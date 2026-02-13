NoHon Suomen liiketoiminta menestyy – kasvuhankkeita käynnissä

Toimitusjohtaja Jarno Suominen ja viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja Sanna Sandvall toivottivat sijoittajat, analyytikot ja lehdistön tervetulleeksi NoHon tulosjulkistukseen Helsingin Kulttuurikasarmille 11.2.2026. Kuva: Henri Elo

Toimitusjohtaja Jarno Suominen luonnehti ravintolayhtiö NoHo Partnersin vuotta 2025 haastavaksi Suomen ja Norjan markkinoilla, mutta Suomen viimeistä neljännestä vahvaksi. Konserni teki neljättä vuotta peräkkäin noin kymmenen prosentin liikevoiton.

Se, miksi osakekurssi laski heti tulosjulkistuksen jälkeen viitisen prosenttia, johtui todennäköisesti osinkoehdotuksen puolittumisesta. Suomalaiset yksityissijoittajat rakastavat osinkoja ja ovat tottuneet odottamaan NoHolta kasvavaa osinkovirtaa.

Nyt osinkopolitiikkaa kuitenkin muutettiin. Kun aiemmin tavoitteena oli jakaa kasvavaa osinkoa, nyt tavoitteena on jakaa osinkoa vähintään 50 prosenttia tilikauden vertailukelpoisesta osakekohtaisesta tuloksesta. Yhtiö antoi tästä oman tiedotteensa.

NoHo Partnersin osakekohtaisen osingon kehitys, euroa per osake, tilikausilta 2014-2025. Uuden osinkoehdotuksen myötä yhtiö profiloituu aiempaa enemmän kasvuyhtiöksi. Osinkotuotto 2,9 prosenttia nykykurssiin nähden on kasvuyhtiölle tyypillinen. Kuva: NoHo Partners

Talousjohtaja Jarno Vilponen avasi Helsingin tulosjulkistuksessa, että osinkoa ei laskettu kovenanttien eli lainojen erityisehtojen vuoksi. Yhtiön on kuitenkin helpompi keskittyä kasvuun ja samalla se pystyy pienentämään IFRS 16 -vuokrasopimusveloilla oikaistun nettovelan ja operatiivisen käyttökatteen suhdetta kohti tavoitetasoa kaksi, kun suhdeluku nyt on kolme.

Vilposen mukaan mainitulla tunnusluvulla on automaattinen vaikutuksensa rahoituksen marginaaleihin. Oikaistut nettorahoituskulut ilman IFRS 16 -korkokuluja olivat viime vuonna 9,1 miljoonaa euroa eli edellisvuoden tasolla. Taso on nähdäkseni korkeahko suhteessa vuoden lopun 123 miljoonan euron rahalaitoslainoihin. Tämä puoltaa osingon supistamista.

Kun osakemäärä on 21,04 miljoonaa kappaletta, ehdotettu osinko 0,23 euroa osakkeelta tekee 4,8 miljoonaa euroa. Se on tarkoitus jakaa jälleen kolmessa erässä: touko-, elo- ja marraskuussa. Tilikauden 2025 jatkuvien liiketoimintojen osakekohtainen tulos oli 0,46 euroa osakkeelta, eli osinkoehdotus on juuri puolet siitä.

Vakaata suorittamista. NoHo Partnersin liikevaihto ja tulos kehittyivät vakaasti sekä koko vuonna 2025 että viimeisellä neljänneksellä. Suomi pystyi säilyttämään tulostasonsa vahvemmin kuin kansainvälinen liiketoiminta. Kuva: NoHo Partners, tilinpäätösesitys 11.2.2026

Raportoitu osakekohtainen tulos 2025 oli 1,55 euroa osakkeelta. Tätä selittää kertaluonteinen tuotto 1,07 euroa, joka kirjattiin, kun BBS eli Better Burger Society -yhtiö irtosi konsernista osakkuusyhtiöksi keväällä 2025.

BBS pitää sisällään premiumburger-ketjut Friends & Brgrs:n Suomessa ja Holy Cow!:n Sveitsissä. NoHo omistaa BBS:stä noin 51 prosenttia äänivallan ollessa hieman alle 50 prosenttia.

Yritysostot avittavat kasvua

Ravintolamarkkinan kehitys on ollut Suomessa vaimeaa sekä 2024 että 2025; markkinan arvo on säilynyt nimellisesti suunnilleen ennallaan. NoHo kykeni päättyneellä tilikaudella yritysostovetoiseen kasvuun Suomessa ja Tanskassa.

