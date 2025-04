Rautella on kilpailukyiset tuotteet ja vahva tilauskanta. Siinä valossa yhtiön arvostustaso näyttäytyy alhaiselta.

Analyytikko: Rauten osakkeessa on hinnoitteluvirhe

Raute on kansainvälinen teknologia- ja palveluyhtiö, joka toimittaa koneita, laitteita ja digitaalisia ratkaisuja erityisesti viilun, vanerin ja LVL:n valmistajille. Yhtiö on globaali markkinajohtaja omassa segmentissään, ja yli puolet maailman LVL:stä valmistetaan Rauten toimittamilla koneilla.

Yhtiön liiketoiminta jakautuu kolmeen alueeseen: Wood Processing kattaa ydinteknologian viilun, vanerin ja LVL:n tuotantoon, Analyzers tarjoaa puuteollisuuden mittausteknologiaa ja Services kattaa varaosatoimitukset, kunnossapidon, digitaaliset palvelut sekä koneiden ja laitteiden parannukset8.

Rauten kasvustrategia perustuu tuotevalikoiman laajentamiseen uusiin puutuotesegmentteihin, erityisesti digitaalisten ja analyyttisten ratkaisujen sekä uusien palvelukonseptien avulla. Yhtiö hakee kasvua sekä nykyisillä että uusilla markkinoilla, ja panostaa kaupallisen osaamisen kehittämiseen, myynti- ja markkinointiorganisaation vahvistamiseen sekä datalähtöiseen myynnin johtamiseen.

Lisäksi Raute hyödyntää tekoäly- ja konenäköosaamistaan tuotekehityksessä ja pyrkii parantamaan tehokkuuttaan sekä myynnin työkalujaan jatkuvan asiakasanalytiikan avulla.

Rauten kilpailuetu perustuu sen kykyyn tarjota koko tuotantoprosessin kattavia ratkaisuja viilun, vanerin ja LVL:n valmistukseen. Yhtiö on ainoa toimija maailmassa, joka pystyy toimittamaan kokonaisen tehtaan kattavat tuotantoratkaisut, ja sillä on vahva asema korkean teknologian, laajan tuotetarjonnan sekä globaalin myynti- ja palveluverkoston ansiosta.

Vahvan tilauskannan turvin vuoteen 2025

Rauten näkymät vuodelle 2025 ovat varovaisen positiiviset. Yhtiö arvioi vuoden 2025 liikevaihdon olevan 190–220 miljoonaa euroa ja vertailukelpoisen käyttökatteen asettuvan 17–24 miljoonan euron haarukkaan. Vuonna 2024 Rauten liikevaihto oli 205 miljoonaa euroa, ja vertailukelpoinen käyttökate oli 20 miljoonaa euroa.

Yhtiön ennuste perustuu poikkeuksellisen vahvaan tilauskantaan, joka antaa hyvän näkyvyyden tulevalle vuodelle myös talouden ja rakentamisen heikkoudesta huolimatta,

Rauten projektitoimitukset ja palveluliiketoiminta ovat kehittyneet suotuisasti, mikä on tukenut yhtiön kannattavuuden paranemista.

Markkinaympäristö on silti pysynyt haastavana: asiakkaiden investointipäätökset ovat edelleen varovaisia, ja uusien tilausten määrä on ollut vaatimaton lukuun ottamatta palveluliiketoimintaa, joka on ollut myönteinen poikkeus.

Vaikka inflaatio on tasaantunut, korkeat korot ja yleinen taloudellinen epävarmuus rajoittavat kysyntää erityisesti rakennusteollisuudessa ja hyötyajoneuvoteollisuudessa. Toisaalta asiakkaiden kiinnostus tuotannon tehostamiseen ja automaatiotason nostamiseen luo Rautelle uusia mahdollisuuksia.

Rauten nykyinen tilauskanta mahdollistaa liikevaihdon ja tuloksen kasvun jatkumisen myös vuonna 2025.

