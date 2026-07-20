Netflixin kasvu hidastuu ja osake on lähes puolittunut

Netflixin liikevaihdon ja 12 kuukauden konsensusennusteilla laskettu P/E-kerroin. Vaikka yhtiö kasvaa, on sen arvostustaso pörssissä ollut selvässä laskusuunnassa.

Netflixin osake syöksyi perjantaina, kun yhtiö oli edellisiltana antanut kolmannelle neljännekselle odotuksia vaisumman ohjeistuksen. Päätöskurssi 68,95 dollaria tarkoitti 7,3 prosentin laskua ja samalla vuoden alinta noteerausta.

Toisen neljänneksen toteutuneet luvut olivat vankempia. Liikevaihto nousi 13 prosenttia vuodentakaisesta 12,56 miljardiin dollariin, joskin se jäi täpärästi 12,58 miljardin konsensusodotuksesta.

Osakekohtainen tulos 0,80 dollaria ylitti ennusteen sentillä. Liikevoittomarginaali sen sijaan kapeni 33,4 prosenttiin edellisvuoden 34,1 prosentista, ja kasvua siivittivät lähinnä maaliskuiset hinnankorotukset Yhdysvalloissa sekä mainostuottojen lisäys.

Pettymyksen synnytti ennen kaikkea ohjeistus. Yhtiö arvioi kolmannen neljänneksen liikevaihdoksi 12,86 miljardia dollaria ja osakekohtaiseksi tulokseksi 0,82 dollaria, kun analyytikot olivat odottaneet liikevaihdoksi noin 13 miljardia dollaria ja osakekohtaiseksi tulokseksi 0,84 dollaria.

Sijoittajia hermostutti myös tiedon karsiminen. Netflix siirtyy julkaisemaan katselutunteja erittelevän What We Watched -raporttinsa vain kerran vuodessa tammikuusta 2027 alkaen, ja neljännesvuosittaisista tilaajaluvuista se luopui jo vuonna 2025.

Ajoitus on herkkä, sillä katselun kasvu on lähes pysähtynyt. Katselutunnit lisääntyivät alkuvuonna vain kaksi prosenttia, vaikka sisältöpanostukset kasvavat kymmenyksellä jopa 20 miljardiin dollariin tänä vuonna. Taustalla painaa lyhytvideoiden kilpailu, kun TikTok ja YouTube nappaavat etenkin nuorten katseluaikaa.

Analyytikot leikkasivat tavoitehintojaan rivissä

Ennen tulosjulkistusta Wall Streetin konsensustavoite oli kesäkuun lopussa noin 114 dollaria, ja 44 analyytikosta 29 antoi osakkeelle ostosuosituksen. Perjantain päätöskurssi jäi hintatavoitteesta selvästi.

Osake on halventunut alkuvuoden aikana noin 30 prosenttia. Se on lähes puolittunut kesäkuun 2025 huippunoteerauksesta, joka oli split-korjattuna 133,91 dollaria; yhtiö pilkkoi osakkeensa kymmeneen osaan marraskuussa 2025.

Tuloksen jälkeen toistakymmentä analyytikkoa laski tavoitehintaansa. Rosenblattin Barton Crockett tiputti tavoitteen 95 dollarista 75 dollariin ja TD Cowenin John Blackledge 112 dollarista 100 dollariin, kun Bank of American Jessica Reif Ehrlich laski arvionsa 125 dollarista 105 dollariin. KGI Securities pudotti suosituksensa neutraaliin.

Wolfe Researchin Peter Supino tiivisti neljänneksen ”voitoksi karhuille”, siis laskuun uskoville sijoittajille. Moni piti silti ostosuosituksensa ja arvioi paineen voivan jatkua vuoteen 2027 asti.

Kurssilaskusta huolimatta Netflix osti neljänneksellä omia osakkeitaan noin 4,7 miljardilla dollarilla. Kyseessä on yhtiön historian suurin neljännesvuosittainen takaisinosto.

Sijoittajat puivat yhä sitä, mistä yhtiö löytää uutta kasvua sen jälkeen, kun se luopui Warner Bros. Discoverya koskeneesta ostotarjouksesta ja korotti tilaushintojaan. Kaupasta irtautumisesta saatu korvaus nosti tämän vuoden vapaan kassavirran ohjeistuksen 12,5 miljardiin dollariin.

Mainonta ja urheilu kantavat kasvutoiveita

Yhtiön selkein kasvulupaus on mainosliiketoiminta, jonka tämän vuoden tavoitteen Netflix on kaksinkertaistanut noin kolmeen miljardiin dollariin. Mainosrahoitteinen taso tavoittaa jo yli 250 miljoonaa kuukausikäyttäjää, ja palvelu laajenee 15 uuteen maahan ensi vuonna.

Wedbushin Alicia Reese arvioi, että tiheämpi mainosnäyttö, tarkempi kohdennus ja suora urheilu voivat lähes kaksinkertaistaa mainostuotot. Yhdysvaltain upfront-neuvottelujen, joissa mainostilaa myydään ennakkoon koko kaudeksi, kerrottiin olevan loppusuoralla.

Suora urheilu on toinen kortti. Ohjelmistoon kuuluvat muun muassa vuoden 2027 naisten jalkapallon MM-kisat, laajeneva NFL-tarjonta sekä WWE- ja MLB-tapahtumat. Lähetykset vievät noin viisi prosenttia sisältöbudjetista mutta vain prosentin katselutunneista, ja silti kuusi kymmenestä vilkkaimmasta uusien tilaajien päivästä on liittynyt niihin.

Kustannuspuolella yhtiö nojaa yhä enemmän tekoälyyn. Toimitusjohtaja Ted Sarandos kertoi, että The American Experiment -dokumentin 17 minuuttia tekoälyllä tehostettua materiaalia syntyi kaksi kertaa nopeammin ja puoleen hintaan.

Loppuvuoden sisältötarjonnan on arvioitu jäävän ohuemmaksi. Yhtiö aikoo kuroa katseluetumatkaa YouTubeen elokuun 3. päivänä käynnistyvillä lyhytvideoiden julkaisijasopimuksilla, ja mainostajien sitoumusten se arvioi lukkiutuvan lähiviikkoina.