Tanskasta yhtiö osti keväällä 2024 ravintola-alan pakkausmateriaaleja toimittavan Triple Tradingin, joka on kasvanut kannattavasti yritysoston jälkeen. Edelleen NoHo osti keväällä 2025 tanskalaisen Halifax-ravintolaketjun, joka tekee 11 yksiköllään 14 miljoonan euron liikevaihtoa. Kirjoitimme Halifaxista kevään analyysissa.

Halifax sisältyy Tanskan lukuihin toukokuusta lukien. Triple Tradingin liikevaihto on vuositasolla noin 20 miljoonaa euroa ja se sisältyy Tanskan lukuihin huhtikuusta 2024 alkaen.

Suomen liikevaihdon kehitys on ollut vakaata eri ravintolatyypeissä 2023-2025. Norjassa viihderavintoloihin painottuvassa liiketoiminnassa vuosi 2025 oli vaikea. Tanskassa kasvoi sekä ravintola- että pakkaustoiminnan liikevaihto. Kuva: NoHo Partners

Jotain konsernin synergioista kertoo, että Triple Tradingin toimittamat pakkaukset otetaan käyttöön kevään 2026 aikana myös Jungle Juice Bar -ketjussa, joka oli NoHon viimesyksyinen kotimaan yritysosto.

Smoothie- ja mehubaariketju Jungle Juice Bar käsittää 40 kiinteää toimipistettä. Se on yhdistelty konsernin lukuihin syyskuusta 2025 lukien eli neljän kuukauden ajalta. Kun vuositason liikevaihto on 12,5 miljoonaa euroa, sillä on arviolta neljän miljoonan euron vaikutus Ruokaravintoloiden liikevaihtoon 2025 kuvaajassa yllä.

”Toisella vuosipuoliskolla hankitun Jungle Juice Barin liiketoiminnan rakennetta on hiottu vastaamaan kannattavan kasvun edellytyksiä hyödyntämällä konsernin operatiivista osaamista sekä käymällä aktiivisesti neuvotteluita sekä olemassa olleiden että uusien vuokranantajien kanssa. Ensimmäinen uusi Jungle Juice Barin yksikkö avattiin katsauskauden päättymisen jälkeen Helsingin Messukeskukseen, ja kuluvalle vuodelle on vahvistettu jo useampia uusia avauksia”, NoHo kertoo tilinpäätöstiedotteessa.

Strategiakauden 2025-2027 Suomen liikevaihdon tavoite on 350 miljoonaa euroa, kun luku viime vuodelta oli 265 miljoonaa. Kasvu on tarkoitus aikaansaada sekä uusilla avauksilla olemassa oleviin ketjuihin että yritysostoilla.

NoHon osakasarvon edistämiseen olennaisesti myös osakkuusyhtiö BBS:n kasvu. BBS:n operoima Friends & Brgrs avasi tammikuussa 2026 Vantaan Kivistön uuteen Citymarketiin 35. Friends & Brgrs -ravintolan Suomessa. Kuva: Friends & Brgrs, tiedote 22.1.2026

BBS tekee avauksia – neuvottelee uudesta markkinasta

Tärkeä osa NoHon kasvusta liittyy BBS -osakkuusyhtiöön, jonka liikevaihto kasvoi viime vuonna ilahduttavasti 17 prosenttia 94 miljoonaan euroon.

Yhtiöllä on tällä hetkellä 35 Friends & Brgrs -ravintolaa Suomessa ja 22 Holy Cow! –ravintolaa Sveitsissä. Tavoitteena on avata molempiin maihin vuosittain viisi uutta ravintolaa per markkina.

BBS:n hallituksessa istuva Suominen antoi ymmärtää, että yhtiö on hyvin valikoiva ravintola-avauksissaan. Uudet avaukset ovat luonnollisesti hallituksen päätöksiä. Moni ehdotus menee myös hylkyyn, koska myös mikrosijainnit ratkaisevat. NoHolla ja BBS:llä on kokonaisuutena erittäin hyvä tuntemus Suomen ravintolamarkkinasta.

BBS:n yksiköt ovat johdon mukaan kannattavia ja ravintoloiden sulkemisia ei ole juurikaan tehty, vaikka ala on toki kilpailtu.

NoHon hallituksen puheenjohtajan Timo Laineen mukaan neuvottelut BBS:n laajentumisesta uuteen maahan Euroopassa ovat ”aika pitkällä ja niitä käydään aktiivisesti”. Tilipäätöstiedotteessa yhtiö kertoo, että ketjun tavoitteena on laajentuminen uuteen maahan ”lähitulevaisuudessa”.

