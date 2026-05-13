Endominesin tulos lähes kolminkertaistui alkuvuonna – kultakaivos hyötyi jalometallin ennätyshinnasta

Kultayhtiö Endominesin ensimmäisen vuosineljänneksen tulos oli ennätyksellisen vahva. Yhtiö takoi tulosta kolmessa kuukaudessa lähes saman verran, kuin viime vuonna yhteensä. Endominesin johto arvioi yhtiön toimintaympäristön pysyvän hyvänä vuonna 2026.

Endominesin vuoden ensimmäinen neljännes oli ennätyksellisen vahva. Yhtiön liikevaihto kasvoi 77 prosenttia vertailukaudesta tuotannon kasvun ja kullan korkean hinnan tukemana. Kultaa tuotettiin tammi-maaliskuussa 4 955 unssia, eli 9,8 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten samaan aikaan.

Konsernin käyttökate kasvoi katsauskaudella 139 prosenttia ja oli 8,8 miljoonaa euroa, kun vertailukauden käyttökate oli 3,7 miljoonaa euroa. Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varaston muutos paransi käyttökatetta 1,4 miljoonaan euroon vertailukauden 0,2 miljoonasta eurosta.

Konsernin kulut kasvoivat hieman ensimmäisellä neljänneksellä. Kannattavuutta rasitti muun muassa liiketoimintojen muihin kuluihin kirjattu 0,9 miljoonan euron kertaluontoinen erä, joka liittyi Yhdysvaltojen Idahossa sijaitsevien kolmen kultaesiintymän myyntiin liittyviin palkkioihin sekä muihin kaupan viimeistelyyn liittyviin kirjauksiin.

Endominesin liiketulos kasvoi katsauskaudella 192 prosenttia ja oli 7,3 miljoonaa euroa, kun vertailukauden luku oli 2,5 miljoonaa euroa. Yhtiön operatiivinen rahavirta ennen investointeja oli vahva 8,7 miljoonaa euroa, vertailukauden lukeman ollessa 1,5 miljoonaa euroa.

Geopoliittinen tilanne vaikeuttaa ennustamista – vuodelle 2026 ennustetaan kasvua

Endominesin mukaan geopoliittinen ja taloudellinen epävarmuus sekä suurvaltojen kiristyneet suhteet heijastuivat voimakkaasti kullan hintakehitykseen, ja alkuvuosi on ollut kullan hinnan osalta poikkeuksellisen volatiili.

Lyhyellä aikavälillä epävarmuus Lähi-idän alueella tekee yhtiön mukaan ennustamisesta erittäin vaikeaa. Endomines kuitenkin arvioi, etteivät kultamarkkinan perusfundamentit ole muuttuneet, ja ne tukevat kullan hintaa myös vuoden toisella puoliskolla.

Endomines pitääkin ohjeistuksensa tilikaudelle 2026 ennallaan. Kullan tuotannon odotetaan kasvavan 10–20 prosenttia edellisvuodesta. Vuonna 2025 Endomines tuotti kultaa 16 630 unssia, eli 517,2 kiloa.

Odotukset kullan hintakehityksestä liikuttavat Endominesin osakekurssia

Kaivossektorin osakkeille on tyypillistä, että louhittavan jalometallin hintakehitys vaikuttaa herkästi osakekurssiin. Myös Endominesin osakekurssia on liikutellut erityisesti kullan hintakehitys. Tämä näkyi yhtiön osakekurssin nopeana nousuna viime vuonna.

Kuluvana vuonna sama trendi on edelleen nähtävissä. Endominesin tämän vuoden kurssihuippu pörssipäivän päätöskurssilla on tammikuun 28. päivältä, jolloin osake sulki 11,78 euron hintaan. Samalle päivälle osui kullan spot-hinnan kaikkien aikojen huippu noin 5 420 dollarissa.

Kullan hintakehitys viimeisen 12 kuukauden aikana.

Tammikuun huippujen jälkeen kullan hinta korjasi hieman, mutta maaliskuun loppuun mennessä se painui lievään laskuun geo- ja kauppapoliittisen epävarmuuden noustua.

Kuten Endomines osavuosikatsauksessa linjasi, tekee Lähi-idän alueen epävarmuus lyhyellä aikavälillä yhtiön liiketoimintaympäristön ennustamisesta vaikeaa. Tämä on näkynyt Endominesin osakekurssissa, joka on hakenut tasoa yhdeksän euron tuntumasta, vaikka yhtiö on tiedottanut huhtikuussa positiivisista kairaustuloksista ja nousseista tuotantoluvuista.

Toukokuun alussa Endominesin osake sai jälleen nostetta. Ennätyksellinen tammi-maaliskuun osavuositulos sai markkinoilta positiivisen vastaanoton.

