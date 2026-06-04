Robit keräsi miljoonatilaukset kolmelta mantereelta

Porakalustovalmistaja Robit solmi 7–10 miljoonan euron toimitussopimukset Australiaan, Pohjois-Amerikkaan ja Etelä-Afrikkaan. Toimitukset alkavat vasta kolmannella neljänneksellä.

Robit on solminut useita toimitussopimuksia kaivosmarkkinoille, jotka lempääläläinen yhtiö nimeää itselleen strategisesti keskeisiksi.

Sopimukset kohdistuvat Australiaan, Pohjois-Amerikkaan ja Etelä-Afrikkaan, jotka Robit nimeää itselleen strategisesti keskeisiksi kaivosmarkkinoiksi.

Sopimusten yhteenlaskettu liikevaihtoarvo asettuu 7–10 miljoonan euron haarukkaan. Robitin mittakaavassa summa on tuntuva, sillä koko ensimmäisen neljänneksen liikevaihto jäi 21,3 miljoonaan euroon.

Ilmoitus uusista sopimuksista kiidätti Robitin osakkeen torstaina yli 13 prosentin nousuun.

Kassavirtaa sopimuksista tulee kuitenkin viiveellä. Toimitukset käynnistyvät vasta vuoden 2026 kolmannella neljänneksellä, joten vaikutus liikevaihtoon ja tulokseen siirtyy aikaisintaan loppuvuoden lukuihin.

Sopimuksiin sisältyy porakaluston ja porausteknologiaratkaisujen toimitus suoraan asiakkaiden operatiivisiin kaivostoimintoihin.

Toimitusjohtaja Mikko Kuusilehto pohjustaa sopimuksia pitkäjänteisellä työllä. Panostus tuotteiden testaamiseen ja suorituskyvyn todentamiseen asiakkaiden vaativissa oloissa näkyy hänen mukaansa nyt konkreettisina tuloksina usealla markkina-alueella.

Robitille ajoitus on otollinen. Yhtiön alkuvuosi osoitti, että tilauksia kertyy nopeammin kuin niitä ehditään purkaa liikevaihdoksi.

Robitin tilauskanta kasvaa, liikevaihto polkee paikallaan

Saadut tilaukset nousivat ensimmäisellä vuosineljänneksellä 24,1 miljoonaan euroon, kun vertailukaudella luku oli 20,2 miljoonaa. Kasvua kertyi 19,4 prosenttia.

Liikevaihto sen sijaan säilyi lähes ennallaan 21,3 miljoonassa eurossa edellisvuoden 21,5 miljoonan rinnalla.

Ero tilausten ja liikevaihdon välillä paisuttaa tilauskantaa, ja juuri sitä uudet sopimukset valottavat. Loppuvuoteen ajoittuvat toimitukset ovat osa kantaa, joka näkyy kirjoissa jo nyt mutta tuloutuu vasta myöhemmin.

Liiketoiminnoittain hajonta oli suuri. Maaporauksen ratkaisuja kattava Geotechnical kasvatti liikevaihtoaan 52,8 prosenttia 5,4 miljoonaan euroon. Syväreikäporauksen Down the Hole eteni vaatimattomammin 3,0 miljoonaan euroon.

Painavin yksittäinen liiketoiminta vei kuitenkin kokonaiskuvaa alaspäin. Kallioporauksen Top Hammer supistui 15 prosenttia 12,9 miljoonaan euroon. Tämä selittää suurelta osin, miksi Robitin liikevaihto jämähti paikalleen vahvasta tilauskertymästä huolimatta.

Robitin kannattavuus parani enemmän kuin myynti

Tuloksen puolella käänne oli selvä. Vertailukelpoinen liiketulos eli EBIT kohosi 1,4 miljoonaan euroon vertailukauden 0,6 miljoonasta. Parannusta tuli peräti 123 prosenttia, ja liiketulosmarginaali nousi 2,9 prosentista 6,5 prosenttiin.

Robit kytkee parannuksen ennen kaikkea kustannusrakenteeseen ja valuuttoihin. Vuonna 2025 tehdyt toimintamallin muutokset keventivät kiinteitä kuluja, ja valuuttakurssien liike osui yhtiön eduksi. Myyntikatteet pitivät pintansa.

Rahavirta jäi yhä miinukselle. Liiketoiminnan nettokassavirta oli ensimmäisellä neljänneksellä 1,5 miljoonaa euroa negatiivinen, vertailukauden 2,2 miljoonan miinusta lievempänä.

Markkinakysyntä ei alkuvuonna tarjonnut vetoapua. Robitin mukaan kysyntä pysyi vuoden 2025 lopun tasolla, joten kasvu nojasi yhtiön omiin myyntitoimiin.

Ei muutoksia ohjeistukseen

Markkina-alueittainen kehitys avaa, miksi kolmen mantereen sopimukset osuvat Robitille tärkeään hetkeen. Americas-alueella liikevaihto kasvoi alkuvuonna 31 prosenttia, mutta muualla suunta oli alaspäin.

Australasiassa myynti supistui 26 prosenttia, Aasiassa 20 prosenttia ja EMEA-alueellakin kolme prosenttia. Australasian ja EMEA:n notkahdus tuli pääosin Top Hammer -liiketoiminnasta.

Tätä vasten uudet sopimukset Australiaan ja Etelä-Afrikkaan saavat erityisen sävyn. Ne kohdistuvat osin alueille, joilla Robitin alkuvuosi oli vaisuin. Yhtiö hakee uutta jalansijaa markkinoilta, jotka ovat viime aikoina vetäneet heikommin.

Robit ei kerro, miten 7–10 miljoonan euron potti jakautuu alueiden kesken eikä sitä, kuinka pitkälle ajalle toimitukset ulottuvat. Haarukan leveys viittaa siihen, että osa sopimuksista on volyymipohjaisia kiinteähintaisten sijaan.

Ohjeistustaan Robit ei sopimusten myötä muuttanut. Yhtiö arvioi yhä sekä liikevaihdon että euromääräisen vertailukelpoisen liiketuloksen kasvavan tänä vuonna viime vuodesta. Loppuvuoden toimitukset kuuluvat tähän laskelmaan.

Robitin asema rakentuu kuluvien osien varaan. Yhtiö myy kallio- ja maaporauksen komponentteja yli sataan maahan ja pitää omia myynti- ja palvelupisteitä seitsemässä maassa. Tuotantoa on Suomessa, Etelä-Koreassa ja Englannissa.