Ennuste: Sähkön hinta voi nousta Suomessa jopa 60 prosenttia

Vuosi 2026 on jo tuonut yllättävän korkeita sähkölaskuja sekä yrityksille että kuluttajille. Epävakaiden kaasumarkkinoiden, heikon vesitilanteen ja rakenteellisten muutosten yhdistelmä kasvattaa riskiä siitä, että sähkön hinnat pysyvät korkeina Pohjoismaissa loppuvuoden ajan.

Tämä käy ilmi Mind Energyn tuoreimmasta Nordic Energy Market Insights Report Mid-Year 2026 -raportista.

Spot-markkinoiden odottamaton kehitys on yllättänyt monet markkinatoimijat.

”Jännitys lisääntyy selvästi pohjoismaisilla sähkömarkkinoilla. Vesivoimavarantojen vähäisyys, nousevat maakaasun hinnat ja lisääntynyt sääriski voivat yhdessä nostaa hintoja merkittävästi ja lisätä volatiliteettia tulevana vuonna”, sanoo Lasse Kamp Simonsen Mind Energyltä.

Tänä vuonna pohjoismaiset sähkön hinnat ovat nousseet odottamattoman korkeiksi. Mind Energyn mukaan yksi selitys on se, että Pohjoismaissa vesitilanne on heikoimmillaan kymmeneen vuoteen.

Samaan aikaan kaasun hinnat Euroopassa ovat nousseet geopoliittisen epävarmuuden mukana, ja Saksan kaasuvarastojen tasot ovat alimmillaan 15 vuoteen, Mind Energy toteaa.

Näiden tekijöiden odotetaan nostavan sähkön hinnat joillakin pohjoismaisilla hinta-alueilla yli kaksinkertaisiksi viime vuoteen verrattuna. Hintaan liikuttavien tekijöiden yhdistelmä on luonut ennennäkemätöntä järjestelmätason painetta kaikilla markkinoilla.

”Suomessa hinnat ovat vuonna 2026 olleet tähän mennessä 76 prosenttia korkeammat kuin viime vuoden ensimmäisinä kuukausina. Arvion mukaan loppuvuoden hinnat ovat lähes 60 prosenttia viime vuotta korkeammat”, sanoo Kimmo Kuusinen Mind Energyn maajohtaja.

Uusi kaapeliyhteys hyödyttää Suomea ja Ruotsia

Vuonna 2024 käyttöön otettu flow-based-kapasiteetinlaskenta tarkastelee pohjoismaisia sähköverkkoja yhtenä kokonaisuutena, minkä tavoitteena on parantaa kantaverkkojen tehokkuutta ja tasata kustannuksia koko alueella.

Mallia on kuitenkin arvosteltu läpinäkyvyyden puutteesta. Hinnoittelun ennustaminen on vaikeutunut, mutta malli on myös aiheuttanut intuitionvastaisia sähkönsiirtoja: sähköä on viety hinta-alueelta toiselle, vaikka tällä hinta on viejäaluetta alhaisempi. Etenkin korkeampien hintojen Ruotsista on viety sähköä Suomeen.

Siirtoja helpottaa marraskuussa käyttöön otettu Aurora Line -sähkönsiirtoyhteys.

Mind Energyn analyytikkojen mukaan kaapeliyhteys hyödyttää kuitenkin pitkällä aikavälillä molempia maista, kun Suomen nopean tuuli- ja aurinkovoimakapasiteetin rakentamisen ansiosta Suomi voi tuulisina päivinä auttaa alentamaan hintoja Ruotsissa.

Sää nostaa painetta järjestelmätasolla

Vesivoimaloiden veden tasot ovat alimmalla tasolla kymmeneen vuoteen, ja Mind Energyn meteorologitiimin uuden ennusteen mukaan on epätodennäköistä, että vesitilanne normalisoituisi kesän aikana.

Uuden El Niño -sääilmiön todennäköisyys tänä kesänä on suuri, mikä lisää pitkien lämpimien ja kuivien jaksojen riskiä.

Sekä Euroopassa että Pohjoismaissa on 65 prosentin todennäköisyys, että tuleva kesä on tavallista kuivempi ja lämpimämpi. Lisäksi helleaaltojen riski on suuri.

Mind Energyn mukaan korkeilla lämpötiloilla olisi selvä vaikutus jo valmiiksi hauraaseen pohjoismaiseen sähkömarkkinaan, sillä vesitilanne heikentyisi entisestään lämmityskauden lähestyessä. Se taas lisäisi Pohjoismaiden riippuvuutta maakaasusta hetkellä, jolloin helleaallot Saksassa tai Ranskassa voivat kasvattaa kaasun kysyntää huomattavasti.

Jos Ranskaan osuu vakava helleaalto tänä kesänä, se voi vaikuttaa Ranskan ydinvoimaloiden jäähdytykseen, kasvattaa energiankysyntää entisestään ja nostaa hintoja koko alueella.

Hinnat vaihtelevat voimakkaasti sekä kausittain että vuorokauden sisällä, ja siksi joustavuus on yrityksille olennaista. Jos yritys pystyy säätämään kulutustaan esimerkiksi siirtämällä tuotantoa edullisille tunneille tai investoimalla akkuvarastoihin, sillä on paremmat edellytykset toimia markkinoilla tai mahdollisesti jopa hyötyä epävakaasta toimintaympäristöstä.