Analyysi: NoHon kehitys vaihteli – johto luottaa Jungle Juice Bariin

NoHo Partnersin viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Sanna Sandvall, toimitusjohtaja Jarno Suominen ja talousjohtaja Jarno Vilponen esittelivät yhtiön syyskvartaalin tulosta ja kehitystä analyytikoille Helsingissä 4.11.2025.

”Kolmannella kvartaalilla pystyimme hieman kasvattamaan liikevaihtoa edellisen vuoden vastaavasta, mutta jäimme omista odotuksistamme. Markkina ei ole palautunut aiemmin olettamallamme tavalla”, Noho Partnersin toimitusjohtaja Jarno Suominen avasi tulosinfon Helsingissä 4.11.2025.

Vielä elokuun alussa yhtiö näki ”suhdannenäkymien paranemisen ja asiakkaiden ostovoiman elpymisen jatkuvan ulkopuolisten talousennusteiden mukaisesti kuluvan vuoden aikana”. Enää yhtiö ei esitä arvioita markkinan käänteestä vaan arvioi vuoden 2026 alkupuoliskon ”kysynnän pysyvän maltillisella tasolla”.

Johto kertoi jättävänsä talouden käänteen ennustamisen talousennustajille.

Kokonaisuutena NoHo kehittyi vakaasti ja kannattavasti, mutta Norjan liiketoiminta ja yleinen markkinavire Suomessa eivät vastanneet yhtiön odotuksia. Orgaaninen eli yritysostoista riippumaton myynnin kehitys molemmissa maissa oli laskevaa, mutta Suomen liiketoiminnan kannattavuus oli hyvällä 10,5 prosentin tasolla liiketulosmarginaalilla mitattuna.

Kun takavuosina NoHo Partnersin johto kehui Norjan ja Tanskan ravintolamarkkinoiden erinomaisuutta verrattuna Suomeen, nyt Norjasta on tullut kanto kaskessa.

Toimitusjohtaja tiivisti tilanteen: ”Norjan markkina on ollut haastava koko vuoden, mutta meidän olisi pitänyt pystyä siellä parempaan erityisesti kannattavuuden osalta.”

Suomen liikevaihto paikattiin onnistuneilla yrityskaupoilla

Suomen kasvua yhtiö on paikannut onnistuneilla yrityskaupoilla, kuten H5 Ravintoloiden osto Tampereelta lokakuussa 2024, Wanhan Sataman ravintolaliiketoiminnan osto Helsingistä tammikuussa 2025 ja uusimpana smoothie- ja mehubaariketju Jungle Juice Barin osto syyskuussa 2025.

H5 Ravintoloiden vuositason liikevaihto oli ostettaessa kahdeksan miljoonaa euroa ja se ei sisälly vertailukauden eli heinä-syyskuun 2024 lukuihin. Vuoden 2025 kolmanteen neljännekseen sillä on todennäköisesti noin kahden miljoonan euron vaikutus.

Vastaavasti Jungle Juice Bar sisältyy NoHo Partners -konsernin lukuihin syyskuun 2025 alusta, joten sillä on raportoituun heinä-syyskuun kvartaaliin arviolta miljoonan euron liikevaihtovaikutus. Smoothie- ja mehubaariketjun vuositason liikevaihto on 12,5 miljoonaa euroa.

Suomen liiketoiminnan liikevaihto kasvoi 0,8 miljoonaa euroa eli 1,2 prosenttia heinä-syyskuussa. Yksittäiset liiketoiminta-alueet Suomessa säilyttivät liikevaihtonsa suunnilleen vertailukauden tasolla. Kuva: NoHo Partners, osavuosikatsaus 4.11.2025

Suomen liiketoiminnan liikevoitto koheni kolmannella neljänneksellä lievästi 6,8 miljoonasta 7,0 miljoonaan euroon ja marginaali vastaavasti 10,2:sta 10,5 prosenttiin.

Suomen liikevaihto oli 67,1 miljoonaa ja konserniliikevaihto yhteensä 91,4 miljoonaa euroa. Konserniliikevaihto kasvoi 3,3 prosenttia. Siihen ei sisälly enää Better Burger Society eli BBS, johon kuuluvat suomalainen Friends & Brgrs ja sveitsiläinen Holy Cow! -premiumburgerketjut.