”Uusien tilausten määrä kääntyi muutaman vaisumman neljänneksen jälkeen jälleen positiivisempaan suuntaan. Tämä on hyvä saavutus, sillä saatuihin uusiin tilauksiin ei sisältynyt yhtään tehdaslaajuista projektia. Pitkään jatkuneen markkinaepävarmuuden ja viimeaikaisten vapaaseen kauppaan liittyvien huolten vuoksi pysyvä elpyminen vaatii kuitenkin vielä vahvistusta”, kertoi tilinpäätöksen yhteydessä Rauten toimitusjohtaja Mika Saariaho.

Viime vuonna Raute teki hartiavoimin töitä tuloskäänteen eteen ja onnistui siinä tehostamistoimien ansiosta. Vertailukelpoinen käyttökate nousi edellisuoden 9,3 miljoonasta eurosta 19,8 miljoonaan euroon. Kasvua tukivat toiminnan

tehostuminen isompien volyymien ansiosta sekä kiinteiden

kustannusten hallinta.

Vuoden 2024 tulosparannuksen taustalla olivat Wood Processing -liiketoimintayksikössä jatkunut vahva operatiivinen toiminta ja Services-liiketoimintayksikön vahva suoritus. Analyzers-liiketoimintayksikön kehitys oli vaisumpaa, sillä liiketoimintaan vaikutti erityisesti haastava markkinaympäristö.

Osakkeen arvostustaso poikkeuksellisen alhaalla

Inderesin pääanalyytikko Antti Viljakainen arvioi laajassa Raute-analyysissaan, että Rauten tuloskäänne on tukevalla pohjalla, vaikka kasvun tulokselle luoma tuki voi hiipua tänä vuonna ja globaaliin talouteen sekä kauppapolitiikkaan liittyvä epävarmuus jäytää yhtiön osin investointivetoista kysyntää.

Rauten tuotteiden kysyntää ajavat puurakentamista tukevat esimerkiksi elintason nousun ja ympäristösyiden kaltaiset ajurit, Viljakainen arvioi.

Lisäksi yhtiön tilauskanta on edelleen korkealla tasolla. Se antaa yhtiölle Viljakaisenmukaan poikkeuksellisen hyvän näkyvyyden tähän vuoteen globaaliin talouteen sekä kauppa- ja geopolitiikkaan liittyvistä epävarmuuksista ja heikkouksista huolimatta.

”Odotammekin yhtiön pystyvän pitämään oikaistun käyttökatteensa lähes vakaana melko korkealla tasolla, kun Servicesin ja Analyzersin kasvu, tehostustoimet ja strategian toteutuksen eteneminen kompensoivat Wood Processingin suurprojektien loppumisesta liikevaihdon kautta tulokseen kohdistuvaa painetta”, Viljakainen toteaa.

Rauten osakkeen arvostustaso on Viljakaisen mukaan ”erittäin houkutteleva”.

”Rauten tämän ja ensi vuoden ennusteidemme mukaiset P/E-luvut ovat 8x ja 9x, kun taas vastaavat EV/EBIT-kertoimet ovat noin 5x. Etenkin EV-arvostus mielestämme hyvin maltillinen Rautelle ja kertoimet alittavat yhtiölle hyväksymämme haarukat selvästi.”

Konsensusennusteilla laskettu Rauten EV/EBITDA-kerroin.

Pääanalyytikon mukaan osakkeen aarvostuksen nousuvarasta ja osingosta muodostuva Rauten tuotto-odotus on edelleen selvästi Inderesin tuottovaatimusta korkeampi siitä huolimatta, että Inderes on myös nostanut tuottovaatimusta hieman makroriskien takia.

Inderesin antaa edelleen Rauten osakkeille ostosuosituksen ja osakkeen tavoitehinta 18 euroa. Tällä hetkellä osake noteerataan 15 euron hintaan.