Analyysi: NoHo pilotoi uudenlaista kasvua Suomessa ja Tanskassa

Jarno Suominen on toimitusjohtanut NoHo Partnersia syksystä 2024. Hän reagoi tiiminsä kanssa nopeasti yhtiön tulospoikkeamiin. Kuvat: NoHo Partners Oyj

”Olemme alkaneet edistää franchising-toimintaa osana meidän skaalautuvia brändejä”, ravintolayhtiö NoHo Partnersin toimitusjohtaja Jarno Suominen valotti yhtiön pitkän aikavälin kasvumahdollisuuksia toukokuun tulosjulkistuksessa Helsingissä.

Näin yhtiö pääsee kohteisiin, joihin se ei välttämättä muuten pääsisi operoimaan. Näistä esimerkkejä ovat tanskalaiseen Meny-ruokakauppaketjuun huhtikuussa avattu Halifaxin burgereiden myyntipiste sekä kesällä Holiday Clubin kanssa avattava Fat Lizardin ravintola Vierumäelle Heinolaan.

Kööpenhaminan lentokentälle avattiin helmikuussa Pizzeria Luca, jota operoi kansainvälinen ravintolayhtiö SSP. NoHolla on jo kaksi toimivaa saman konseptin omaa pizzeriaa Kööpenhaminassa ja myös uusi on käynnistynyt hyvin.

NoHolla on kokemusta franchise-toiminnasta Suomessa, koska osa Hook-siipiravintoloista toimii franchise-yrittäjien vetäminä. Ravintola-alalla franchise on yksi tyypillinen toimintatapa.

”Haluamme kokemusta enemmän myös tästä liiketoiminnasta franchise-antajana. Tätä ei kuitenkaan tehdä lähellekään kaikilla brändeillä. Kyse on valikoiduista piloteista ja uusista avauksista”, Suominen linjaa.

NoHo lisensioi brändejään valikoidusti franchise-käyttöön huolehtien itse brändi-ilmeestä, ruokatuotteesta ja ravintolakonseptista. Kuva: NoHo Partners Oyj

Kylmä talvi kuritti – aurinko nousi maaliskuussa

”Ensimmäinen neljännes alkoi Suomessa hyvin odotusten mukaisesti ja kansainvälisessä toiminnassa oli hieman kaksijaksoisuutta”, toimitusjohtaja Suominen kertoi pääviestinsä NoHon tulosinfossa tiistaina.

Liikevaihto kasvoi ilahduttavasti 5,8 prosenttia tammi-maaliskuussa, vaikka tammi- ja helmikuu olivat Pohjoismaissa poikkeuksellisen kylmiä. Tämä vähensi ihmisten liikkumista. Kylmä alkutalvi näkyi NoHolla eritoten Tanskassa.

Sen sijaan Suomessa yhtiö kykeni viime vuoden tasoiseen suoritukseen kasvun ollessa maltillista ja liikevoiton säilyessä 4,2 miljoonassa eurossa.

Kausiluonteisesti ensimmäinen kvartaali on ravintola-alalla myynnillisesti vuoden pienin. Silti yhtiö on saanut Norjan kannattavuustoimia etenemään. Tulos oli sielläkin positiivinen, kun se viime vuoden syysneljänneksellä ennen joulusesonkia kävi tappiolla.

Johdon mukaan kaikilla markkinoilla eli Suomessa, Tanskassa ja Norjassa toinen neljännes on alkanut selvästi edellisvuotta paremmin.

Suomen kasvu tulee ruokaravintoloista

Suomen liiketoiminta kasvoi 3,8 prosenttia ensimmäisellä neljänneksellä. Kasvu tuli erityisesti ruokaravintoloista.

Ruokaravintoloiden liikevaihto kasvoi jopa 6,7 prosenttia 33,8 miljoonaan euroon. Noin kahden miljoonan euron kasvuun vaikutti olennaisesti Jungle Juice Bar, jonka NoHo osti viime syksynä. Smoothie- ja mehubaariketju on yhdistelty konsernin lukuihin 1.9.2025 lukien. Ketjun vuosiliikevaihto ostettaessa oli 12,5 miljoonaa ja vuoden 2024 liiketappio 0,5 miljoonaa euroa.

Osavuosikatsauksen mukaan ”Jungle Juice Barin konsepti on osoittanut skaalautumiskykynsä”. Alkuvuonna yhtiö on avannut uudet mehubaarit Messukeskukseen sekä Tikkurilan ja Tampereen rautatieasemille. Jungle Juice Barista haetaan tänä vuonna noin puolen miljoonan euron synergioita esimerkiksi ostoissa ja vuokrasopimuksissa.

Suomen liiketoiminnassa myyntikatemarginaali parani 0,9 prosenttiyksikköä. Toisaalta henkilöstökuluprosentti heikkeni eli kasvoi 0,5 prosenttiprosenttiyksikköä. Kuva: NoHo Partners, osavuosiesitys 5.5.2026

”Ruokaravintoloiden kasvua tukee myös meidän huippuravintoloiden vahva performanssi ensimmäisellä kvartaalilla. Erityisesti Savoy ja Palace ovat performoineet erittäin hyvin”, Jarno Suominen summaa Suomen kehitystä.