BBS on osakkuusyhtiö, josta NoHo omistaa 50,7 prosenttia ja jossa sen äänivalta on 49,6 prosenttia. BBS:llä on omistuksena huomattava arvo, kuten viime analyysissa elokuussa kirjoitimme, mutta sen tulosvaikutus osakkuusyhtiötuloksen kautta NoHoon oli kvartaalilla vähäinen.

NoHo Partners -konsernin liikevoitto oli heinä-syyskuussa 7,6 miljoonaa euroa ja tulos ennen veroja 3,1 miljoonaa euroa. Vuosi sitten vertailukaudella luvut olivat 8,8 miljoonaa ja 4,3 miljoonaa euroa. Tuloksen lasku johtui Norjan liiketoiminnan tappiollisuudesta.

Suomen liiketoiminnan lähiajan näkymiin tuo vakautta se, että marras-joulukuun varaustilanne on johdon mukaan suunnilleen viime vuoden tasolla, jopa hieman korkeampi. Loppuvuosi on yhtiölle erittäin tärkeä pikkujoulusesongin vuoksi.

Viime vuoden päätösneljännes oli Suomen liiketoiminnassa erittäin hyvä. Liikevaihtoa kertyi 84,8 miljoonaa ja liikevoittoa 11,7 miljoonaa euroa marginaalin ollessa jopa 13,7 prosenttia. Kotimaan vertailuluvut tulevat siten olemaan vahvat.

Jungle Juice Bar tuo väriä ja terveellisyyttä NoHon portfolioon

Jungle Juice Bar toimii Suomen isoissa ja keskisuurissa kaupungeissa, kuten Espoossa, Tampereella ja Rovaniemellä. Kuvat: NoHo Partners, Jungle Juice Bar

Jungle Juice Barin osto syyskuun 2025 alussa oli mielestäni hieman yllättävä. Yritysosto tarkoittaa kahta asiaa. Se monipuolistaa konsernin liiketoimintaa uuteen smoothie- ja mehubaarimarkkinaan, jossa ostettu yritys on Suomen suurin toimija.

Toiseksi, yritysosto on kooltaan merkittävä Suomen liiketoiminnan Ruokaravintolat -liiketoiminta-alueelle. Ruokaravintoloiden liikevaihto oli viime vuonna 138 miljoonaa euroa, joten yritysosto kasvattaa sen liikevaihtoa yhdeksän prosenttia, ellei muita tekijöitä huomioida.

Suominen kertoi, että ostetun yrityksen konsepti on osoittanut jo skaalautumiskykynsä. Johto näkee skaalautumispotentiaalia olevan vielä merkittävästi jäljellä. Tämän lisäksi mehubaariketju on hyvin synerginen useiden toimintojen osalta. Kolmanneksi, NoHo arvioi pystyvänsä parantamaan uuden ketjun kannattavuusprofiilia kaiken kaikkiaan.

Johto muistutti tuotteiden terveellisyydestä ja siitä, että kulutuskäyttäytyminen on kasvussa Jungle Juice Barin tyyppisissä tuotteissa. On huomattava, että ostettu yritys ei kilpaile NoHon muun toiminnan kanssa.

Jungle Juice Bar tarjoaa mehuja ja smoothieita paitsi 40 baarissaan myös oman Jungle At Home -tuoteperheen muodossa ”hyvinvarustelluissa ruokakaupoissa”. Mehubaareissa myytävät tuotteet valmistetaan tuoreista hedelmistä paikan päällä. Kuva: Junglejuicebar.com

Jungle Juice Bar Finland Oy:n liiketulos oli tappiollinen 2023-2024, mutta liiketappio pienentyi 2,5 miljoonasta 0,5 miljoonaan euroon tilikaudella 2024.

Toimitusjohtaja Jarno Suominen kertoi tulosinfossa, että smoothie- ja mehubaariketjuketju sopii hyvin laajentamaan yhtiön tarjontaa Suomen markkinalla. Kaupassa yhtiölle tuli 40 kiinteää toimipistettä ja kahdeksan liikuteltavaa sesonkipistettä.

Kiinteät toimipisteet näkyvät Ruokaravintoloiden yksikkömäärän lisäyksenä taulukossa edellä.

”Tulemme kasvattamaan Jungle Juice Barin verkostoa ja tämä tukee hyvin pitkän aikavälin kasvutavoitteitamme”, toimitusjohtaja linjasi. Yhtiö keskittää kiinteiden toimipisteiden sijainnin jatkossakin parhaille liikepaikoille, jossa ne ovat suurten väkijoukkojen saavutettavissa – ja sesonkipisteet tapahtumiin.

