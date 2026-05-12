Keslalta yllättävä päätös – osake nousi lähes 10 prosenttia

Metsäteollisuutta palveleva konepaja Kesla julkaisi maanantaina sisäpiiritiedotteen, jonka mukaan se aloittaa traktorivarustetuoteryhmän divestointiprosessin ja keskittyy entistä vahvemmin Kesla Defence -tuoteryhmän kehittämiseen.

Käytännön tasolla tämä tarkoittaa sitä, että Kesla lopettaa traktorivarusteiden valmistamisen siviilimarkkinoille, keskittyen jatkossa yhä enemmän puolustusteollisuuden tuotteisiin.

Päätöstä voidaan pitää pienoisena yllätyksenä, sillä mm. traktoripohjaisista varusteista tunnetun Keslan matka puolustusteollisuudessa on ollut melko lyhyt. Puolustusteollisuuteen keskittynyt Kesla Defence -tuoteryhmä perustettiin alkuvuodesta 2025.

Yllätyksellisen päätöksestä tekee myös se, että alkujaan Keslan puolustusteollisuuden tuotteet on valmistettu pitkälle siviilituotteiden pohjalta. Yhtiö on aiemmin kertonut, että käyttämällä puolustusteollisuuden tuotteissa mahdollisimman paljon siviiliteknologiaa, saadaan valmistettavuus, huollettavuus, toimitusajat ja hinnat pysymään paremmin kurissa.

Aiemmin luovuttiin jo hakkurituoteryhmästä

Keslan traktorivarusteisiin lukeutuvat peräkärryt, kuormaimet ja kahmarit. Yhtiön traktoripohjaisia työvarusteita käytetään metsässä, maataloudessa sekä myös kunnallisteknisissä töissä.

Aiemmin Kesla on jo hankkiutunut eroon hakkurituoteryhmästä myymällä pois sen tuoteoikeudet. Yhtiön hakkuriliiketoiminta ehti olla olemassa yli 20 vuotta, jonka aikana Kesla ehti toimittaa yli 400 hakkuria kaikkiaan 15 eri maahan. Tarkkaa kauppasummaa ei kerrottu julkisuuteen, mutta kauppasumma kerrottiin olevan taloudelliselta merkitykseltään vähäinen.

Tavoitteena varmistaa riittävät resurssit

Yhtiön päätöksen taustalla on erityisesti tavoite varmistaa riittävät resurssit Kesla Defencen ja muiden tuoteryhmien kehittämiseen ja toimituskyvyn rakentamiseen. Lisäksi päätös on osa joulukuussa 2025 julkistettua liiketoiminnan ja taloudellisen tilanteen tervehdyttämistä sekä rakenteellista arviointia.

”Kaiken perustana on, että Keslalla on jatkossakin kilpailukykyinen ja asiakkaille lisäarvoa tuottava tuote- ja palveluvalikoima. Näkymämme puolustusteollisuudessa ovat vahvat, ja haluamme varmistaa riittävät resurssit ja fokuksen erityisesti Kesla Defence -tuoteryhmämme kehittämiseen”, kiteyttää yhtiön toimitusjohtaja Pasi Nieminen.

Kesla kertoo jatkavansa rakenteellista arviointiprosessia ja keskittyvänsä strategian mukaisesti niihin tuoteryhmiin, jossa yhtiöllä on selkeimmät kilpailuedut.

”Traktorivarusteiden osalta olemme tulleet huolellisen strategisen arvioinnin osalta siihen johtopäätökseen, että tuoteryhmän divestointi traktoriasenteisten siviilisovelluksien osalta on kokonaisuuden kannalta paras ratkaisu”, Nieminen kommentoi.

Inderes: ”päätös on looginen”

Inderesin analyytikko Aapeli Pursimo kommentoi Keslan ilmoitusta tiistaina ennen pörssien aukenemista. Pursimon mukaan päätös ei ole suinkaan yllättävä, vaan pikemminkin looginen ja melko odotettu.

