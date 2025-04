Netflix on tehnyt oikeita siirtoja – se näkyy viivan alla

Netflix teki vaikuttavan tuloksen vuoden 2025 ensimmäisellä neljänneksellä, raportoidessaan 10,5 miljardin dollarin liikevaihdon. Liikevaihto kasvoi 13 prosenttia vuoden takaiseen verrattuna ja ylitti Wall Streetin analyytikoiden 10,5 miljardin dollarin konsensusodotukset.

Vahva kasvu näkyi myös osakekohtaisessa tuloksessa, joka oli 6,6 dollaria, selvästi analyytikkojen ennusteen 5,7 dollarin yläpuolella ja 25 prosentin korkeampi kuin vuotta aiemmin.

Yhtiön taloudellista vauhtia siivittivät korkeammat tilausmaksut, mainostuottoihin perustuvan tilausvaihtoehdon nopea kasvu sekä lisääntynyt katselu, jonka taustalla olivat esimerkiksi WWE Raw'n kaltaiset huippusisällön hankinnat. WWE Raw (virallisesti Monday Night Raw) on ammattipainiohjelma, jota esitetään viikoittain suorana lähetyksenä. Se on yksi WWE:n päätuotteista ja samalla yksi pisimpään yhtäjaksoisesti televisiossa pyörineistä viihdeohjelmista.

Netflixin mainostuettu tilausmalli, joka lanseerattiin loppuvuodesta 2022, on nopeasti noussut keskeiseksi kasvun ajuriksi.

Ensimmäisellä neljänneksellä 55 prosenttia uusista tilaajista valitsi mainostuetun vaihtoehdon niillä markkinoilla, joilla se oli saatavilla. Tällä mallilla oli jo 70 miljoonaa kuukausittaista aktiivista käyttäjää. Vaihtoehto tarjoaa kuluttajille edullisemman sisäänpääsyn palveluun ja on auttanut Netflixiä tavoittamaan uusia käyttäjäryhmiä sekä kasvattamaan mainostulojaan.

Kasvun vauhdittamiseksi Netflix on ottanut käyttöön oman mainosteknologiansa, Netflix Ads Suiten, Yhdysvalloissa ja Kanadassa, ja suunnittelee laajentavansa sen maailmanlaajuiseksi.

Yhtiön tavoitteena on kaksinkertaistaa mainostulonsa vuoden 2025 loppuun mennessä, mikä korostaa strategista siirtymää kohti kahteen tulonlähteeseen perustuvaa mallia, jossa yhdistyvät perinteiset tilaukset ja kasvava mainosliiketoiminta.

Sisältö on edelleen Netflixin tärkein kilpailuvaltti. Ensimmäisellä neljänneksellä uudet julkaisut, kuten sarja Adolescence ja suorana lähetetty WWE Raw, keräsivät vahvaa katsojamäärää ja nousivat toistuvasti palvelun maailmanlaajuisen top 10 -listan kärkeen.

Yhtiö ilmoitti myös tulevista suorista urheilutapahtumista, kuten naisten nyrkkeilyn huippuottelusta Taylor vs. Serrano 3 sekä toisesta NFL-ottelusta, joka nähdään joulupäivänä. Näiden avulla Netflix laajentaa entisestään yleisöpohjaansa.

Vaikka Netflix ei enää raportoi neljännesvuosittaisia tilaajamääriä – tarkoituksenaan siirtää sijoittajien huomio taloudellisiin tuloksiin ja katseluun – yhtiön käyttäjämäärä ylittää nyt 300 miljoonaa maailmanlaajuisesti.

Netflix vahvisti koko vuoden liikevaihtoennusteensa, jonka mukaan vuoden 2025 liikevaihto tulee olemaan 43,5–44,5 miljardia dollaria, ja odottaa toisen neljänneksen liikevaihdon nousevan 11,04 miljardiin dollariin.

Sijoittajat pohtivat nyt tullien mahdollisia vaikutuksia kuluttajien kulutukseen ja luottamukseen. ”Sen perusteella, mitä näemme tällä hetkellä liiketoimintaa pyörittäessämme, ei ole oikeastaan mitään merkittävää mainittavaa”, Netflixin toinen toimitusjohtaja Greg Peters kertoo yhtiön tulospuhelussa.

”Meitä rauhoittaa myös se, että viihde on historiallisesti ollut melko kestävää vaikeampinakin taloudellisina aikoina. Netflix erityisesti on myös ollut yleensä varsin kestävä. Emme ole nähneet mitään merkittäviä vaikutuksia noina vaikeampina aikoina, vaikka toki yhtiöllä on paljon lyhyempi historia”, Peters kertoo.

Netflixin vuoden 2025 ensimmäinen neljännes näyttää osoittavan, että yhtiön kehittyvä liiketoimintamalli toimii: se yhdistää laadukkaan sisällön, innovatiiviset mainosratkaisut ja strategisen hinnoittelun säilyttääkseen asemansa yhä kilpaillummilla suoratoistomarkkinoilla.

Yhtiön osake on kivunnut kuudessa kuukaudessa 29 prosenttia.