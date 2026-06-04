Ray Dalio näkee tekoälykuplassa tutun kaavan – ja varoittaa velkavivun vaaroista

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Ray Dalio ei ole muuttanut kantaansa. New Yorkissa keskiviikkona järjestetyssä Forbesin Iconoclast Summit -tilaisuudessa konkarisijoittaja toisti näkemyksensä, jonka mukaan tekoälyyn kytkeytyvät arvostukset ovat nousseet kestämättömälle tasolle. Keskustelukumppanina toimi Bloombergin toimittaja Dani Burger.

Dalio tunnetaan Bridgewater Associatesin perustajana. Yhtiö kasvoi yhdeksi maailman suurimmista hedge-rahastoista, ja sen vetäjänä Dalio rakensi maineensa makrotalouden ja markkinasyklien tulkkina. Julkiset analyysinsa ja kirjansa ovat tehneet hänestä yhden alan seuratuimmista äänistä.

Dalion suosittelee pitämään silmällä tekijöitä, jotka voivat puhkaista kuplan. Yhtenä niistä hän nostaa esiin Yhdysvaltain keskuspankin rahapolitiikan kiristymisen.

Dalio on toistanut samaa viestiä läpi kuluneen vuoden.

Marraskuussa 2025 hän kertoi uutistoimisto CNBC:n haastattelussa, että hänen oma kuplamittarinsa – työkalu, joka analysoi markkinaoloja aina vuodesta 1900 lähtien – osoitti markkinan olevan noin 80 prosenttia matkasta täyteen kuplaan. Vertailukohtina toimivat vuoden 1929 romahdusta ja vuoden 2000 teknokuplaa edeltänyt euforia.

Tammikuussa hän kirjoitti X-viestipalvelussa tekoälybuumin olevan kuplan varhaisvaiheessa ja vaikuttavan kaikkeen. Maaliskuussa All-In-podcastissa sävy synkkeni: buumi voisi ”syödä itsensä”, elleivät yhtiöt onnistu tuottamaan riittävää voittoa mittavista tekoälyinvestoinneistaan.

Dalio ei ole ainoa pahan ilman lintu.

Esimerkiksi toinen legendaarinen sijoitusammattilainen, Jeremy Grantham, näkee Yhdysvaltain osakemarkkinassa pahemman vinouman kuin koskaan urallaan. Pitkän aikavälin näkymä ei Granthamin mukaan tue korkeita arvostuskertoimia.

Teknologia selviää, yhtiöt eivät välttämättä

Dalion argumentin ytimessä on erottelu, jota hän on toistanut johdonmukaisesti. Teknologia on yksi asia, sen ympärille rakennetut yhtiöt toinen.

Maaliskuun podcast-esiintymisessään hän myönsi tekoälyn mullistavan voiman mutta huomautti samaan hengenvetoon, etteivät monet markkinan nykysuosikit välttämättä selviä korjausliikkeestä.

Tämä istuu hänen laajempaan ajatteluunsa. Kuplat eivät puhkea siksi, että teknologia pettäisi, vaan ”rahan tarpeen” takia. Käytännössä kyse on likviditeettikriisistä, tilanteesta, jossa rahan saatavuus tyrehtyy, kun rahapolitiikkaa kiristetään tai markkinaa kohtaa jokin muu shokki.

Erottelu on sijoittajan kannalta ratkaiseva. Se tarkoittaa, että tekoälyn pitkän aikavälin merkitys voi olla kiistaton samaan aikaan kun moni siihen panostanut yhtiö katoaa matkan varrella.

Voittajien tunnistaminen jälkikäteen on helppoa, etukäteen vaikeaa.

Mitä sijoittajan pitäisi nyt tehdä?

Tekoälyvaroitus on osa Dalion suurempaa teesiä. Hänen mukaansa Yhdysvallat on astumassa suuren myllerryksen aikaan, jota ajavat valtavat budjettialijäämät, kasvava varallisuuskuilu ja geopoliittiset jännitteet.

Keskiviikon keskustelussa hän käsitteli myös Yhdysvaltain velkataakkaa ja joukkolainamarkkinoita. Tekoälykupla ei siis ole hänelle irrallinen ilmiö vaan yksi oire laajemmasta epätasapainosta.

Sijoittajille viesti on pysynyt vakaana. Kuplan olemassaolo ei Dalion mukaan edellytä välitöntä ulospääsyä markkinoilta, mutta se vaatii realistisia odotuksia tulevista tuotoista ja äärimmäistä varovaisuutta velkavivun sekä keskittyneiden positioiden kanssa.

Velkavivulla viitataan lainarahalla tehtyihin sijoituksiin, jotka moninkertaistavat sekä voitot että tappiot. Keskittyneellä positiolla taas tarkoitetaan salkkua, joka nojaa liiaksi muutamaan yhtiöön tai teemaan.

Kysymys, johon Dalio ei anna valmista vastausta, on ajoitus. Kuplamittari kertoo, kuinka pitkällä euforia on, muttei sitä, milloin keskuspankki tai jokin muu shokki painaa liipaisinta.