Endominesin osakekurssi 12.5.2026 saakka. Osakekurssi on oikaistu huhtikuussa toteutetulla 2:1 osakesplitillä.

Huhtikuussa Endomines Finland toteutti yhtiökokouksen valtuutuksella maksuttoman osakeannin, jossa yhtiö antoi osakkeenomistajille kaksi uutta osaketta jokaista yhtä ennestään omistettua osaketta kohden. Lisäksi uusia osakkeita annettiin vastaavasti yhtiölle itselleen yhtiön hallussa olleiden omien osakkeiden perusteella.

Niin sanotun osakesplitin myötä Endominesin osakekanta kasvoi 36 337 491 osakkeeseen. Kaupankäynti uusilla osakkeilla alkoi 30. huhtikuuta 2026.

Johto luottaa loppuvuoden sujuvan hyvin

Endomines siirtyi tänä vuonna raportoimaan liiketoimintansa kehitystä neljännesvuosittain aiemman puolivuosittaisen raportointisyklin sijaan.

Kullan keskihinta pysyi alkuvuonna selvästi vertailukautta korkeammalla, kuten yhtiön toimitusjohtaja Kari Vyhtinen tilinpäätöstiedoteen yhteydessä arvioi. Tämä tuki liikevaihtoa yhdessä kasvaneen kullan tuotannon kanssa. Korkean liikevaihdon myötä myös Endominesin kannattavuus parani selvästi, vaikka liiketoiminnan kulut kasvoivat hieman.

Tuloskehityksen merkittävyydestä kertoo hyvin se, että tammi-maaliskuun aikana Endomines takoi lähes yhtä suuren liiketuloksen, kuin vuonna 2025 yhteensä.

Osavuosikatsauksessa Endomines arvioi sen liiketoimintaympäristön ennustettavuuden olevan vaikea Iranin sodan vaikutusten johdosta. Tammi-maaliskuun neljännes antoi yhtiölle kuitenkin vahvan lähdön vuoteen 2026, ja ensimmäisen vuosineljänneksen tulosjulkistustilaisuudessa Endominesin johto vaikutti luottavaiselta, että markkinatilanne pysyy vielä suotuisana ja ohjeistukseen ylletään.

Keskeinen ajuri Endominesin liiketoiminnassa on kullan hintakehitys, jonka fundamenttien yhtiö perusteli pysyneen ennallaan.

Toimitusjohtaja Vyhtisen mukaan kullan hinnan odotetaan pysyvän vielä seuraavan kolmen tai neljän kuukauden ajan nykyisellä tasollaan, mutta loppuvuodesta se voi arvioiden mukaan kääntyä takaisin nousuun. Koko vuoden ajalta keskihinnan arvioidaan pysyvän edellisvuotta korkeampana.

Seuraavilla neljänneksillä Endomines saa kausiluontoista tukea. Sähkön hinta nimittäin vaikuttaa yhtiön tuotantokustannuksiin merkittävästi, ja kesällä sähkön hinta tyypillisesti laskee, kun kulutus vähenee talvesta ja sähkön tuotantoa on esimerkiksi aurinkovoiman osalta suhteellisesti enemmän.

Endominesin kasvuodotukset ovat väkivahvat

Analyytikot odottavat Endominesin kasvattavan liikevaihtoaan sekä tulostaan rajusti seuraavien vuosien aikana.

Analyytikot odottavat Endominesin kasvattavan liikevaihtoaan sekä tulostaan rajusti seuraavien vuosien aikana. Ennusteet perustuvat yhtiön julkaisemiin kairaustuloksiin Karjalan kultalinjan alueella sekä niistä tehtyihin resurssiarvioihin. Odotuksia on ladattu erityisesti Eteläisen kultalinjan tuotantoon, joka Endominesin tavoitteena on aloittaa vuoteen 2030 mennessä.

Kullan tuotannon lisäksi Endominesillä on kasvupotentiaalia volframin ja molybdeenin tuotannossa, joihin yhtiö on erikseen panostanut kaivosalueella tehtyjen löydösten pohjalta.

Tulosjulkistustilaisuudessa toimitusjohtaja Vyhtinen korosti erityisesti volframin mahdollisuuksia. Volframi on erityisesti puolustusteollisuuden hyödyntämä metalli, jonka hinta on viime vuosina noussut nopeasti puolustusmegatrendin mukana. Kasvuennusteet nojautuvat kuitenkin vahvasti vielä arvioihin tulevaisuuden tuotannon kasvusta, minkä takia niihin kohdistuu epävarmuutta.

Osake saa myös hyvät pisteet momentista, mikä kuvaa osakekurssin lyhyen tähtäimen trendiä. Endomines ei ole osinko-osake, joten osinkopisteet jäävät heikoksi.

Artikkeli ei sisällä sijoitussuosituksia.