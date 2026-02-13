Analyysi: Sanoma ennustaa selvää tulosparannusta vuodelle 2026

Vuoden 2025 viimeisellä neljänneksellä Sanoman liikevaihto oli 226 miljoonaa euroa konsensusennusteen ollessa 230,3 miljoonaa euroa. Operatiivinen liikevoitto oli -27,4 miljoonaa euroa miinuksella, kun ennuste oli -27,4 miljoonaa euroa.

Loka-joulukuussa Sanoman liikevaihto laski molemmissa liiketoiminnoissa ja konsernin liikevaihto yhteensä laski vertailukelpoisesti seitsemän prosenttia. Learningissä erityisesti Espanjan liikevaihto laski ennen vuoden 2026 opetussuunnitelmauudistusta sekä vuosineljännesten välisen ajoittumisen vuoksi.

Media Finlandissa mainosmyynnin laskua osittain tasoitti digitaalisen tilausmyynnin jatkunut kasvu.

Sanoman oikaistu liikevoitto oli oppimisliiketoiminnan kausiluonteisuuden mukaisesti negatiivinen ja edellisvuoden tasolla -27,4 miljoonaa euroa, kun viime vuonna se oli -27,3 miljoonaa euroa. Sekä Learningin että Media Finlandin tulos oli melko vakaa.

Alhaisemmat tietojärjestelmäkustannukset vaikuttivat positiivisesti yhtiön muiden toimintojen tulokseen. Yhtiön oikaistu osakekohtainen tulos parani vuosineljänneksellä -0,20 euroon vertailukauden -0,21 eurosta.

Joulukuun lopussa Sanoman nettovelan määrä oli 486 miljoonaa euroa. Nettovelka laski sekä edellisvuoteen että syyskuun 2025 loppuun verrattuna rahavirran hyvän kehityksen tukemana ja oppimisliiketoiminnan kausiluonteisuuden mukaisesti.

Nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen parani 1,8:aan, kun se vuosi sitten oli 2,2. Suhde on siis ollut jo pidempään konsernin tavoitetasolla alle 2,5.

Sanoman avainluvut vuodelta 2025. Kuva: Sanoma tilinpäätöstiedote.

Vuodelle 2026 odotetaan merkittävää tulosparannusta

Sanoman näkymät vuodelle 2026 ennakoivat selvästi paranevaa oikaistua liikevoittoa vuoteen 2025 verrattuna. Yhtiö odottaa oppimateriaalien kysynnän kasvavan tiettyjen toimintamaiden opetussuunnitelmauudistusten vetämänä.

Yhdessä kasvaneen mittakaavan ja kasvunäkymien kanssa Learningin oikaistun liikevoittoprosentin odotetaan nousevan selvästi yli 23 prosenttiin vuonna 2026.

Media Finlandissa Sanoma odottaa digitransformaation jatkuvan ja liikevaihdon sekä oikaistun liikevoiton pysyvän suhteellisen vakaina. Suomen mainosmarkkinan arvioidaan pysyvän suhteellisen vakaana läpi vuoden.

Kuluvana vuonna Sanoma odottaa konsernin liikevaihdon olevan 1,29–1,34 miljardia euroa ja oikaistun liikevoiton olevan 205–225 miljoonaa euroa. Vuonna 2025 yhtiön liikevaihto oli 1,30 miljardia euroa ja oikaistu liikevoitto 188 miljoonaa euroa.

Osinkoon odotettu korotus

Sanoman hallitus ehdottaa, että vuodelta 2025 maksetaan osinkoa 0,42 euroa osakkeelta. Ehdotus osuu analyytikoiden odotuksiin ja se vastaa osinkopolitiikan mukaisesti 43 prosenttia yhtiön vapaasta rahavirrasta.

Kuten yhtiö pääomamarkkinapäivässään tiedotti, muuttaa se vuodesta 2026 alkaen vapaan rahavirran määritelmää siten, että siihen sisällytetään vuokrasopimusvelkojen maksut. Muutoksen myötä vapaa rahavirta kuvaa paremmin voitonjakoon käytettävissä olevia rahavaroja.

Muutoksella ei ole suoraa vaikutusta osinkoon, mutta se näyttäytyy korkeampana osingonjakosuhteena. Päivitetyn vapaan rahavirran määritelmän mukainen osinkosuhde vuodelta 2025 on 53 prosenttia.

Tuttuun tapaan osinko ehdotetaan maksettavan kolmessa yhtä suuressa erässä touko-, syys- ja marraskuussa.

Tilikaudelta 2024 Sanoma maksoi osinkoa 0,39 euroa osakkeelta. Tilikauden 2023 osinko oli 0,37 euroa osakkeelta

Sanoman taloudelliset tavoitteet vuosille 2026-2030

Viimeisen vuosineljänneksen aikana marraskuussa Sanoma järjesti pääomamarkkinapäivän, jossa se julkisti tavoitteensa strategiakaudelle 2026-2030:

Learningin että Media Finlandin vauhdittuneiden kasvunäkymien odotetaan johtavan konsernin oikaistun liikevoiton korkeaan yksinumeroiseen kasvuun. Sanoman valkaantumistavoite on alle 2,5 kertainen nettovelan suhde oikaistuun käyttökatteeseen.

