kertoi torstaina solmineensa merkittävän moottoritoimitussopimuksen yhdysvaltalaiseen voimalaitoshankkeeseen, jonka omistaa ja jota operoi sijoittajaomisteinen sähköyhtiö. Tilaus vahvistaa yhtiön asemaa osana datakeskusvetoista energiamurrosta ja kirjattiin tilauskantaan vuoden 2026 ensimmäisellä neljänneksellä.

Kyseessä on jo kolmas iso datakeskusten moottoritilaus Yhdysvalloista Wärtsilälle viime kesästä lähtien.

Kauppa kattaa yhteensä 24 Wärtsilä 50SG -moottoria. Yhteenlaskettu sähköteho on 429 megawattia, mikä vastaa suuren yhdysvaltalaisen datakeskusklusterin tarvitsemaa perus- ja säätövoimaa.

Moottorit toimitetaan voimalaitokseen, jonka tarkoituksena on turvata datakeskusta palveleva sähkönsaanti Yhdysvalloissa. Asiakkaan nimeä ei ole julkistettu, mutta hankkeen taustalla on institutionaalisen pääoman omistama energiayhtiö.

Datakeskushankkeiden ympärille rakentuvat voimalaitosratkaisut ovat nousseet viime vuosina keskeiseksi osaksi Yhdysvaltain sähkömarkkinoiden kehitystä. Ne vastaavat sekä kasvavaan sähkönkulutukseen että vaatimuksiin toimitusvarmuudesta.

Datakeskusten kasvu pakottaa vahvistamaan kapasiteettia

Datakeskusten kapasiteettia rakennetaan Yhdysvalloissa kiihtyvällä tahdilla, ja samalla myös kantaverkon kuormitus kasvaa. Tämä luo painetta joustaville ja nopeasti skaalautuville tuotantoratkaisuille.

Wärtsilän mukaan Yhdysvaltain kantaverkon kapasiteettia täytyy lisätä kiireellisesti, jotta datakeskusten ja muun teollisuuden tarpeisiin voidaan vastata. Taustalla vaikuttavat sekä pilvipalveluiden kasvu, tekoälysovellusten laskentateho että uusien palvelinkeskusalueiden synty.

”Datakeskusrakentamisen valtava kasvu vaatii luotettavaa sähköntuotantoa, ja siksi Yhdysvaltain kantaverkon kapasiteettia täytyy kiireellisesti lisätä. Wärtsilän joustavan moottoriteknologian avulla on mahdollista reagoida nopeasti sähköntarpeen vaihteluihin ja parantaa samalla koko sähkönjakelujärjestelmän resilienssiä”, kommentoi Wärtsilä Energian Amerikan toimintojen johtaja Risto Paldanius.

Yksi keskeinen kysymys markkinoilla on, miten nopeasti sähköjärjestelmä pystyy mukautumaan datakeskusten kuormituspiikkeihin. Tällaiset hankkeet tarjoavat sijoittajille myös näkyvyyttä pitkäaikaisiin kassavirtoihin, kun taustalla on usein pitkäkestoisia sähkön toimitussopimuksia.

Moottoriteknologiaa joustavaan perus- ja säätövoimaan

Wärtsilä 50SG -moottorit on suunniteltu kaasu­käyttöisiksi ja korkean hyötysuhteen ratkaisuiksi. Ne tarjoavat suuren tehon kompaktissa koossa, mikä on tärkeää datakeskusten kaltaisissa ympäristöissä, joissa tilankäytön tehokkuus ja asennusnopeus korostuvat.

Moottorit soveltuvat sekä joustavaksi päävoiman lähteeksi että nopeaksi säätövoimaksi. Nopea käynnistettävyys mahdollistaa sen, että voimalaitos pystyy reagoimaan sähköntarpeen muutoksiin minuuteissa.

Tämä on tärkeää erityisesti tilanteissa, joissa kuormitus vaihtelee voimakkaasti datakeskusten käyttöasteen tai sähköpörssin hintasignaalien mukaan. Samalla joustava kapasiteetti voi tukea tuuli- ja aurinkovoiman vaihtelevaa tuotantoa.

Datakeskusten sähkönkulutus kasvaa myös siksi, että palvelinkeskukset keskittyvät suuriin kampuksiin, jotka tarvitsevat omia tai dedikoituja tuotantoratkaisuja. Sijoittajille tämä avaa uuden kokoluokan infrastruktuurihankkeita, joissa energiantuotanto ja digitaaliset palvelut kietoutuvat yhteen.

Kunnianhimoinen aikataulu: kaupallinen käyttö 2028–2029

Hankkeen aikataulu on kunnianhimoinen. Wärtsilän moottorit on määrä toimittaa siten, että voimalaitos voidaan ottaa kaupalliseen käyttöön vuoden 2028 lopulla ja vuoden 2029 alussa.

Tämä tarkoittaa, että suunnittelu-, lupaprosessi- ja rakentamisvaiheiden on edettävä ilman merkittäviä viivästyksiä. Yhdysvalloissa paikalliset ja osavaltiokohtaiset lupa- ja verkkoonliityntäprosessit voivat olla projektille ratkaisevia.

Wärtsilälle projekti vahvistaa asemaa markkinassa, jossa datakeskusten energiatarpeen odotetaan kasvavan vielä pitkään. Yhtiön kannalta tilaus tukee tilauskantaa ja näkyvyyttä tulevien vuosien liikevaihtoon.

Sijoittajan näkökulmasta hankkeessa yhdistyvät vakaat käyttöasteet, datakeskusasiakkaiden pitkäkestoiset sopimukset ja kasvualueelle sijoittuva energiainfrastruktuuri. Se voi houkutella myös muita institutionaalisia sijoittajia vastaaviin projekteihin.

Markkinat hinnoittelevat datakeskuskysynnälle jatkoa

Wärtsilän osakkeen arvostus on kohonnut viime aikoina kireäksi, vaikka näkyvyys lähivuosien tuloskasvuun onkin vahvaa. Näin arvioi Inderesin analyytikko Pauli Lohi.

”Ennustettu tuloskasvu nojaa osittain uuslaitemyynnin parantuneeseen kannattavuuteen, mikä ei välttämättä ole kestävä oletus pidemmällä tähtäimellä, mikäli datakeskusvetoinen kysyntä laantuu”, Lohi toteaa.

Vuodelle 2027 on odotettavissa vahvat toimitukset, mutta kyseisen vuoden osakkeenarvostustaso ei jätä nousuvaraa vaan edellyttäisi merkittävän tuloskasvun jatkumisen myös tästä eteenpäin, Lohi arvioi.

”Myös geopolitiikka ja tullit voivat haitata asiakkaiden päätöksentekoa ja siten painaa kurssia lyhyellä aikavälillä, vaikkakaan alati muuttuvalle tulliympäristölle ei kannata antaa liikaa painoarvoa sijoituspäätöstä tehtäessä.”

Ilmoitus uudesta voimalaitostilauksesta oli mannaa markkinoille, sillä osake lähti selvään yli viiden prosentin nousuun tilausjulkistuksen jälkeen. Vuodessa Wärtsilän osake on kivunnut jo lähes 95 prosenttia.