”Integraatio etenee suunnitellusti ja uusia yksiköitä suunnitellaan jo kovaa vauhtia.”

NoHolle on tärkeää, että tuotekehitykseen ja tuotteiden laatuun panostetaan jatkossakin. Konserni havittelee ketjulle jopa puolen miljoonan euron synergioita toiminnanohjauksessa, hankinnoissa ja vuokrasopimuksissa ensi vuodesta alkaen.

Tanska kasvaa kannattavasti – Norja painui tappiolle

Tanskassa kvartaali onnistui johdon mukaan hyvin, kun taas Norjassa kvartaali oli historian heikoin suoritus normaalissa markkinaympäristössä. Norjan liiketulos painui tappiolle.

Suomisen mukaan asiakkaiden kulutuksessa on merkittävä muutos aiempaan Norjassa. Tanskassa sen sijaan kannattava kasvu jatkui sekä ravintolatoiminnassa että ravintoloille pakkausmateriaalia toimittavassa Triple Tradingissa.

Liikevaihtoluvuista näkee, että Norjan ja Tanskan kehityssuunta on täysin eri. Tanskassa kasvavat sekä yhtiön ravintola- että pakkausmateriaaliliiketoiminnat.

Katsottaessa Tanskan tammi-syyskuun liikevaihdon 12,2 miljoonan euron kasvua, siitä 4,8 miljoonaa selittyy Triple Tradingin ensimmäisestä kvartaalista, koska tammi-maaliskuussa 2024 se ei vielä sisältynyt konserniin. Tanskalainen ostettu ravintolaketju Halifax on puolestaan yhdistelty NoHon lukuihin toukokuusta 2025 lukien, ja se on tuonut liikevaihtoa viideltä kuukaudelta noin viisi miljoonaa euroa.

Näin ollen Tanskan orgaaninen kasvu on tänä vuonna ollut yli kaksi miljoonaa euroa, luokkaa 7-10 prosenttia.

Norjan tulosparannustoimet eivät ole olleet riittäviä ja yhtiö on lisännyt toiminnanohjausta Suomesta käsin.

”Meidän kansainvälisen liiketoiminnan johtajan Benjamin Gripenbergin läsnäoloa Norjassa on lisätty ja hänen rooliaan päivittäisen toiminnan ohjauksessa on kasvatettu. Näin saamme paremman yhteyden operatiiviseen toimintaan ja muutoksia saadaan paremmin toteutettua”, Suominen avasi.

Johto arvioi, että Norjan kannattavuus alkaa normalisoitua ensi kesään mennessä. Haastetta on tuonut liiketoiminnan painottuminen yö- ja peliravintoloihin. Heikoimpia yksiköitä saatetaan sulkea.

Oslon markkina, joka on NoHolle päämarkkina vuonomaan toiminnoissa, on laskenut baarien ja yökerhojen osalta tänä vuonna noin 16 prosenttia ja ruokaravintoloiden 7-8 prosenttia. Tilanne on ollut uusi ja paikallinen organisaatio ei ole kyennyt reagoimaan muutokseen tarpeeksi nopeasti.

Tase on vahvistunut koronan jälkeen

Talousjohtaja Jarno Vilponen muistutti, että osakkuusyhtiö BBS:n arvoa ei tarkastella taseessa kvartaaleittain. Se kirjattiin keväällä NoHo Partners -konsernin taseen vastaavaa-puoleen sijoituksiin arvolla 45 miljoonaa euroa, taulukossa erä osakkuusyhtiöt.

BBS:n arvonmuutokset ja tuloskirjaukset realisoituvat vasta transaktioiden yhteydessä.

NoHo Partnersin taseen vastaavaa-puolen isoin erä on IFRS 16 -käyttöoikeusomaisuuserät eli pitkäaikaiset vuokrasopimukset. Ne ovat vastinpari taseen vastattavaa-puolen IFRS 16 -velalle. Pörssiyhtiöiden kirjanpidossa pitkäaikaiset vuokrasopimukset kirjataan kuin ne olisivat velalla rahoitettua kiinteistöomaisuutta. Kuva: NoHo Partners, osavuosiesitys 4.11.2025

Liikearvosta 117 miljoonaa euroa kohdistuu Suomen liiketoimintaan ja 44 miljoonaa kansainväliseen liiketoimintaan.

Tästä näkökulmasta Norjan liiketoiminnan kehityksen oikaiseminen on tärkeää, koska muuten alaskirjausriski voi lisääntyä vaikuttaen toteutuessaan taseen tunnuslukuihin heikentävästi.