Segmenttikohtaiset tavoitteet alkaneelle strategiakaudelle ovat:

Learning:

Vertailukelpoinen liikevaihto: kasvua keskikorkein yksinumeroisin luvuin

Oikaistu liikevoitto: kasvua korkein yksinumeroisin luvuin

Media Finland

Vertailukelpoinen liikevaihto: vakaa

Oikaistu liikevoitto: kasvua matalin yksinumeroisin luvuin

Aiemmissa vuosille 2024-2026 määritellyissä fokusalueissa Learningin vertailukelpoisen liikevaihdon tavoiteltiin kasvavan 2-5 prosenttia ja operatiivisen liikevoittomarginaalin olevan yli 23 prosenttia vuonna 2026. Uusista sanallisista tavoitteista huolimatta Learningin aiempi kannattavuustavoite kuluvalle vuodelle 2026 on pidetty yhä voimassa.

Sanoman osakekurssi

Sanoman kahdentoista kuukauden lähes yhtäjaksoinen kurssinousu kääntyi laskuun lokakuussa 2025 kolmannen vuosineljänneksen osavuosikatsauksen jälkeen. Vuonna 2026 osake on liikkunut 9,20-9,80 hintahaarukassa.

Markkinat ottivat tuoreen tuloksen vastaan lievän negatiivisesti. Sanoman osake sulki tulosjulkistuspäivän päätteeksi 5,8 prosentin laskuun.

Sijoittajan näkökulma

Kausiluontoisesti loka-joulukuun kvartaalilla Sanoman liikevaihto on alhainen. Syynä on yhtiön suurempi liiketoiminta-alue, Sanoma Learning, jossa myyntisesonki painottuu vahvasti vuoden toisen ja erityisesti kolmannen neljänneksen ajalle.

Tyypillisesti yhtiön ensimmäinen ja neljäs kvartaali ovat liikevaihdoltaan selvästi maltillisempia ja usein tulokseltaan tappiollisia.

Sanoman liikevaihdon ja oikaistun liikevoiton kertymä kvartaaleittain. Kuva: Sanoma tilinpäätöstiedote

Päättyneellä neljänneksellä Sanoma Learningin liikevaihto laski Espanjassa vuoden 2026 opetussuunnitelmauudistuksen edellä sekä vuosineljännesten välisen ajoittumisen vuoksi.

Espanja on yksi Sanoma Learningin merkittävimmistä markkina-alueista, jossa toteutetaan odotettu opetussuunnitelmauudistus kuluvana vuonna. Opetussuunnitelmauudistusta edeltävinä vuosina kysynnän hidastuminen on tyypillistä.

Myös Learningin suurimman markkina-alueen, Alankomaiden, liikevaihtoa painoi hieman edelleen heikommin kannattavien jakelusopimusten suunniteltu lopettaminen.

Media Finlandissa mainosmyynti pysyi odotetusti laskussa, vaikka hyvin kehittynyt tilausmyynti kompensoi sitä jälleen. Yhteensä Sanoman liikevaihto laski hieman analyytikoiden odotuksia enemmän.

Liikevaihtoennusteesta jäämisen ei kuitenkaan pitäisi olla suuri yllätys, sillä Espanjan matalampi opetussuunnitelmakausi on hidastanut kysyntää jo yli vuoden, ja Hollannin sopimusten lopettaminen sekä heikko mainosmyynnin kehitys olivat odotuksissa.

Tuloskehitys loka-joulukuussa oli Modular Financen koostamaan konsensusennusteeseen nähden odotusten mukainen. Sanoman oikaistu liiketulos pysyi vuoden takaisen vertailukauden tasolla. Oikaistua liiketulosta tukivat alhaisemmat tietojärjestelmäkustannukset muissa toiminnoissa sekä digitaalisen tilausmyynnin kasvu ja alhaisemmat kulut Media Finlandissa.

Learningissä tulos laski hieman Espanjan heikentyneen liikevaihdon myötä, mutta laskua lievensivät digitaalisten alustojen myynnin vahva kasvu Puolassa sekä Solar-ohjelman vaikutukset operatiiviseen tehokkuuteen.

Ohjaus odotuksiin

Vuonna 2026 Sanoma odottaa kasvattavansa oikaistua liikevoittoaan 9,0-19,7 prosenttia vertailuvuodesta. Tulosohjeistuksen keskiväli osui kuitenkin 215 miljoonaan euroon, mikä on hieman analyytikoiden ennustetta heikompi.

Modular Financen koostama konsensusennuste arvioi oikaistun liiketuloksen olevan vuonna 2026 noin 219 miljoonaa euroa.

Liikevaihdon osalta ohjaus oli analyytikoiden odotusten mukainen. Sanoman liikevaihto-ohjeistuksen keskiväli osuu 1,315 miljardiin euroon, mikä tarkoittaisi noin prosentin kasvua päättyneestä tilikaudesta.

Sanoman kasvuajurit vuoteen 2026 ovat kuitenkin ennallaan.

Learningin oppimateriaalien myynnin odotetaan kasvavan suurimmilla markkina alueilla Puolassa, Espanjassa ja Alankomaissa opetussuunnitelmauudistusten ajamana. Media Finlandissa digitaalisen tilausmyynnin odotetaan jatkavan kasvuaan printtimedian laskua nopeammin ja mainosmyynnin odotetaan pysyvän vakaana.

Sanoma myös lähtee vuoteen todella vakaalla taloudellisella asemalla, onnistuttuaan strategian mukaisesti parantamaan kannattavuuttaan ja vahvistamaan tasettaan vuonna 2025.

Lue Sanoman tuloksesta lisää yhtiön sivuilta.

IR-seuranta on SalkunRakentajan ja Sijoittaja.fi:n yrityskumppaneiden kanava taustoittaville ja analyyttisille artikkeleille sekä muulle mielenkiintoiselle sijoittajatiedolle. Artikkeli on osa kaupallista yhteistyötä yhtiön kanssa. Artikkeli ei sisällä sijoitussuosituksia.