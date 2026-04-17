Netflixin tulosohjeistus säikäytti sijoittajat – tilaajakato nousi huoleksi

Suoratoistojätti Netflixin osake syöksyi perjantaina voimakkaaseen laskuun. Noin kello 20.30 Suomen aikaa pudotus oli yli 10 prosenttia.

Taustalla on yhtiön julkistama toisen vuosineljänneksen ohjeistus, joka jäi selvästi Wall Streetin konsensusodotuksista.

Ensimmäinen neljännes oli sinänsä vahva. Yhtiö raportoi 12,25 miljardin dollarin liikevaihdon, kun analyytikot olivat odottaneet Bloombergin konsensusaineistoon pohjaten 12,2 miljardin dollarin liikevaihtoa. Vuotta aiemmin vastaava luku oli 10,5 miljardia.

Oikaistu osakekohtainen tulos nousi 1,23 dollariin, selvästi ennustetun 0,76 dollarin yläpuolelle. Viime vuoden ensimmäisellä neljänneksellä tulos jäi 0,66 dollariin. Vertailukelpoisuudessa on huomioitava marraskuun puolivälissä toteutettu 10:1-osakesplitti.

Sijoittajien huomio kääntyi kuitenkin – kuten aina – tulevaan.

Toisen neljänneksen liikevaihto-ohjeistus on 12,57 miljardia dollaria, kun markkinat odottivat 12,64 miljardia. Osakekohtainen tulosennuste painuu 0,78 dollariin, kun konsensus oli 0,84. Erityisesti liiketulosennuste 4,11 miljardia alittaa tuntuvasti Wall Streetin 4,34 miljardin odotuksen.

Bloomberg Intelligencen mediatoimialaa seuraava analyytikko Geetha Ranganathan arvioi, ettei ohjeistus hälvennä sijoittajien huolia kasvuvauhdista. Kurssireaktion syvyys tukee tulkintaa: markkina tuntuu hinnoittelevan nimenomaan kasvun hidastumisen pelkoa, ei yhden neljänneksen lukuja.

Perustaja astuu sivuun yhtiöstä, jonka itse muokkasi

Toimitusjohtaja Greg Peters pyrki rauhoittelemaan tilannetta tulospuhelussa.

”Vuosi on toki vasta alussa. Aikaa on jäljellä, ja tekemistä yhtä lailla”, Peters totesi.

”Olemme nähneet ensimmäisellä neljänneksellä todella hyvää edistystä, joka rakentuu vuoden 2025 vahvalle momentumille ja tuloksille”, hän jatkoi.

Peters johtaa yhtiötä jatkossa ilman alkuperäistä keulahahmoaan. Netflix kertoi, että Reed Hastings jättää hallituksen kesäkuussa kautensa päättyessä.

Hastings rakensi postitse levitetyistä DVD-vuokrauksista globaalin suoratoistojätin. Hänen lähtönsä päättää aikakauden, vaikka siirtymä hallituksen puheenjohtajan roolista ja operatiivisesta johdosta on ollut asteittainen jo vuosia.

Netflix on kasvanut tasaisen varmasti. Samalla yhtiön osakkeen arvostus on laskenut. Kuvassa liikevaihto ja eteenpäin katsova P/E-kerroin vuosina 2016-2026.

Ajoituksella on symbolista painoarvoa. Netflix pohtii kasvunsa seuraavaa vaihetta, on nostanut tilausmaksujaan ja hävinnyt toimialan suurimman yrityskauppakilpailun.

Käytännössä yhtiön kulttuurinen kulmakivi irtautuu juuri samaan aikaan, kun sijoittajat etsivät merkkejä kasvun hidastumisesta.

Warner-kauppa kaatui, kulut kirjataan silti

Julkistettu tulos on ensimmäinen sen jälkeen, kun Netflix vetäytyi Warner Bros. Discoveryn ostotarjouskilpailusta. Kiivaan neuvottelukierroksen voitti Paramount Skydance, joka sitoutui maksamaan myös sopimuksen rikkoutumisen kustannukset.

Warnerin osakkeenomistajat äänestävät ensi viikolla 110 miljardin dollarin tarjouksesta. Netflixille jäi käteen tappio ja nippu jo kertyneitä transaktiokuluja.

Talousjohtaja Spencer Neumann valotti kulurakennetta sijoittajille.

”Osa alun perin suunnittelemistamme kaupan kuluista ei toteudu täysimääräisesti. Toisaalta osa, jonka olimme ajatelleet siirtävämme vuodelle 2027, aikaistui vuoteen 2026”, Neumann sanoi.