NoHon oma pääoma on noussut korona-ajan haastavimpien aikojen jälkeen noin 50 miljoonaa euroa, johtuen osaltaan voitollisesta BBS-transaktiosta keväällä, ja osaltaan jatkuvan liiketoiminnan voitollisuudesta 2022-2025. Osingonjako puolestaan pienentää omaa pääomaa.

Vilponen muistutti, että oikaistuin omavaraisuusasteen nousu yli 32 prosenttiin mahdollistaa tavoitteen mukaisen kasvavan osingon jakamisen. Viime tilikaudelta päätetty osinko oli 0,46 euroa osakkeelta, tarkoittaen 9,7 miljoonan euron kokonaisosinkoa.

Vastattavaa-puolella oma pääoma oli syyskuussa 111 miljoonaa euroa, IFRS 16 -vuokravastuuvelka 203 miljoonaa euroa, korollinen velka 126 miljoonaa euroa ja muut velat 110 miljoonaa. Taseen tervehtymisestä kertovat oman pääoman vahvistuminen ja korollisen velan eli rahalaitoslainojen supistuminen. Kuva: NoHo Partners

Talousjohto muistutti, että IFRS 16 -velan kasvu on luonnollista liiketoiminnan kasvaessa, koska yhtiö tekee bisnespäätöksiä vuokrasopimuksista, ei päätöksiä optimoidakseen vuokrasopimusvelkaa. Mainitussa velassa on kyse siitä, että yhtiö sitoutuu maksamaan hyvistä liikepaikoista vuokraa vuosien päähän. Taseen toisella puolella vastaava erä näkyy omaisuutena, kuten edellä esitettiin.

Rahalaitoslainojen korkokulut laskivat tuoreella kvartaalilla 0,2 miljoonaa euroa 1,8 miljoonasta 1,6 miljoonaan euroon. IFRS 16 -vuokravastuuvelkojen ei-kassavaikutteiset korkokulut puolestaan kasvoivat 0,2 miljoonaa euroa 2,4 miljoonaan euroon.

Nettovelkakerroin nousi kesäkuun 3,0:sta syyskuun 3,1:een, eli yhtiöllä on korollista nettovelkaa 3,1-kertaisesti käyttökatteeseen nähden. Tätä lukua yhtiö pyrkii laskemaan kohti 2,0:aa vuoteen 2027 mennessä, mutta nyt siihen vaikutti Jungle Juice Barin osto. Lukuun ei sisällytetä IFRS 16 -velkaa.

Uusia ravintoloita Seinäjoelle, Tampereelle, Rovaniemelle ja Helsinkiin

NoHo on ollut aktiivinen ravintola-avauksissa päämarkkinallaan. Kolmannella neljänneksellä avattiin kaksi uutta yökerhoa, Lumo Seinäjoelle ja Sin City Tampereelle. Apollo Live Club remontoitiin Helsingissä.

”Katsauskauden jälkeen Helsinkiin avattiin espanjalainen ravintola Bonito. Lisäksi Hanko Aasian konseptin kehitystyö on nyt saatu valmiiksi, ja Rovaniemelle avatun uuden yksikön toiminta on käynnistynyt vahvasti”, yhtiö toteaa osavuosikatsauksessa.



Bonito on NoHon uusi espanjalainen ravintola Helsingin Rikhardinkadulla. Se tuo pääkaupunkiimme palan Madridin ja Barcelonan tunnelmaa tapaksineen ja espanjalaistaustaisine kokkeineen. Kuvat: NoHo Partners

Osakkuusyhtiö BBS kasvaa sekä Suomessa että Sveitsissä. Suomeen on avattu tänä vuonna kolme yksikköä ja Sveitsiin neljä. Molempiin avataan tänä vuonna vielä yhdet uudet yksiköt, ja vuodella 2026 on vahvistettu kahdeksan uutta avausta yhteensä tähän mennessä.

”Kannattavan kasvun jatkuminen palvelee sijoituksemme arvon kehitystä tulevaisuudessa”, NoHo toteaa BBS:stä osavuosiesityksessä.

Vilponen tiivisti lopuksi konsernin osalta, että vaikka markkinaympäristön haasteet jatkuivat, liiketoiminnan perusedellytykset ovat vahvat. Hänen mukaansa operatiivinen tehokkuus tukee kannattavuuden säilymistä hyvällä tasolla myös loppuvuonna.

