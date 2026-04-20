Kesla kiitää pörssissä – markkina hinnoittelee jo seuraavaa Nato-tilausta

Kesla oli vielä alkuvuonna yksi Helsingin pörssin unohdetuimpia tappiollisia yhtiöitä. Viimeisten viikkojen aikana pienkonepajasta on tullut kevään näkyvimpiä kurssinousijoita.

Joensuulainen, vuonna 1960 perustettu metsäteknologiayhtiö painui tilikaudella 2025 tappiolle. Investoinnit sen kohdemarkkinoilla ovat olleet jäissä toista vuotta, rahoituskovenantit paukkuivat tilikauden päätteeksi.

Nyt kurssi lähestyy kuuden euron rajaa. Viime viikolla A-osake nousi 56 prosenttia, ja vuoden alusta nousua on kertynyt lähes 132 prosenttia.

Tuoreimmalla viikolla yhtiö ei tiedottanut mitään.

Osa liikkeestä on mekaanista. Keslan pörssivaihto on ohut, joten kohtuullisenkin kokoluokan ostoimpulssit heittelevät kurssia voimakkaasti. Hallituksen huhtikuussa käynnistämä selvitys A- ja B-osakesarjojen mahdollisesta yhdistämisestä sekoittaa omalta osaltaan pakkaa.

Varsinainen laukaisu tuli maaliskuussa. Kesla tiedotti 23. maaliskuuta noin 17 miljoonan euron Kerberos-monikäyttöperävaunutilauksesta nimeämättömän Nato-maan puolustusvoimille. Osake nousi ilmoituspäivänä 37 prosenttia.

Keslan osakekurssin kehitys viimeisen 12 kuukauden aikana. Kuvaaja ei sisällä maanantain 20.4. kurssinousua.

Droonien käyttö Ukrainan sodassa on nostanut esille korostetun sotilasjoukkojen tarpeen toimia maaston suojassa. Keslan perävaunualustojen avulla voidaan kehittää pääomatehokkaita ja logistisesti monipuolisia kokonaisratkaisuja, jossa sotilasteknologian suorituskyky pystytään viemään metsän suojaan operoitavaksi.

Markkina hinnoittelee Keslan osakkeeseen jo seuraavia Nato-tilauksia. Niiden aikataulusta tai todennäköisyydestä yhtiökään ei ole antanut arviota.

Kerberos ja puolustuskäänne

Kerberos-perävaunu on Keslan ja Suomen Puolustusvoimien vuosien kehitysyhteistyön tulos. Järjestelmä yhdistää traktorin, perävaunun ja Keslan patentoiman miinaporan. Porauksella tehdään kovaan maa-ainekseen halkaisijaltaan noin puolimetriset reiät, joihin asennetaan panssarimiinat. Puolustusvoimat on tilannut kalustoa vuosina 2021–2023 noin 3,4 miljoonalla eurolla.

Vientisopimus Nato-maalle on yhtiölle mittakaavaltaan aivan toista luokkaa. Yksittäinen tilaus vastaa likimain puolta viime vuoden liikevaihdosta.

Kuluvaan vuoteen tilaus vaikuttaa silti vain osittain. Yhtiön arvion mukaan kokonaissummasta noin seitsemän miljoonaa euroa kirjautuu vuoden 2026 liikevaihtoon, loput siirtyvät vuodelle 2027.

Kesla Defence perustettiin alkuvuodesta 2025. Huhtikuun yhtiökokouskutsussa se on nostettu yhtiön neljänneksi liiketoiminta-alueeksi puunkorjuulaitteiden, traktorivarusteiden ja nosturien rinnalle.

Toimitusjohtaja Pasi Nieminen on kommentoinut, että sotilasajoneuvojen tuotantokapasiteetti on Euroopassa myyty seuraaviksi vuosiksi loppuun. Traktorivetoinen monikäyttöperävaunu tarjoaa kevyemmän ja halvemman tavan viedä sotilaallista suorituskykyä maaston suojaan. Ukrainan sodan droonikokemukset ovat voimistaneet kysyntää juuri tällaisille ratkaisuille.

Rahoitusriskit eivät ole hävinneet mihinkään

Taseen puolella kuva on edelleen karu. Viime vuoden viimeisellä neljänneksellä Keslan liikevaihto putosi 41 prosenttia ja oli 7,8 miljoonaa euroa. Liiketulos oli 2,3 miljoonaa euroa tappiolla.

Omavaraisuusaste laski 31 prosenttiin ja nettovelkaantumisaste nousi 142 prosenttiin. Rahoituskovenantit eivät täyttyneet tilikauden päätteeksi. Päärahoittajat myönsivät ehtorikkomukselle kirjallisen suostumuksen, joka sitoo yhtiön hallituksen hyväksymään tervehdyttämisohjelmaan.

Likviditeettiä paikataan siltarahoituksella. Ensimmäinen 2,5 miljoonan euron erä nostettiin huhtikuussa, ja toinen samansuuruinen erä on käytettävissä elokuussa, jos tarve tulee. Varoilla maksetaan pois aiempien rahoittajien luottolimiittejä. Tämän päälle korollisia pankkilainoja pitää arvioiden mukaan lyhentää noin kolmella miljoonalla eurolla kuluvan vuoden aikana.

Osinkoa tilikaudelta 2025 ei makseta. Keslan hallitus esittää 6. toukokuuta pidettävälle yhtiökokoukselle nollasummaa.

Likvidiliikkeen ja fundamenttien risteyksessä

Pienen pörssivaihdon yhtiössä tarinan kääntyminen nostaa kurssia herkästi ennen kuin tulos ennättää perässä.

Yhtiön oma ohjeistus ei vielä lupaa kannattavuuskäännettä. Vuoden 2026 liikevaihtohaarukka on 38–45 miljoonaa euroa ja liiketulosmarginaali asettuu -2 ja +2 prosentin välille. Parhaimmillaan tuloksesta tulee operatiivisesti nolla.

Kestävän kannattavuuden palauttaminen edellyttää kysynnän elpymistä siviilipuolella tai uusia puolustustilauksia, joiden aikajänne on Niemisen mukaan tyypillisesti kolmesta viiteen vuoteen ensimmäisestä kontaktista.

Rahoitusaseman riskitaso ei ole osakkeen noususta huolimatta mihinkään hävinnyt. Pankkilainojen lyhennykset, siltarahoituksen ehdot ja alkuvuoden aikana uusittu käyttökatekovenantti pitävät liikkumavaran tiukkana. Tuloskäänne tarvitaan jo ennen kesää.

Yhtiökokous pidetään 6. toukokuuta Joensuussa. Markkina on jo lyönyt vetoa siitä, että Kerberos saa seuraa.