”Olemme suoraan sanottuna edelleen lähellä sitä kokonaissummaa, jonka olimme arvioineet yritysjärjestelyihin liittyviksi kuluiksi tänä vuonna. Vaikutusta liiketulosmarginaalin näkymiin ei ole”, hän lisäsi.

Seuraava testi tulee kesän aikana. Jos hinnankorotukset alkavat näkyä irtisanomisina ja Paramount Skydance kokoaa Warner-kauppansa jälkeen Netflixille varteenotettavan haastajan, Peters joutuu puolustamaan kasvutarinaa ilman perustajan varjoa takanaan.

Kasvun uudet tukijalat etsivät paikkaansa

Netflixin kasvustrategia ei enää lepää pelkän tilaajamäärän varassa. Yhtiö on muuttanut painopistettä kohti tulosta per käyttäjä, ja muutos näkyy sekä hinnoittelussa että uusissa tuoteavauksissa.

Tilausmaksujen korotukset on viety läpi useassa päämarkkinassa. Samalla salasananjaon kitkeminen on muunnettu miljoonia ilmaiskäyttäjiä maksaviksi tilaajiksi, mikä on toiminut viime vuosien näkyvimpänä kasvuajurina.

Mainosrahoitteinen halvempi taso on strategian toinen kulmakivi. Se tuo hintatietoisia kuluttajia takaisin palveluun ja avaa Netflixille digitaalisen mainosmarkkinan, jolta yhtiö on aiemmin ollut kokonaan sivussa.

Kolmas suunta on sisältö itse. Suoria tapahtumia, urheilua ja pelejä on lisätty valikoimaan nopeassa tahdissa. Tavoitteena on laajentaa palvelun käyttötarkoitusta draamasarjojen ohi ja tehdä tilauksen irtisanomisesta vaikeampaa.

Jefferiesin analyytikko James Heaney katsoo ohjeistuksen pettymykseksi ennen kaikkea siksi, että Netflixin osake oli noussut 40 prosenttia kahdessa kuukaudessa ennen tulosjulkistusta, kun vertailuindeksi Nasdaq Composite oli noussut seitsemän prosenttia. Heaneyn mukaan ensisijainen syy ohjeistuksen pehmeyteen olivat ylioptimistiset odotukset Yhdysvaltain hinnoittelun hyödyistä ja marginaalikehityksestä, eivät fundamenttien heikkeneminen.

Tilaajakadon uhka

Tilaajakadon uhka on erityisen konkreettinen useista syistä.

Ensinnäkin hinnat ovat historiallisen korkealla. Mitä kauemmas peruspaketti karkaa kilpailijoiden hinnoittelusta, sitä houkuttelevampaa on joko vaihtaa palveluntarjoajaa tai pyörittää tilauksia kausittain. Netflix katsotaan ja irtisanotaan, sitten Disney+, sitten Max.

Lisäksi kilpailu suoratoistopalveluissa kovenee. Paramount Skydancen ja Warner Bros. Discoveryn yhdistyminen synnyttää sisältökirjastoltaan valtavan haastajan. Jos kuluttaja joutuu valitsemaan, kumman tilauksen hän pitää, Netflixin hinnoitteluvoima joutuu ensimmäistä kertaa aitoon testiin.

Pivotal Research Groupin analyytikko Jeffrey Wlodarczak on huolissaan lyhytvideosisällön kuten TikTokin, Instagramin ja YouTube Shortsin kasvavaa vetovoimaa erityisesti Z-sukupolven keskuudessa. Wlodarczakin mukaan Netflixin kasvu nojaa jatkossa yhä enemmän hinnankorotuksiin ja mainosliiketoiminnan kasvuun pienestä lähtötasosta, ei tilaajamäärien kasvuun.

Kolmanneksi mainosrahoitteinen halvempi taso on kaksiteräinen miekka. Se ottaa vastaan hinnankorotuksista pakenevia asiakkaita, mutta samalla kannibalisoi kalliimpia tilauksia. Jos liian moni siirtyy halvempaan kerrokseen, keskimääräinen tuotto käyttäjää kohti laskee, vaikka varsinainen tilaajamäärä säilyisi.

Toisen neljänneksen vaisu ohjeistus voidaan tulkita juuri tästä näkökulmasta. Markkina ei pelkää sitä, että Netflixistä loppuisivat tilaajat. Se pelkää sitä, että hinnoittelun ja tilaajakadon tasapaino alkaa kääntyä yhtiötä vastaan nopeammin kuin johto on antanut ymmärtää.