”Mielestämme päätös on looginen ja melko odotettu jatkoaskel yhtiön tervehdyttämisohjelmassa, ja se mahdollistaa resurssien kohdistamisen jäljelle jääviin siviilituotteisiin sekä etenkin Defence-liiketoimintaan. Lisäksi onnistunut liiketoimintojen myynti voi tukea yhtiön rahoitusasemaa ja laskea rahoituksen riskitasoa”, Pursimo kommentoi.

Pursimon mukaan päätöksen taloudelliset vaikutukset ovat kuitenkin vielä hämärän peitossa. Analyytikon kommentissa Pursimo kertoo Keslan kommentoineen päätöstä niukkasanaisesti, eikä yhtiö ole esimerkiksi julkistanut nyt divestointiprosessin alla olevien tuoteryhmien osuutta konsernin liikevaihdosta.

”Hyvin karkean arviomme mukaan siviilipuolen traktorivarusteiden osuus konsernin liikevaihdosta voisi nykyisellään olla noin 20 %, mutta jäämme odottamaan tämän osalta vielä lisätietoja prosessin edetessä.”

Kerberos-monitoimiperävaunu hittituotteena

Kesla Defence -tuoteryhmän päätuote on traktoripohjainen Kerberos-monitoimiperävaunu. Perävaunu on kehitetty yhteistyössä Suomen Puolustusvoimien kanssa, joka onkin yhtiön kenties merkittävin asiakas. Kerberos-monitoimiperävaunuja on toimitettu Puolustusvoimille 3,4 miljoonalla eurolla vuosina 2021–2023.

Puolustusvoimat ei ole kuitenkaan Keslan ainoa asiakas. Kotimaan armeijan lisäksi Kerberos-monitoimiperävaunua on myyty myös muille Nato-maille kahdessa eri erässä. Näistä kaupoista Kesla on tosin voinut tiedottaa varsin niukasti.

Toukokuussa 2025 Kesla tiedotti myyneensä Kerberos-perävaunuja Nato-maan armeijalle, mutta kohdemaata tai tilauksen arvoa yhtiö ei voinut paljastaa. Toinen tilaus tuli maaliskuussa 2026 ja ostajana oli jälleen nimettömäksi jäänyt Nato-maa. Tästä tilauksesta pystyttiin kuitenkin kertomaan tilauksen arvo, joka oli 17 miljoonaa euroa.

Kerberoksen lisäksi Kesla Defencen tuoteryhmää täydentää HydraX-sammutusvaunu. HydraX-perävaunu on tuotteena Kerberosta selvästi tuoreempi, sillä se julkistettiin syksyllä 2024. Tuotetta on tarkoitus markkinoida erilaiseen viranomaiskäyttöön.

Osake yli tuplaantunut alkuvuoden aikana

Kesla julkisti vuoden 2026 ensimmäisen kvartaalin tuloksen viime perjantaina. Yhtiön Q1-tulos oli odotetusti yhä tappiollinen, mutta tilauskertymä kasvoi merkittävästi erityisesti Defence-tilauksen ansiosta.

Myös siviilipuolesta kerrottiin osavuosikatsauksen yhteydessä, että siellä oli nähtävissä jo varovaisia piristymisen merkkejä, erityisesti auto- ja teollisuusnostureissa. Kaikesta huolimatta yhtiön tilanteessa odotukset kohdistuivat etenkin puolustusteollisuuteen.

”Puolustusteollisuudessa näkymät ovat edelleen hyvät ja Kesla aikoo jatkaa Defence-tuoteryhmän kansainvälistä myyntiä ja odottaa tämän näkyvän konkreettisesti vuoden 2026 aikana”, Pursimo kommentoi osavuosikatsausta tuoreeltaan.

Markkinat ottivat Keslan uutisen traktorivarustetuoteryhmän divestointiprosessista vastaan positiivisesti. Uutista seuraavana päivänä tiistaina Keslan osake nousi 5,40 eurosta 5,76 euroon, mikä tarkoittaa 9,09 prosentin nousua.

Keslan osakkeen vire on ollut viime aikoina hyvä. Vuoden alusta osakkeen arvo on noussut 126,77 prosenttia eli yli tuplaantunut, sillä osake on rymistellyt reilussa neljässä kuukaudessa 2,54 eurosta nykyiseen 5,76 euroon.