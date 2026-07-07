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Hyviä uutisia teollisuudesta – tilaukset jatkavat kasvuaan

Hyviä uutisia teollisuudesta – tilaukset jatkavat kasvuaan

Teollisuuden uusien tilausten kasvu jatkui toukokuussakin, kertoo Tilastokeskus.
7.7.2026
Jorma ErkkiläKirjoittajaJorma Erkkilä
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Suomi talous teollisuus kilpailukyky Suomi talous teollisuus kilpailukyky

Tilausten arvo oli 5,8 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin. Edellisen kerran kaikkien päätoimialojen uudet tilaukset olivat kasvussa yli vuosi sitten.

Tammi-toukokuun aikana yritysten saamien uusien tilausten arvo kasvoi 4,9 prosenttia viime vuoden vastaavan aikaan verrattuna.

”Uusien tilausten arvon vuosimuutos on ollut positiivinen viimeiset kolme kuukautta. Myös pitkän aikavälin kehitys on ollut noususuuntainen, ja tilausten arvo on noussut lähelle vuoden 2022 syksyn huipputasoa”, Tilastokeskuksen yliaktuaari Petri Koivisto sanoo.

Yritykset saivat toukokuussa uusia tilauksia vuodentakaista enemmän kaikilla päätoimialoilla. Vahvinta tilausten kasvu oli paperiteollisuudessa, jossa tilausten arvo oli 9,5 prosenttia suurempi kuin vuotta aiemmin.

Metalliteollisuudessa uusien tilausten arvo kasvoi 5,1 prosenttia ja kemianteollisuudessa 4,6 prosenttia viime vuoden toukokuusta.

”Metalliteollisuudessa tilausten arvon pitkän aikavälin kehitys on ollut pääosin nousujohteista vuoden 2024 puolivälistä lähtien paria lyhyttä notkahdusta lukuun ottamatta”, Koivisto toteaa.

”Kemianteollisuudessa ja paperiteollisuudessa viime kuukausien myönteinen kehitys on puolestaan kääntänyt viime vuoden lopun laskevan trendin nousuun.”

Koiviston mukaan teollisuuden uusissa tilauksissa voimakkaat heilahtelut ovat kuitenkin kuukausitasolla tyypillisiä. Arvoltaan suuriakaan uusia tilauksia ei jaeta pidemmälle ajanjaksolle, vaan ne kohdistetaan tilastoitavalle kuukaudelle sellaisenaan. 

7.7.2026
Jorma ErkkiläKirjoittajaJorma Erkkilä
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Kuvapankkikuvat: Depositphotos

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Katso kommentit (1) Katso kommentit (1)

  1. Kyllä vasemmistopuolueita kok,sdp,kesk,vih,vas,rkp harmittaa kun PS valtiovarainministeri Purra laittanut tuulemaan, talous alkaa kasvamaan. Toivottavasti jatkossa ei enään em vasemmistopuolueita nähdä.

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