Viihderavintoloiden liikevaihto laski 4,1 prosenttia 15,3 miljoonaan euroon, mutta toisen neljänneksen alku on ollut johdon mukaan ”erityisen vahva”. Tapahtumaravintoloiden liikevaihto kasvoi 6,5 prosenttia 11,1 miljoonaan euroon tammi-maaliskuussa.

Tanska kasvaa yritysostojen siivittäminä

Tanskassa oli kylmin tammi-helmikuu 16 vuoteen ja se vaikutti voimakkaasti ravintolakysyntään, mutta sään normalisoituessa tilanne palautui nopeasti maaliskuussa.

Tanskassa kysyntä on johdon mukaan kasvavaa eli ”markkinassa on vetoa”, mutta Norjan kysyntä on yhä varovaista. NoHon arvion mukaan Norjan ravintolamarkkina on hieman laskenut alkuvuona.

Kansainvälisen liiketoiminnan kasvu tuli Tanskan yritysostoista. Myyntikate säilyi hyvänä. Kuva: NoHo Partners, osavuosiesitys 5.5.2026

Kansainvälisen liiketoiminnan 12 prosentin kasvua tammi-maaliskuussa selittää Tanskan Halifax-yrityskauppa. Se on yhdistelty konsernin lukuihin toukokuusta 2025 alkaen ja toi viime vuonna tyypillisesti noin miljoonan euron kuukausimyynnin.

Orgaanisesti Tanskan liikevaihto laski selvästi sään vaikutuksesta. Norjan liikevaihto laski hieman. Kansainvälisessä toiminnassa Tanska toi jo lähes kaksi kolmannesta ja Norja reilun kolmanneksen liikevaihdosta.

”Norjassa kannattavuus on selvästi vertailukautta alempana, mutta kuitenkin saavutimme positiivisen liikevoiton. Se vahvistaa, että tehdyt toimenpiteet ovat oikean suuntaisia”, toimitusjohtaja totesi tiistaina.

NoHon johto arvioi ja pyrkii yhä siihen, että Norjan kannattavuus on kesään mennessä hyvällä pohjalla. Tilanteen korjaamiseksi konserni on keskittänyt osan Norjan toiminnanohjauksesta Suomeen.

Norjan kannattavuustoimet ovat olleet moninaisia sisältäen ravintoloiden sulkemisia, aukioloaikojen supistuksia, henkilöstörakenteen muutoksia sekä vuokrasopimusten uudelleenneuvotteluja.

Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa 5,8 prosenttia. Liikevoitto oli hyvällä 6,0 prosentin tasolla ottaen huomioon toimialan yleisen kannattavuuden ja kausiluonteisuuden. IFRS 16 -oikaistu nettovelkaantumisaste on 117 prosenttia ja omavaraisuusaste 35 prosenttia, tasoltaan molemmat tyydyttäviä. Kuva: NoHo Partners, osavuosikatsaus 5.5.2026

BBS etenee hyvässä tahdissa

NoHon talousjohtaja Jarno Vilponen esitteli 51-prosenttisesti omistetun osakkuusyhtiö Better Burger Societyn kehitystä.

Kasvu on jatkunut alkuvuoden aikana erinomaisesti ja strategiset painopistealueet ovat ennallaan. Tammi-maaliskuun kasvu oli 16 prosenttia ja liikevaihto 26 miljoonaa euroa. Suomessa oli maaliskuun lopussa 36 Friends&Brgrs -ravintolaa ja Sveitsissä 22 Holy Cow! -ravintolaa.

Näin ollen liikevaihto on keskimäärin 5 000 euroa päivässä per ravintola.

”Tavoitteena on toimintamarkkinoissa avata viisi yksikköä per maa jokaisen tilikauden aikana. Käytännössä siinä tahdissa mennään eli erinomaisesti. Suomeen on avattu jo kolme ravintolaa tämän vuoden aikana ja Sveitsissä seuraava yksikkö aukeaa lähiviikkojen aikana”, Vilponen valotti.

BBS käy strategian mukaisesti aktiivisia neuvotteluja mahdollisesta kolmannesta markkinasta. Friends&Brgrs tulee avaamaan tänä vuonna ensimmäisen stand-alone driving -yksikön eli erillisravintolan, jossa on myös oma drive in -autokaista. Vilponen luonnehtii sitä tärkeäksi päänavaukseksi kasvun kannalta.

NoHon kurssikehitys pärjää verrokeille

NoHon kurssikehitys on jäänyt 1,5 vuoden aikana selvästi Helsingin pörssin yleiskehitykselle, mutta pärjännyt varsin tasavahvasti kymmenen vuoden tarkastelujaksolla. Tosin kuvaajan OMX Helsinki –indeksi ei sisällä osinkoja.

