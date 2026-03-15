Teollisuuden suhdannekäänne takkuaa

Teollisuuden suhdannetilanne ei näytä elpymisen merkkejä tuoreiden tuotanto- ja tilauslukujen perusteella.
15.3.2026
Jorma Erkkilä
teollisuus tuotanto tehdas teollisuus tuotanto tehdas
Kuva: Tilastokeskus.

Tilastokeskuksen mukaan Suomen kausitasoitettu teollisuustuotanto väheni tammikuussa 1,1 prosenttia edellisestä kuukaudesta. Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto pysyi samalla tasolla kuin vuoden 2025 tammikuussa.

Teollisuuden työpäiväkorjattu tuotanto oli vuoden 2026 tammikuussa 1,8 prosenttia pienempi verrattuna vuodentakaiseen. Teollisuuden kausitasoitettu tuotanto väheni 2,0 prosenttia edellisestä kuukaudesta.

Teollisuustuotanto kasvoi tammikuussa päätoimialoista eniten sähkö-, kaasu-, lämpö- ja ilmastointihuollon toimialalla, 5,2 prosenttia, ja sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa, 4,4 prosenttia edellisestä kuukaudesta. Elintarviketeollisuudessa tuotantoa oli 2,8 prosenttia enemmän kuin vuoden 2025 joulukuussa.

Teollisuustuotannon lasku oli tammikuussa voimakkainta kemianteollisuudessa, jossa tuotanto väheni 14,7 prosenttia edellisestä kuukaudesta. Muilla päätoimialoilla tuotannon lasku oli maltillisempaa.

Kaivostoiminnan ja louhinnan toimialalla tuotantoa oli 4,3 prosenttia vähemmän, metsäteollisuudessa 1,5 prosenttia vähemmän ja metalliteollisuudessa 0,1 prosenttia vähemmän kuin joulukuussa 2025.

Teollisuuden uusien tilausten arvo oli Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2026 tammikuussa 2,7 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. Uudet tilaukset kasvoivat vain metalliteollisuudessa.

Yritykset saivat tammikuussa 2026 uusia tilauksia vuodentakaista vähemmän kemianteollisuudessa ja paperin sekä paperi- ja kartonkituotteiden valmistuksen toimialalla. Eniten tilaukset vähenivät kemianteollisuudessa, jossa tilausten arvo oli 18,3 prosenttia vuodentakaista pienempi.

Paperin sekä paperi- ja kartonkituotteiden valmistuksen toimialalla uusien tilausten arvo oli 12,9 prosenttia pienempi kuin vuotta aiemmin. Metalliteollisuudessa uudet tilaukset kasvoivat 3,6 prosenttia vuodentakaisesta.

Tilaustilastoa tulkittaessa on muistettava, että voimakkaat heilahtelut ovat kuukausitasolla tyypillisiä. Arvoltaan suuriakaan uusia tilauksia ei jaeta pidemmälle ajanjaksolle, vaan ne kohdistetaan tilastoitavalle kuukaudelle sellaisenaan.

15.3.2026
Jorma ErkkiläKirjoittajaJorma Erkkilä
Kumppanipalvelut ja edut
Sijoittaja fi mainoskuva

Sijoittaja.fi-jäsenyys alehintaan

Sijoittaja.fi tarjoaa kattavat työkalut ja tiedot markkinoiden seuraamiseen sekä parempien sijoituspäätösten tekemiseen. SalkunRakentajan lukijat saavat 20 %:n alennuksen jäsenyydestä alennuskoodilla SRSI20

Coinmotion

Aloita kaupankäynti kryptovaluutoilla

Tarjous SalkunRakentajan lukijoille: Käyttämällä​ ​alennuskoodia​ ​SRFI17X,​ ​saat​ ​1 %:n treidauskulut​ ​ensimmäiselle​ ​kuukaudelle​ ​(50%​ ​alennus).

kryptot-ripple-Bitcoin-ethereum-112023

Yli 300 kryptovaluuttaa - Rajattomasti mahdollisuuksia

Tarjous SalkunRakentajan lukijoille: Käyttämällä​ ​alennuskoodia​ ​SRFI17X,​ ​saat​ ​1 %:n treidauskulut​ ​ensimmäiselle​ ​kuukaudelle​ ​(50%​ ​alennus).Coinmotion Oy on Finanssivalvonnan valvoma kryptovarapalvelun tarjoaja ja maksulaitos.

