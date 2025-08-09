Teollisuusyritysten tilauskirjat paisuvat – ekonomisti: ”ehdottomasti positiivisia pilkahduksia taloudesta”

Yritykset saivat kesäkuussa uusia tilauksia vuodentakaista enemmän kemianteollisuudessa ja metalliteollisuudessa. Paperiteollisuudessa tilaukset kuitenkin vähenivät 3,8 prosenttia.

Kaikkiaan uusien tilausten arvo kasvoi 19,1 prosenttia vuodentakaisesta. Eniten kasvua nähtiin metalliteollisuudessa, jossa tilausten arvo oli kesäkuussa 26,1 prosenttia vuodentakaista suurempi. Kemianteollisuudessa uusien tilausten arvo oli myös 18 prosenttia korkeampi kuin vuotta aiemmin.

”Kemianteollisuudessa ja metalliteollisuudessa viime vuoden loppupuolella alkanut myönteinen trendi jatkuu. Paperiteollisuudessa trendi on ollut hieman alaspäin vuoden 2025 toisella neljänneksellä”, kertoo Tilastokeskuksen yliaktuaari Petri Koivisto.

”Tilastoa tulkittaessa on kuitenkin muistettava, että voimakkaat heilahtelut ovat kuukausitasolla tyypillisiä. Arvoltaan suuriakaan uusia tilauksia ei jaeta pidemmälle ajanjaksolle, vaan ne kohdistetaan tilastoitavalle kuukaudelle sellaisenaan”, Koivisto jatkaa.

Alkuvuoden aikana uusien tilausten arvo teollisuusalan yrityksissä kasvoi 10 prosenttia vuoden 2024 tammi-kesäkuuhun verrattuna.

”Eniten kasvua tämän vuoden tammi-kesäkuussa oli metalliteollisuudessa, jossa tilausten arvo oli 11,8 prosenttia viime vuoden vastaavaa aikaa suurempi. Kemianteollisuudessa tilaukset puolestaan kasvoivat 7,2 prosenttia ja paperin sekä paperi- ja kartonkituotteiden valmistuksen toimialalla 5,6 prosenttia”, sanoo Koivisto.

Koiviston mukaan varsinkin metalliteollisuudessa trendin kehitys on tällä hetkellä jyrkästi ylöspäin, ja toimialalla on saavutettu vuoden 2022 taso tilausten arvossa.

”Pidemmän aikavälin tuloksia tarkasteltaessa on hyvä kuitenkin muistaa, että teollisuuden uusien tilausten indeksistä ei ole poistettu hintojen vaikutusta vaan se lasketaan käyvin arvoin”, Koivisto lisää.

Tutkimuslaitos Laboren johtaja Mika Maliranta kommentoi tilauslukuja viestipalvelu X:ssä.

”Voisiko olla niin, että Suomen teollisuus olisi taas palaamassa trendilleen, joka alkoi 2010-luvun puolivälin jälkeen? Mene ja tiedä”, hän pohtii.

Voisiko olla niin, että Suomen teollisuus olisi taas palaamassa trendilleen, joka alkoi 2010-luvun puolivälin jälkeen. Mene ja tiedä. pic.twitter.com/jx3O8l7CAS — Mika Maliranta (@Maliranta) August 8, 2025

Taloustutkija ja EK:n yhteyspäällikkö Lauri Vuori iloitsee myös teollisuusyritysten tilauskirjojen paisumisesta.

”EK suhdannebarometrin tilauskanta-arvioissa kehitys on viime aikoina ollut vielä tasaisempaa, mutta ehdottomasti positiivisia pilkahduksia taloudesta”, hän toteaa X:ssä.