NoHon osaketuotto 10 vuoden ajalta on 75 prosenttia vastaten lähes OMX Helsinki -indeksin tasoa. Moni eurooppalainen ravintolatoimija jää jälkeen. Kuva: Koyfin



Euroopassa ja varsinkaan Pohjoismaissa ei ole monia ravintola-alan pörssilistattuja yhtiöitä. NoHo Partners on Pohjoismaissa keskeisin toimija. NoHon osaketuotto osinkoineen on ollut 10 vuoden aikana, ulottuen 5.5.2026, vuositasolle muunnettuna 5,8 prosenttia. Se on hyvätasoinen, kun otetaan huomioon koronapandemia, joka ravisteli alaa rajusti.

Pandemia näkyy kurssipudotuksina kuvaajassa keväällä 2020. Ravintola-alan toimijat eivät toipuneet siitä yhtä helposti kuin monen muun toimialan yritykset. NoHo on kuitenkin pystynyt selvästi verrokkeja parempaan kehitykseen pörssissä.

Tämä selittyy nähdäkseni hyvin pitkälti sillä, että yhtiö on kyennyt jo neljän vuoden ajan 2022-2025 hyvätasoiseen kannattavuuteen, liikevoiton ollessa noin 9-10 prosenttia.

Kuvaajan muut toimijat ovat AmRest Holdings (EAT), SSP Group ja Mitchells & Butler (MAB). AmRest operoi yli 2 000 ravintolaa ja on listattu Madridissa ja Puolassa. Yhtiö toimii sekä omilla konsepteilla että ulkopuolisten brändien franchise-mallilla, esimerkkeinä KFC, Pizza Hut, Burger King ja Starbucks.

SSP Group on Lontoossa listattu. Se pyörittää kahviloita ja ravintoloita lento- ja rautatieasemilla omilla ja franchise-brändeillä, kuten Upper Crust (oma), Pret, Starbucks ja Burger King. SSP on aloittanut yhteistyön myös NoHon kanssa Kööpenhaminan lentokentällä, kuten jutun alussa todettiin.

Mitchells & Butlers on Lontoossa listattu pubeja ja casual dining -ravintoloita operoiva yritys.

Mainitut kolme verrokkia ovat markkina-arvoluokassa 1,5-2,5 miljardia euroa eli huomattavasti NoHoa isompia.

Yhteenveto

NoHo ei tehnyt tulosohjeistukseen muutoksia. Yhtiö arvioi, että tilikaudella 2026 konsernin kannattavuus pysyy hyvällä tasolla ja vertailukelpoinen osakekohtainen tulos kasvaa.

NoHon tuloksessa oli huonoa lievästi heikentynyt alkuvuoden operatiivinen tulos, mutta toisaalta toinen kvartaali vuonna 2026 on alkanut vertailuvuotta paremmin. Huhtikuun hyvä sää on vaikuttanut siihen, mutta kehitys on näkynyt myös laajemmin kuin vain terassikaupassa.

Yhtiön lainasalkku on pääosin sidottu 3-6 kuukauden euribor-korkoihin. Alkuvuoden 0,2-0,4 prosenttiyksikön koronnousu mainituissa viitekoroissa tulee siten vaikuttamaan 123 miljoonan euron rahoitusvelkojen korkokustannuksiin vuoden syklillä noin 0,4 miljoonaa euroa nostavasti, ellei muita tekijöitä – tai vastaisia koronmuutoksia – huomioida.

Tammi-maaliskuussa rahoitusvelkojen korkokulut olivat 1,5 miljoonaa euroa, jossa laskua 0,2 miljoonaa.

Tanskasta vuonna 2024 ostetun pakkausmateraaliyhtiö Triple Tradingin kasvu on jatkunut. Tuotteiden käyttöönotto NoHo Partnersin eri toimintamaissa etenee suunnitellusti. On oletettavaa, että oma pakkausmateriaaliyhtiö on nykyisissä markkinaoloissa tärkeä, koska Lähi-idän kriisi on nostanut pakkausmateriaalien hintoja ja voi myös vaikuttaa saatavuuteen.

NoHon osake on reagoinut tiistain tulosjulkistukseen hieman positiivisesti. Osakkeesta irtosi osingon ensimmäinen erä 0,07 euroa per osake torstaina 7.5.2026. Nykyinen 7,2 euron osakekurssi tekee yhtiön markkina-arvoksi 152 miljoonaa euroa. Osinkotuotto nykykurssilla on 3,2 prosenttia.

IR-seuranta on SalkunRakentajan ja Sijoittaja.fi:n yrityskumppaneiden kanava taustoittaville ja analyyttisille artikkeleille sekä muulle mielenkiintoiselle sijoittajatiedolle. Artikkeli on osa kaupallista yhteistyötä yhtiön kanssa. Artikkeli ei sisällä sijoitussuosituksia.