Onnistumiset

Nähdäkseni tärkein uutinen sijoittajalle NoHon tulosjulkistuksessa oli Suomen liiketoiminnan vahvana toistunut kannattavuus loppuvuonna – näin siitä huolimatta, että yhtiö hankki syksyllä Jungle Juice Bar:in ja aloitti sen integroinnin konserniin. Liikevoitto säilyi 13,3 prosentissa vuoden tärkeimmällä kvartaalilla, kun se vuotta aiemmin oli 13,7.

Onnistumiseen ovat vaikuttaneet hyvä pikkujoulukausi, Messukeskuksen ravintoloiden hyvä veto, klassikkoravintoloiden menestyminen nykyisessä markkinatilanteessa, Hanko Aasia -konseptin kehitystyö ja tuloskäänne sekä onnistuneet, loppuvuonna valmistuneet remontit yökerhoravintoloissa Helsingissä, Tampereella ja Seinäjoella.

Kun Suomi teki viimeisellä neljänneksellä 77 miljoonaa euroa liikevaihtoa, Tanskan ja Norjan liikevaihto oli 25,1 miljoonaa. Norjan lasku pieneni seitsemään prosenttiin, mutta Tanska kasvoi jopa 42 prosenttia 15,4 miljoonaan Halifax-yritysoston ja Triple Tradingin vetämänä. Halifaxin integrointi saatiin katsauskaudella päätökseen.

Norjan liiketoiminnassa tulos kääntyi voitolle kausiluonteisesti vahvalla neloskvartaalilla, mutta työtä on vielä edessä.

”Siellä keskitymme ensisijaisesti kannattavuuteen lähitulevaisuudessa ja kasvuun vasta, kun kannattavuus on saatu tavoitetasolle”, Suominen linjasi Helsingissä.

Yhteenveto

Konsernin korollisen nettovelan (ilman IFRS 16 -vuokravelkoja) suhde operatiiviseen 39,5 miljoonan euron käyttökatteeseen vuonna 2025 oli 3,0. Kun osinkoa ollaan jakamassa 4,8 miljoonaa euroa kymmenen miljoonan sijasta, se helpottaa kasvua ja taseen vahvistamista.

Jos BBS myytäisiin viime vuonna määritetyllä omistuksen arvolla 46 miljoonaa euroa, konsernin nettovelka putoaisi alle 80 miljoonaan euroon ja mainittu nettovelan suhde käyttökatteeseen noin kahteen.

Suomessa yhtiö hakee kasvua uusilla avauksilla useissa konsepteissa, kuten Stefan’s Steakhousissa ja Hookissa. Kasvun painopiste on johdon mukaan Ruokaravintoloissa. Suomen liikevaihtotavoitetta 350 miljoonaa vuonna 2027 ei saavuteta ilman yritysostoja. Kuten hallituksen puheenjohtaja Timo Laine totesi, kasvavia alueita Suomen ravintolamarkkinassa ovat pääkaupunkiseutu ja Lappi.

Myös Tanskassa haetaan kasvua sekä ravintolatoiminnassa että Triple Tradingissa.

Kulttuurikasarmi sijaitsee Helsingin ytimessä, Kampissa. Rakennus on kauttaaltaan saneerattu entinen linja-autoasema, joka käsittää elokuvateatterin ja useita NoHon ravintoloita, kuten ensimmäisen kerroksen Friends & Brgrs, Henry’s ja toisen kerroksen tapahtumaravintola. Kuvat: Henri Elo

NoHon kurssilasku tulospäivänä jäi lopulta 2,7 prosenttiin. Osakekannan markkina-arvo 7,84 euron nykykurssilla on 165 miljoonaa euroa.

”NoHo Partners arvioi, että tilikaudella 2026 konsernin kannattavuus pysyy nykyisellä hyvällä tasolla ja vertailukelpoinen osakekohtainen tulos kasvaa”, yhtiö ohjeistaa alkanutta vuotta.

Kylmä alkuvuosi on oletettavasti vaikuttanut ihmisten liikkumiseen Suomessa. Tällä on varmasti ollut vaikutusta monen alan, kuten ravintoloiden, kysyntään tammi-helmikuussa. NoHolle olennaisempaa säiden osalta ovat kuitenkin kevään terassikuukaudet.

Yhtiön monipuolinen liiketoimintaportfolio tuo suojaa sekä suhdanteita että erilaisia säätilanteita vasten. Johdon mukaan vuosi 2026 on alkanut suunnitellusti ja budjetoidusti kaikilla markkinoilla.

