Opiskelijoiden kesän tukiongelmat vaikuttavat luultua vähemmän – kolikolla on kääntöpuolensa

Opintotuen asumislisään on nimittäin oikeutettu vain niinä kuukausina, joina on oikeutettu opintotukeen. Porsaanreikä on siinä, ettei opintoja tosiasiassa tarvitse ajoittaa nimenomaan kesään, vaan riittää että niitä on riittävästi kattamaan kesäkuukaudetkin.

Opintotukeen ja opintotuen asumislisään on oikeutettu, kun opintoja on keskimäärin viiden opintopisteen verran kuukaudessa. Ahkera opiskelija voi siis saada opintotuen asumislisää kesällä, vaikkei oikeasti opiskelisi kesällä.

Opintotuen ja opiskelijoiden asumislisän käyttäminen myös kesällä kuitenkin syö tukikuukausia, joiden enimmäismäärä on rajattu. On siis tärkeää huomioida, etteivät opintotukikuukaudet lopu tulevaisuudessa kesken.

Niin sanotut uudet opiskelijat, jotka ottavat opintopaikkansa vastaan vasta elo- tai syyskuussa, ovat kesän ajan vielä yleisen asumistuen piirissä. Opintonsa vasta aloittamassa olevia opiskelijoiden tukileikkaukset eivät siis vielä tänä kesänä koske. Tämä tuntuu jääneen monelta ymmärtämättä.

Tukimuutokset näyttävät kaiken kaikkiaan vaikuttavan odotettua vähemmän opiskelijoiden asumiseen ja asunnonhakuun tänä kesänä. Opiskelijat eivät ole juurikaan säästösyistä irtisanoneet asuntojaan kesäksi sillä ajatuksella, että vuokraavat uuden asunnon tilalle syksyä vasten.

Kun opiskelijoiden kesäkuukausien tukia muutettiin, silloin arveltiin, että moni irtisanoisi asuntonsa kesäksi. Näyttää siltä, että opiskelijat sen sijaan usein käyttävätkin rajallisia opintotukikuukausiaan myös kesäkuukausiin.

Lisäksi uudet opiskelijat ovat siis kesän vielä yleisen asumistuen piirissä, eivätkä siksi joudu murehtimaan opiskelijoiden muuttuneita tukia ennen opiskelupaikan vastaanottamista.

Tätä eivät kuitenkaan läheskään kaikki hahmota, kun asetelma tuntuu sekavalta. Henkilö, josta on ensi syksynä tulossa opiskelija, voi vuokrata kesällä itselleen asunnon ja saada yleistä asumistukea, johon opintotuen asumistuen leikkaukset eivät vaikuta.

Jos opintonsa jo aloittanut ei suorita kesällä opintoja, ei nosta opiskelijan tukia, ei ole aktiivisesta hakemisesta huolimatta saanut kesätöitä eikä tule toimeen muilla tuloilla, silloin ja vain silloin opiskelija voi hakea toimeentulotukea.

Päätoimisten opiskelijoiden ei siis tarvitse luopua opiskeluoikeudestaan ja ilmoittautua työttömäksi saadakseen kesällä täyttä toimeentulotukea. Nostettavissa oleva opintolaina kuitenkin lasketaan tuloksi toimeentulotuen tarvetta arvioitaessa riippumatta siitä, onko opintolainaa todellisuudessa nostanut.

Toimeentulotuen saaminen ei siis ole kovin helppoa. Ehkä tästä syystä niin moni opiskelija tuntuu päätyneen käyttämään rajallisia opintotukikuukausia myös kesäkuukausiin. Kaiken monimutkaisuuden keskellä se on yksinkertaisinta.

Timo Metsola

Toimitusjohtaja, hallituksen puheenjohtaja

Vuokraturva

Blogi on alun perin julkaistu Vuokraturvan sivuilla 4.6.2026.